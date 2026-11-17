Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίστηκε χαμογελαστός σε υλικό που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη – «Μπορεί να συναντηθούμε με τον Κιμ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει για την Κίνα





«Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα ήταν καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του, προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ο Κιμ το ταξίδι εξαρτάται από τον πρόεδρο της Κίνας,







Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα, μαζί με μέλη της οικογένειάς του και αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος, την τουριστική περιοχή Σαμτζιγιόν, κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας με την Κίνα. Στο υλικό που δημοσιοποίησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίζεται χαμογελαστός να καπνίζει και να απολαμβάνει τη θέα, ενώ πίσω του στέκεται η σύζυγός του, Ρι Σολ Τζου.











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Κατά την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις του τουριστικού συγκροτήματος, που περιλαμβάνουν χιονοδρομικά κέντρα και ξενοδοχεία, ο Κιμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των κατασκευών. Όπως μετέδωσε το KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δήλωσε ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι άψογες, καθώς έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Το κρατικό πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο Κιμ εντυπωσιάστηκε από το τοπίο, το οποίο του θύμισε μια πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος.



Πόσο πιθανή είναι μια συνάντηση με τον Τραμπ

Παρά τη χρονική σύμπτωση της επίσκεψης του Κιμ κοντά στα κινεζικά σύνορα με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών.



Με ένα τσιγάρο στο χέρι, φορώντας γυαλιά ηλίου και καθισμένος αναπαυτικά σε δερμάτινη πολυθρόνα, εμφανίζεται ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν , σε φωτογραφίες Και βίντεο από την επίσκεψή του σε χιονοδρομικό θέρετρο κοντά στα σύνορα με την Κίνα, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη. Οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη μέσα στην εβδομάδα, στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κίνα.«Μπορεί να συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα ήταν καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του, προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ο Κιμ το ταξίδι εξαρτάται από τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ . Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Κιμ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα, μαζί με μέλη της οικογένειάς του και αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος, την τουριστική περιοχή Σαμτζιγιόν, κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας με την Κίνα. Στο υλικό που δημοσιοποίησε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίζεται χαμογελαστός να καπνίζει και να απολαμβάνει τη θέα, ενώ πίσω του στέκεται η σύζυγός του,Σε άλλη φωτογραφία διακρίνεται η μικρή κόρη του, Κιμ Τζου Ε , να κάνει σκι φορώντας λευκή στολή, αλλά χωρίς προστατευτικό κράνος. Η παρουσία της κόρης του Κιμ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχει εκτιμήσει ότι προετοιμάζεται για να διαδεχθεί τον πατέρα της στην ηγεσία της χώρας.Η πόλη Σαμτζιγιόν βρίσκεται κοντά στα κινεζικά σύνορα και σε μικρή απόσταση από το όρος Παεκτού , το οποίο θεωρείται από τους Βορειοκορεάτες ιερός τόπος γέννησης του πατέρα του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ιλ.Κατά την περιήγησή του στις εγκαταστάσεις του τουριστικού συγκροτήματος, που περιλαμβάνουν χιονοδρομικά κέντρα και ξενοδοχεία, ο Κιμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των κατασκευών. Όπως μετέδωσε το KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δήλωσε ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι άψογες, καθώς έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Το κρατικό πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο Κιμ εντυπωσιάστηκε από το τοπίο, το οποίο του θύμισε μια πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος.Παρά τη χρονική σύμπτωση της επίσκεψης του Κιμ κοντά στα κινεζικά σύνορα με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC) στη νότια πόλη Σενζέν, η οποία απέχει περισσότερα από 2.500 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το Σαμτζιγιόν.



Ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Korea Institute for National Unification, δήλωσε στο AFP ότι η ανακοίνωση του βορειοκορεατικού πρακτορείου δεν περιλαμβάνει κάποιο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η ανακοίνωση του KCNA δεν περιέχει κανένα μήνυμα που να απευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχουν ενδείξεις προετοιμασίας για συνάντηση», ανέφερε.



Όπως πρόσθεσε, η επίσκεψη του Κιμ δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί προετοιμασία για οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ Βόρειας Κορέας και ΗΠΑ μέσα στην εβδομάδα.





