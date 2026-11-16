Κλόε Καρντάσιαν: Είμαι συνειδητά single από τότε που γεννήθηκε ο 4χρονος γιος μου ενώ όλοι ανησυχούν για την προσωπική μου ζωή
Κλόε Καρντάσιαν: Είμαι συνειδητά single από τότε που γεννήθηκε ο 4χρονος γιος μου ενώ όλοι ανησυχούν για την προσωπική μου ζωή
«Νιώθω ότι δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο στη ζωή μου τώρα», πρόσθεσε η 42χρονη - Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε σχέση με τον Τρίσταν Τόμσον με τον οποίο έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της
Συνειδητή επιλογή δήλωσε η Κλόε Καρντάσιαν πως είναι το γεγονός ότι δεν βρίσκεται σε σχέση και δεν ενδιαφέρεται να βρεθεί σύντομα σε μια νέα, καθώς επιλέγει να επικεντρωθεί στα δύο παιδιά της, παρά τις ανησυχίες που εκφράζει το περιβάλλον της για την προσωπική της ζωή.
Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «Khloe in Wonder Land», η 42χρονη τηλεπερσόνα του «The Kardashians», η οποία είναι μητέρα του 4χρονου Τέιτουμ Τόμσον και της 8χρονης Τρου Τόμσον, αποκάλυψε: «Έχω βαρεθεί τόσο πολύ να μιλάω γι' αυτό, αλλά είμαι συνειδητά single από τότε που γεννήθηκε ο γιος μου. Είναι 4 ετών και μου αρέσει το πόσο παρούσα μπορώ να είμαι στη ζωή των παιδιών μου».
«Μου αρέσει που είμαι στη ζωή τους, που τους πηγαίνω κάθε μέρα στις δραστηριότητές τους, που τρώμε μαζί κάθε βράδυ και που το κάνω αυτό συνειδητά. Και πιστέψτε με, αν βρω κάποιον, υπέροχα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την Καρντάσιαν, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος σύντροφος στο πλευρό της, απασχολεί τους οικείους της, παρόλα αυτά, η ίδια επιμένει πως δεν την ενδιαφέρει να γνωρίσει κάποιον: «Όλοι ανησυχούν τόσο πολύ για μένα, λένε "Γιατί δεν βγαίνεις ραντεβού; Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο", κι εγώ τους λέω: "Παιδιά, είμαι τόσο χαρούμενη". Έχω τα παιδιά μου, ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός. Πληρώνω μόνη μου τους λογαριασμούς μου, νιώθω ότι δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο στη ζωή μου τώρα».
Τονίζοντας ότι «δεν νιώθει μοναξιά», η 42χρονη πρόσθεσε: «Αν ένιωθα κάτι από όλα αυτά, θα μπορούσα να βγω έξω και να το βρω. Αλλά νιώθω τόσο περήφανη που είμαι μητέρα και που έχω αυτή την ευκαιρία. Όταν θα μεγαλώσω και όταν εκείνα θα έχουν φύγει και δεν θα θέλουν να είναι μαζί μου, θα έχω τόσες υπέροχες αναμνήσεις και δεν θα μετανιώσω γι' αυτό», είπε.
Η Καρντάσιαν διατηρούσε τα τελευταία χρόνια μια σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της.
Πριν από τον Τόμσον, ήταν σε σχέση με τον Λαμάρ Όντομ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, μόλις έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους, και χώρισε το 2013. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.
Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «Khloe in Wonder Land», η 42χρονη τηλεπερσόνα του «The Kardashians», η οποία είναι μητέρα του 4χρονου Τέιτουμ Τόμσον και της 8χρονης Τρου Τόμσον, αποκάλυψε: «Έχω βαρεθεί τόσο πολύ να μιλάω γι' αυτό, αλλά είμαι συνειδητά single από τότε που γεννήθηκε ο γιος μου. Είναι 4 ετών και μου αρέσει το πόσο παρούσα μπορώ να είμαι στη ζωή των παιδιών μου».
«Μου αρέσει που είμαι στη ζωή τους, που τους πηγαίνω κάθε μέρα στις δραστηριότητές τους, που τρώμε μαζί κάθε βράδυ και που το κάνω αυτό συνειδητά. Και πιστέψτε με, αν βρω κάποιον, υπέροχα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την Καρντάσιαν, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος σύντροφος στο πλευρό της, απασχολεί τους οικείους της, παρόλα αυτά, η ίδια επιμένει πως δεν την ενδιαφέρει να γνωρίσει κάποιον: «Όλοι ανησυχούν τόσο πολύ για μένα, λένε "Γιατί δεν βγαίνεις ραντεβού; Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο", κι εγώ τους λέω: "Παιδιά, είμαι τόσο χαρούμενη". Έχω τα παιδιά μου, ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός. Πληρώνω μόνη μου τους λογαριασμούς μου, νιώθω ότι δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο στη ζωή μου τώρα».
Τονίζοντας ότι «δεν νιώθει μοναξιά», η 42χρονη πρόσθεσε: «Αν ένιωθα κάτι από όλα αυτά, θα μπορούσα να βγω έξω και να το βρω. Αλλά νιώθω τόσο περήφανη που είμαι μητέρα και που έχω αυτή την ευκαιρία. Όταν θα μεγαλώσω και όταν εκείνα θα έχουν φύγει και δεν θα θέλουν να είναι μαζί μου, θα έχω τόσες υπέροχες αναμνήσεις και δεν θα μετανιώσω γι' αυτό», είπε.
Η Καρντάσιαν διατηρούσε τα τελευταία χρόνια μια σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της.
Πριν από τον Τόμσον, ήταν σε σχέση με τον Λαμάρ Όντομ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, μόλις έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους, και χώρισε το 2013. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα