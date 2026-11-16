Λευτέρης Πετρούνιας για Βασιλική Μιλλούση: Παρέδωσε τα σκήπτρα στα παιδιά, είμαι περήφανος για τα κορίτσια
Λευτέρης Πετρούνιας για Βασιλική Μιλλούση: Παρέδωσε τα σκήπτρα στα παιδιά, είμαι περήφανος για τα κορίτσια
Κάτι τέτοιο θα κάνω και εγώ με τις μικρές όταν σταματήσω, ανέφερε ο Ολυμπιονίκης
Την περηφάνια του για τις κόρες του εξέφρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, αναφερόμενος στη Βασιλική Μιλλούση που ανέβηκε στη δοκό μαζί τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «παρέδωσε τα σκήπτρα».
Ο Ολυμπιονίκης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για το Gala Γυμναστικής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αθλήτρια ανέβηκε στη δοκό ισορροπίας μαζί με τις δύο κόρες τους.
Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη στιγμή, ο Λευτέρης Πετρούνιας εξήγησε ότι η χορογραφία συμβόλιζε τη μετάβαση από τη μία γενιά στην επόμενη. Όπως είπε ο ίδιος: «Είμαι περήφανος για τα κορίτσια. Ήταν μια χορογραφία όπου στην ουσία η Βασιλική παραδίδει τα σκήπτρα στα παιδιά. Έχει σταματήσει καιρό βέβαια, αλλά ένωσε το παλιό με το νέο και είναι κάτι πολύ όμορφο. Κάτι τέτοιο θα κάνω και εγώ με τις μικρές όταν σταματήσω. Έχω καιρό ακόμα».
Δείτε το βίντεο
«Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή, να τους παραδώσω τα σκήπτρα»
Η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής πήρε μέρος στο Gala Γυμναστικής, παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα με τις δύο κόρες της. Η ίδια έδωσε συναισθηματική διάσταση στην εμφάνισή τους, καθώς επέστρεψε στη δοκό ισορροπίας, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της.
Η Βασιλική Μιλλούση ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την εκδήλωση, αναφερόμενη στη σημασία που είχε για εκείνη η επιστροφή στη δοκό μαζί με τις κόρες της. «Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις. Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου» έγραψε αρχικά στη λεζάντα.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση συμβόλιζε τη μεταβίβαση της αγάπης και του πάθους της για τη γυμναστική στις κόρες της, αλλά και τη συνέχεια της πορείας από τη μία γενιά στην επόμενη. Όπως σημείωσε: «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή. Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί».
Ο Ολυμπιονίκης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για το Gala Γυμναστικής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αθλήτρια ανέβηκε στη δοκό ισορροπίας μαζί με τις δύο κόρες τους.
Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη στιγμή, ο Λευτέρης Πετρούνιας εξήγησε ότι η χορογραφία συμβόλιζε τη μετάβαση από τη μία γενιά στην επόμενη. Όπως είπε ο ίδιος: «Είμαι περήφανος για τα κορίτσια. Ήταν μια χορογραφία όπου στην ουσία η Βασιλική παραδίδει τα σκήπτρα στα παιδιά. Έχει σταματήσει καιρό βέβαια, αλλά ένωσε το παλιό με το νέο και είναι κάτι πολύ όμορφο. Κάτι τέτοιο θα κάνω και εγώ με τις μικρές όταν σταματήσω. Έχω καιρό ακόμα».
Δείτε το βίντεο
«Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή, να τους παραδώσω τα σκήπτρα»
Η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής πήρε μέρος στο Gala Γυμναστικής, παρουσιάζοντας ένα κοινό πρόγραμμα με τις δύο κόρες της. Η ίδια έδωσε συναισθηματική διάσταση στην εμφάνισή τους, καθώς επέστρεψε στη δοκό ισορροπίας, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της.
Η Βασιλική Μιλλούση ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την εκδήλωση, αναφερόμενη στη σημασία που είχε για εκείνη η επιστροφή στη δοκό μαζί με τις κόρες της. «Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις. Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου» έγραψε αρχικά στη λεζάντα.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση συμβόλιζε τη μεταβίβαση της αγάπης και του πάθους της για τη γυμναστική στις κόρες της, αλλά και τη συνέχεια της πορείας από τη μία γενιά στην επόμενη. Όπως σημείωσε: «Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή. Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί».
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