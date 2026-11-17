Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δεν είμαι καθόλου αρνητικός στη δημιουργία οικογένειας, αλλά δεν κάνουμε όλοι για όλους τους ρόλους
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δεν είμαι καθόλου αρνητικός στη δημιουργία οικογένειας, αλλά δεν κάνουμε όλοι για όλους τους ρόλους
Θέλω να είμαι καλά με τους ανθρώπους μου, με εκείνους που αγαπάω, δήλωσε ο ηθοποιός
Τη στάση του απέναντι στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια ξεκαθάρισε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, τονίζοντας πως δεν είναι αρνητικός, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι όλοι κατάλληλοι για κάθε ρόλο.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων για πώς φαντάζεται εκείνος την ιδέα της οικογένειας. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε ότι για εκείνον έχει μεγαλύτερη σημασία να διατηρεί ουσιαστικές σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπά.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θέλει κάποια στιγμή να γίνει πατέρας, ο ίδιος απάντησε: «Δεν κάνουμε όλοι για όλους τους ρόλους στη ζωή μας, δεν είμαι καθόλου αρνητικός στο να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια, θέλω να πιστεύω όπως ο Τζέικομπ Μακνίλ στο έργο, σε αυτό που μπορεί να υπάρξει, σε αυτό που μπορεί να συμβεί και να συλλειτουργήσουν οι άνθρωποι και να φτιάξουν. Θέλω να είμαι καλά με τους ανθρώπους μου, με εκείνους που αγαπάω και εάν ο Θεός μας δώσει όλη τη χαρά που εμείς εκφράζουμε σαν λέξεις οι άνθρωποι, τότε θα είμαι δέκα φορές πιο ευλογημένος, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου μιλώντας μεταξύ άλλων για πώς φαντάζεται εκείνος την ιδέα της οικογένειας. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε ότι για εκείνον έχει μεγαλύτερη σημασία να διατηρεί ουσιαστικές σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπά.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θέλει κάποια στιγμή να γίνει πατέρας, ο ίδιος απάντησε: «Δεν κάνουμε όλοι για όλους τους ρόλους στη ζωή μας, δεν είμαι καθόλου αρνητικός στο να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια, θέλω να πιστεύω όπως ο Τζέικομπ Μακνίλ στο έργο, σε αυτό που μπορεί να υπάρξει, σε αυτό που μπορεί να συμβεί και να συλλειτουργήσουν οι άνθρωποι και να φτιάξουν. Θέλω να είμαι καλά με τους ανθρώπους μου, με εκείνους που αγαπάω και εάν ο Θεός μας δώσει όλη τη χαρά που εμείς εκφράζουμε σαν λέξεις οι άνθρωποι, τότε θα είμαι δέκα φορές πιο ευλογημένος, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα