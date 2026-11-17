Απογοητευμένος ο Φερμπρούχεν: «Θα μπορούσαν να μας είχαν βάλει και οκτώ γκολ», δείτε βίντεο
Ο τερματοφύλακας της εθνικής Ολλανδίας δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση των «οράνιε» στον αγώνα με αντίπαλο την Γερμανία
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μπαρτ Φερμπρούχεν δεν επιχείρησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας αναγνώρισε την κακή εμφάνιση της ομάδας του, αναλαμβάνοντας και ο ίδιος την ευθύνη που του αναλογεί.
🎥🗣️ "I feel ashamed. We could easily have lost 8-0." 🗣️🇳🇱 Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen speaks with tears in his eyes after the 5-0 defeat to Germany: "I can't find an explanation since the final whistle. So much has happened today that I can't pinpoint the exact reason. I think it's clear that what happened today has nothing to do with tactics, quality or football. It has absolutely nothing to do with that today. But it's far too early to put my finger on the problem or what's gone wrong. I can't do that yet. You must never fall short in mentality and spirit. You're wearing the orange lion crest on your chest. Everyone has to give their absolute best, 100%. It doesn't matter what we did on Friday (beating Greece). Today you're playing away against Germany. The fundamentals of football always come down to intensity, energy and effort. We lacked that for long stretches today. And when that happens, Germany are incredibly strong, and they score five goals. It could easily have been eight. I'm part of this national team and I take responsibility, just like the rest of my teammates. And I certainly feel ashamed of what happened." https://t.co/Ysmw3SW8k9— Lets Go (@_letsgoooooo) November 17, 2026
«Θα μπορούσαν εύκολα να μας είχαν βάλει και οκτώ γκολ. Είμαι μέρος της ομάδας και έχω το ίδιο μερίδιο ευθύνης με τους υπόλοιπους. Είναι ντροπή. Είμαστε όλοι καλοί ποδοσφαιριστές, αγωνιζόμαστε σε υψηλό επίπεδο και γνωρίζουμε τι περιμένουν από εμάς. Δεν το δείξαμε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο γκολκίπερ της Μπράιτον δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ένα πολύ δυνατό πλήγμα, ενώ παραδέχθηκε πως ήταν μία από τις πιο δύσκολες βραδιές του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
«Αυτά είναι πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεσαι ταλέντο ή ποιότητα. Πιστεύω ότι ο προπονητής είναι σοκαρισμένος από αυτό. Είναι ένα τεράστιο χαστούκι και για μένα μία από τις χειρότερες στιγμές μου με την εθνική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε από αυτό, ώστε να βγει κάτι καλό», πρόσθεσε.
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