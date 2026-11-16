Ιωάννα Παππά: Σε ένα ζευγάρι οι δυσκολίες είναι μεγάλες τα πρώτα χρόνια με το παιδί, αλλά αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο μπορείς να πας παρακάτω
Ιωάννα Παππά: Σε ένα ζευγάρι οι δυσκολίες είναι μεγάλες τα πρώτα χρόνια με το παιδί, αλλά αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο μπορείς να πας παρακάτω
Η ηθοποιός εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή της από τη στιγμή που έγινε μητέρα
Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια με τον ερχομό ενός παιδιού μίλησε η Ιωάννα Παππά, σημειώνοντας πως αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο, μπορούν να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να προχωρήσουν.
Η ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο με τον Κωνσταντίνο Πάντο, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε αναλυτικά πώς την άλλαξε η μητρότητα και πως αντιμετωπίζει το μεγάλωμα του παιδιού της.
«Σε ένα ζευγάρι, αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο, επειδή είναι μεγάλες οι δυσκολίες τα πρώτα χρόνια και εμείς περάσαμε από αυτές, κάνεις προσπάθεια για να το προστατεύσεις αυτό το πράγμα και να μπορείς να πας παρακάτω», είπε αρχικά η Ιωάννα Παππά για την απόκτηση του γιου της.
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Σε άλλο σημείο ανέφερε για τον τρόπο που η συμπεριφορά της άλλαξε όταν έγινε μητέρα: «Εμένα η μητρότητα με γείωσε αρκετά. Μπήκε αυτό πολύ μπροστά. Νομίζω ότι με έκανε πολύ συγκεκριμένη στο πόσο χρόνο δίνω στα πράγματα πια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα όρια, γιατί έτσι αναγνωρίζει ο άλλος τι μπορεί να περιμένει από σένα, τι μπορεί να ζητήσει από σένα», είπε.
Στη συνέχεια η ηθοποιός ρωτήθηκε για το gentle parenting και απάντησε: «Αν διατυπωθεί πιο σωστά, ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την εποχή τη γονεϊκότητα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω μέσα από την πράξη. Δηλαδή όταν μιλάω στο παιδί, εξηγώ με επιχειρήματα, με ήρεμο τρόπο, με θετικό τρόπο, ό,τι και να έχει συμβεί, γιατί στοχεύω στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Βλέπω πάντα ότι υπάρχει ανταπόκριση».
Κλείνοντας, η Ιωάννα Παππά δήλωσε πως αυτό που την ενδιαφέρει πεισσότερο είναι να έχει το παιδί της την ψυχική και σωματική του υγεία: «Κάνω όλα τα κλασικά που λένε για την Ελληνίδα μάνα αλλά όχι με λύσσα. Για μένα σίγουρα προτεραιότητα έχει η σωματική του ακεραιότητα και η ψυχική του υγεία. Μετά είναι το πώς θα τα πάει στο σχολείο και στις δραστηριότητες», ανέφερε.
Η ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο με τον Κωνσταντίνο Πάντο, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εξήγησε αναλυτικά πώς την άλλαξε η μητρότητα και πως αντιμετωπίζει το μεγάλωμα του παιδιού της.
«Σε ένα ζευγάρι, αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο, επειδή είναι μεγάλες οι δυσκολίες τα πρώτα χρόνια και εμείς περάσαμε από αυτές, κάνεις προσπάθεια για να το προστατεύσεις αυτό το πράγμα και να μπορείς να πας παρακάτω», είπε αρχικά η Ιωάννα Παππά για την απόκτηση του γιου της.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο ανέφερε για τον τρόπο που η συμπεριφορά της άλλαξε όταν έγινε μητέρα: «Εμένα η μητρότητα με γείωσε αρκετά. Μπήκε αυτό πολύ μπροστά. Νομίζω ότι με έκανε πολύ συγκεκριμένη στο πόσο χρόνο δίνω στα πράγματα πια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα όρια, γιατί έτσι αναγνωρίζει ο άλλος τι μπορεί να περιμένει από σένα, τι μπορεί να ζητήσει από σένα», είπε.
Στη συνέχεια η ηθοποιός ρωτήθηκε για το gentle parenting και απάντησε: «Αν διατυπωθεί πιο σωστά, ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την εποχή τη γονεϊκότητα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω μέσα από την πράξη. Δηλαδή όταν μιλάω στο παιδί, εξηγώ με επιχειρήματα, με ήρεμο τρόπο, με θετικό τρόπο, ό,τι και να έχει συμβεί, γιατί στοχεύω στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Βλέπω πάντα ότι υπάρχει ανταπόκριση».
Κλείνοντας, η Ιωάννα Παππά δήλωσε πως αυτό που την ενδιαφέρει πεισσότερο είναι να έχει το παιδί της την ψυχική και σωματική του υγεία: «Κάνω όλα τα κλασικά που λένε για την Ελληνίδα μάνα αλλά όχι με λύσσα. Για μένα σίγουρα προτεραιότητα έχει η σωματική του ακεραιότητα και η ψυχική του υγεία. Μετά είναι το πώς θα τα πάει στο σχολείο και στις δραστηριότητες», ανέφερε.
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