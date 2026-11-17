



Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε την οικογενειακή του κατάσταση μετά τον χωρισμό των γονιών του, εξηγώντας ότι μεγάλωσε ουσιαστικά σε μονογονεϊκό περιβάλλον, με τη μητέρα του να αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους.



Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση με τον μεγαλύτερο αδερφό του και τη θέση που εκείνος είχε στην οικογένεια: «Μετά τον χωρισμό των γονιών μου ζούσα ουσιαστικά σε μία μονογονεϊκή οικογένεια, με αποτέλεσμα η μητέρα μου να είναι μητέρα, πατέρας και όλα τα σχετικά. Έχω έναν μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίος κατά καιρούς υποδυόταν τον ρόλο του μπαμπά, αλλά δεν είναι ποτέ ο πατέρας. Δεν μπορεί ποτέ ο αδερφός να γίνει ο πατέρας σου».

Τη σημαντική θέση που είχε η μητέρα του στη ζωή του ανέδειξε ο Στέλιος Μάινας , εξηγώντας πως εκείνη ήταν το πρόσωπο που θεωρούσε ήρωά του και όχι ο πατέρας του.Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση με τους γονείς του μετά το διαζύγιό τους. Αναφερόμενος στο πρόσωπο που αποτέλεσε για εκείνον πρότυπο και πηγή έμπνευσης, ο Στέλιος Μάινας στάθηκε στη μητέρα του, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία γενικότερα.Όπως είπε ο ίδιος: «Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ο ήρωας μου ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών και όχι μόνο, οι γυναίκες γενικά, είναι ηρωίδες. Έχουν το εσωτερικό φίλτρο της συντήρησης αυτής της κοινωνίας. Ενώ εμείς δυστυχώς έχουμε το κύτταρο της καταστροφής. Οι γυναίκες ευτυχώς έχουν το κύτταρο της διατήρησης αυτού του κόσμου. Τον σώζουν τον κόσμο πραγματικά».