Μονοκατοικίες με πισίνες, ολόκληρα συγκροτήματα κτιρίων στη Μύκονο, ακίνητα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, μεγάλα καταστήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, διαμερίσματα και δεκάδες άλλες ιδιοκτησίες περιλαμβάνονται στη νέα εντολή δέσμευσης που εκδόθηκε σήμερα





Βίλες με πισίνες, οικόπεδα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, τουριστικά ακίνητα, καταστήματα, αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι και διαμερίσματα συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό ακίνητης περιουσίας. Ορισμένα βρίσκονται σε από τις πιο περιζήτητες περιοχές της χώρας, ενώ άλλα καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις που φιλοξενούν πολλά διαφορετικά κτίρια. Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στο όνομα του ίδιου του Άγγελου Γιαννακόπουλου, προσώπων του οικογενειακού του περιβάλλοντος, άλλων ιδιωτών και εταιρειών που περιλαμβάνονται στην έρευνα.







Η Μύκονος Από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα που περιλαμβάνονται στην εντολή δέσμευσης είναι ένα ολόκληρο συγκρότημα στη θέση Τάγκου της Μυκόνου. Πρόκειται για αγροτεμάχιο 4.005 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στο οποίο έχουν ανεγερθεί 12 διαφορετικά κτίρια και μία πισίνα. Το μεγαλύτερο κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και έχει συνολική επιφάνεια 400,37 τετραγωνικά μέτρα. Γύρω του βρίσκονται άλλα 11 κτίσματα, διαφορετικών μεγεθών, από μικρούς χώρους λίγων τετραγωνικών έως μεγαλύτερα κτίρια δύο επιπέδων. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και πισίνα επιφάνειας σχεδόν 28 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία που περιλαμβάνεται στη διάταξη, με την Αρχή να δεσμεύει την πλήρη κυριότητά του.







Στην περιοχή της Άνω Μεράς εμφανίζεται ακόμη ένα μεγάλο ακίνητο, έκτασης 4.571,30 τετραγωνικών μέτρων, με πέντε διαφορετικά κτίσματα. Το μεγαλύτερο έχει επιφάνεια 106,50 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπόλοιπα έχουν επιφάνειες 24,99, 32,88, 69,52 και 80,48 τετραγωνικών μέτρων. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή καταγράφεται επιπλέον έκταση 970 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία υπάρχουν δύο κτίσματα.



Η λίστα δεν σταματά εδώ.



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Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακίνητο στη θέση Άγιος Λουκάς, επίσης στη Μύκονο, που ανήκει σε εταιρεία η οποία περιλαμβάνεται στην έρευνα. Πρόκειται για οικόπεδο 1.870,20 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο υπάρχουν ισόγεια κατοικία 111,40 τετραγωνικών μέτρων, διώροφο κτίριο ενοικιαζόμενων δωματίων, αποθήκες, γραφείο και δεξαμενή νερού. Το κτίριο των ενοικιαζόμενων δωματίων διαθέτει ισόγειο 159,08 τετραγωνικών μέτρων και πρώτο όροφο 144,59 τετραγωνικών μέτρων.



Στη Μύκονο δεσμεύονται ακόμη τρεις ξεχωριστές ιδιοκτησίες στη θέση Μουσείο - Καμινάκι. Η πρώτη περιλαμβάνει κτίσμα 196,35 τετραγωνικών μέτρων, με υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και πατάρι, η δεύτερη κτίσμα 44,07 τετραγωνικών μέτρων και η τρίτη κτίσμα 87,19 τετραγωνικών μέτρων. Στις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες αντιστοιχούν δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης εκτάσεων 554,50, 1.531,48 και 1.014,48 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ίδια εντολή, μαζί με επιπλέον κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στο νησί.



Η βιλα στη Νέα Ερυθραία Ανάμεσα στα ακίνητα που τραβούν την προσοχή βρίσκεται και μία μεγάλη μονοκατοικία στη



Μια τεράστια λίστα ακινήτων , που εκτείνεται από τη Μύκονο και τα ακριβά προάστια της Αθήνας μέχρι την Κορινθία, αποκαλύπτει η νέα εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου . Τα ακίνητα που περιγράφονται στις σελίδες της διάταξης προκαλούν ίλιγγο, τόσο για την έκτασή τους όσο και για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται.Βίλες με πισίνες, οικόπεδα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, τουριστικά ακίνητα, καταστήματα, αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι και διαμερίσματα συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό ακίνητης περιουσίας. Ορισμένα βρίσκονται σε από τις πιο περιζήτητες περιοχές της χώρας, ενώ άλλα καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις που φιλοξενούν πολλά διαφορετικά κτίρια. Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στο όνομα του ίδιου του Άγγελου Γιαννακόπουλου, προσώπων του οικογενειακού του περιβάλλοντος, άλλων ιδιωτών και εταιρειών που περιλαμβάνονται στην έρευνα.Από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα που περιλαμβάνονται στην εντολή δέσμευσης είναι ένα ολόκληρο συγκρότημα στη θέση Τάγκου της Μυκόνου. Πρόκειται για αγροτεμάχιο 4.005 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στο οποίο έχουν ανεγερθεί 12 διαφορετικά κτίρια και μία πισίνα. Το μεγαλύτερο κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και έχει συνολική επιφάνεια 400,37 τετραγωνικά μέτρα. Γύρω του βρίσκονται άλλα 11 κτίσματα, διαφορετικών μεγεθών, από μικρούς χώρους λίγων τετραγωνικών έως μεγαλύτερα κτίρια δύο επιπέδων. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και πισίνα επιφάνειας σχεδόν 28 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία που περιλαμβάνεται στη διάταξη, με την Αρχή να δεσμεύει την πλήρη κυριότητά του.Στην περιοχή Κανάλια της Μυκόνου δεσμεύεται διώροφη κατοικία με ισόγειο 90 τετραγωνικών μέτρων και πρώτο όροφο 35 τετραγωνικών μέτρων. Δίπλα της υπάρχει ανεξάρτητος ξενώνας, επίσης δύο επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 92 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο διαθέτει ακόμη ανεξάρτητο γκαράζ 24 τετραγωνικών μέτρων και πισίνα επιφάνειας 52,28 τετραγωνικών μέτρων.Στην περιοχή της Άνω Μεράς εμφανίζεται ακόμη ένα μεγάλο ακίνητο, έκτασης 4.571,30 τετραγωνικών μέτρων, με πέντε διαφορετικά κτίσματα. Το μεγαλύτερο έχει επιφάνεια 106,50 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπόλοιπα έχουν επιφάνειες 24,99, 32,88, 69,52 και 80,48 τετραγωνικών μέτρων. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή καταγράφεται επιπλέον έκταση 970 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία υπάρχουν δύο κτίσματα.Η λίστα δεν σταματά εδώ.Στη θέση Πετεινάρος της Μυκόνου περιλαμβάνεται αγροτεμάχιο 2.752,60 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο υπάρχει πρώην αγροικία που έχει μετατραπεί σε συγκρότημα κτιρίων, το οποίο αναφέρεται ότι βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση. Μαζί καταγράφεται και δεύτερο αγροτεμάχιο, έκτασης 136,40 τετραγωνικών μέτρων. Και για τα δύο αυτά ακίνητα αναφέρεται συμβόλαιο με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2026.Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακίνητο στη θέση Άγιος Λουκάς, επίσης στη Μύκονο, που ανήκει σε εταιρεία η οποία περιλαμβάνεται στην έρευνα. Πρόκειται για οικόπεδο 1.870,20 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο υπάρχουν ισόγεια κατοικία 111,40 τετραγωνικών μέτρων, διώροφο κτίριο ενοικιαζόμενων δωματίων, αποθήκες, γραφείο και δεξαμενή νερού. Το κτίριο των ενοικιαζόμενων δωματίων διαθέτει ισόγειο 159,08 τετραγωνικών μέτρων και πρώτο όροφο 144,59 τετραγωνικών μέτρων.Στη Μύκονο δεσμεύονται ακόμη τρεις ξεχωριστές ιδιοκτησίες στη θέση Μουσείο - Καμινάκι. Η πρώτη περιλαμβάνει κτίσμα 196,35 τετραγωνικών μέτρων, με υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και πατάρι, η δεύτερη κτίσμα 44,07 τετραγωνικών μέτρων και η τρίτη κτίσμα 87,19 τετραγωνικών μέτρων. Στις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες αντιστοιχούν δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης εκτάσεων 554,50, 1.531,48 και 1.014,48 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ίδια εντολή, μαζί με επιπλέον κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στο νησί.Ανάμεσα στα ακίνητα που τραβούν την προσοχή βρίσκεται και μία μεγάλη μονοκατοικία στη Νέα Ερυθραία , σε μία από τις ακριβές οικιστικές περιοχές των βορείων προαστίων. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 1.466,38 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο και πισίνα. Στη διάταξη γίνεται αναφορά και σε επιφάνεια 811,08 τετραγωνικών μέτρων, στο πλαίσιο της περιγραφής της κατοικίας και της πισίνας. Το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει σε ιδιώτη που περιλαμβάνεται στην έρευνα, ενώ το συμβόλαιο που αναφέρεται στην εντολή έχει ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2025.

Ένα ακόμη ακίνητο που ξεχωρίζει βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Πρόκειται για κατοικία τριών επιπέδων, με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 208,45 τετραγωνικών μέτρων. Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση είναι ο εξωτερικός χώρος που συνοδεύει την ιδιοκτησία. Στην κατοικία αντιστοιχεί αποκλειστική χρήση ακάλυπτου χώρου 943,79 τετραγωνικών μέτρων, ενώ υπάρχει πισίνα με επιφάνεια 101,34 τετραγωνικών μέτρων και τέσσερις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Μαζί με την κατοικία περιλαμβάνεται και αγροτεμάχιο 2.035 τετραγωνικών μέτρων στην ίδια περιοχή. Τα συγκεκριμένα ακίνητα εμφανίζονται στο όνομα ιδιώτη και το συμβόλαιό τους έχει ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2026.



Στην περιοχή της Σκάλας Ωρωπού συναντά κανείς και ένα ακόμη μεγάλο αγροτεμάχιο, έκτασης 3.582,40 τετραγωνικών μέτρων, με περισσότερα από ένα κτίσματα. Ανήκει σε πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του Άγγελου Γιαννακόπουλου.



Ανάμεσα στα υπόλοιπα ακίνητα της διάταξης βρίσκεται και έκταση 4.010 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή των Κεχριών της Κορινθίας. Μέσα σε αυτήν υπάρχει κατοικία με υπόγειο, επιφάνειας περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων ανά επίπεδο, καθώς και πισίνα περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων. Και αυτή η ιδιοκτησία καταγράφεται σε πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος του Γιαννακόπουλου.



Στην Κινέτα περιλαμβάνεται ακόμη μία αυτοτελής ιδιοκτησία 156,86 τετραγωνικών μέτρων, με βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 122,53 τετραγωνικών μέτρων και εξωτερική πισίνα 24,90 τετραγωνικών μέτρων.



Κατάστημα 1.105 τετραγωνικών μέτρων με 21 θέσεις πάρκινγκ στη Μεσογείων Η εντολή δέσμευσης δεν αφορά μόνο κατοικίες και εξοχικά. Στη λίστα περιλαμβάνονται και μεγάλα επαγγελματικά ακίνητα, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός τεράστιου ισόγειου καταστήματος στη λεωφόρο Μεσογείων, στο Χαλάνδρι. Η επιφάνειά του φτάνει τα 1.105,85 τετραγωνικά μέτρα, ενώ στην ιδιοκτησία ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση 21 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 257 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, διαθέτει αποκλειστική χρήση εξωτερικού χώρου 300,01 τετραγωνικών μέτρων προς τη λεωφόρο Μεσογείων. Πρόκειται δηλαδή για έναν μεγάλο εμπορικό χώρο που συνοδεύεται από σημαντικές επιφάνειες στάθμευσης και εξωτερικής χρήσης. Στην ίδια λεωφόρο, στο Χαλάνδρι, περιλαμβάνεται και δεύτερη επαγγελματική ιδιοκτησία, με κατάστημα 112,50 τετραγωνικών μέτρων και υπόγεια αποθήκη ίδιας επιφάνειας. Τα συγκεκριμένα ακίνητα ανήκουν σε ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων.



Στη Νέα Σμύρνη, στη συμβολή της λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αιγαίου, καταγράφεται επίσης κατάστημα 231,80 τετραγωνικών μέτρων. Στη λεωφόρο Συγγρού, αυτή τη φορά στο ύψος της Αθήνας, περιλαμβάνεται άλλο κατάστημα 238,10 τετραγωνικών μέτρων με πατάρι 75 τετραγωνικών μέτρων και αποκλειστική χρήση εξωτερικού χώρου 58,40 τετραγωνικών μέτρων.



Στη συμβολή Μεσογείων και Κατεχάκη καταγράφεται ισόγειο κατάστημα 92,77 τετραγωνικών μέτρων με πατάρι 30 τετραγωνικών μέτρων. Ανάμεσα στα επαγγελματικά ακίνητα βρίσκεται και ένας εργοστασιακός χώρος 714 τετραγωνικών μέτρων, επί της λεωφόρου Πειραιώς, στην περιοχή του Μοσχάτου.



Τα διαμερίσματα στην παραλιακή και τα ακίνητα στη Βάρκιζα Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Άλιμο, περιλαμβάνεται διαμέρισμα έκτου ορόφου επιφάνειας 131 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο αντιστοιχεί αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας, επίσης 131 τετραγωνικών μέτρων. Στο ίδιο συγκρότημα περιλαμβάνονται ακόμη δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης και μία αποθήκη. Σε άλλο σημείο της λεωφόρου Ποσειδώνος καταγράφονται διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 155 τετραγωνικών μέτρων και ξεχωριστό δώμα έκτου ορόφου 66 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και υπόγειος χώρος στάθμευσης. Σε διαφορετικό ακίνητο της παραλιακής περιλαμβάνεται διαμέρισμα τρίτου ορόφου 136 τετραγωνικών μέτρων, μαζί με άλλες μικρότερες ιδιοκτησίες και θέση στάθμευσης.



Στη Βάρκιζα δεσμεύεται οικόπεδο 472,61 τετραγωνικών μέτρων με διώροφη οικοδομή που περιλαμβάνει τρεις κατοικίες. Οι δύο βρίσκονται στο ισόγειο και έχουν επιφάνεια 74,56 και 71,29 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η τρίτη βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει επιφάνεια 108,55 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο ανήκει σε εταιρεία επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη διάταξη, με το σχετικό συμβόλαιο να φέρει ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2026.



Στην ίδια μεγάλη λίστα συναντά κανείς ακόμη οικόπεδο 1.040 τετραγωνικών μέτρων στον Νέο Βουτζά, κατοικίες και εκτάσεις στα Καλύβια, διαμερίσματα σε Μαρούσι, Χολαργό, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία και Περιστέρι, καθώς και ακίνητα σε Ασπρόπυργο, Δάφνη, Αγία Παρασκευή και άλλες περιοχές της Αττικής.