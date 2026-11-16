Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην κορυφή του box office με το «Ebenezer»
Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην κορυφή του box office με το «Ebenezer»
Το ντεμπούτο της ταινίας απέφερε συνολικά 42 εκατομμύρια δολάρια
Στην κορυφή του αμερικανικού box office επέστρεψε ο Τζόνι Ντεπ με την πρώτη του παραγωγή μεγάλου στούντιο έπειτα από οκτώ χρόνια και μετά τον απόηχο της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.
Η νέα του ταινία με τίτλο «Ebenezer» σε παραγωγή της Paramount Pictures συγκέντρωσε περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια σε 3.535 αμερικανικές αίθουσες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
Αν και οι επιδόσεις αυτές απέχουν αισθητά από τα ρεκόρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» που ξεπέρασαν δύο φορές τα 100 εκατ. δολάρια στο άνοιγμά τους και τα 62 εκατομμύρια δολάρια του «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, πρόκειται για ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 38 εκατομμύρια δολάρια.
Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία απέφερε επιπλέον 23 εκατομμύρια δολάρια από 63 χώρες, διαμορφώνοντας το συνολικό της ντεμπούτο στα 42 εκατομμύρια δολάρια.
Η νέα του ταινία με τίτλο «Ebenezer» σε παραγωγή της Paramount Pictures συγκέντρωσε περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια σε 3.535 αμερικανικές αίθουσες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
“Godzilla Minus Zero” slid to No. 3 after leading box office charts last weekend. The kaiju sequel earned $8.31 million, a 75% drop from its opening. https://t.co/13Ko36LDyq pic.twitter.com/lnMMVFbJQS— Variety (@Variety) November 15, 2026
Αν και οι επιδόσεις αυτές απέχουν αισθητά από τα ρεκόρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» που ξεπέρασαν δύο φορές τα 100 εκατ. δολάρια στο άνοιγμά τους και τα 62 εκατομμύρια δολάρια του «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, πρόκειται για ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 38 εκατομμύρια δολάρια.
Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία απέφερε επιπλέον 23 εκατομμύρια δολάρια από 63 χώρες, διαμορφώνοντας το συνολικό της ντεμπούτο στα 42 εκατομμύρια δολάρια.
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