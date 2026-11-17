Στη συνέχεια, μίλησε για την κόρη της, Αλίκη τονίζοντας πως η μητρότητα ήταν κάτι που επιθυμούσε και ότι θέλει να περνά μαζί της όσο περισσότερο χρόνο μπορεί.



Όπως ανέφερε, η ίδια αισθάνεται μεγαλύτερη ανάγκη να βρίσκεται κοντά της και δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανόνας για το πώς πρέπει να βιώνει κανείς τη γονεϊκότητα:

«Η Αλίκη δεν ήρθε στη ζωή μου ξαφνικά. Την προσπάθησα και νομίζω ότι της αφιερώνω τον χρόνο που της πρέπει. Πέρασε αρκετός καιρός για να έρθει και ήταν κάτι που το ήθελα. Οπότε λέω ότι τώρα πρέπει να το ζήσω κοντά της. Όχι ότι εκείνη με έχει τόσο πολύ ανάγκη, όσο εγώ έχω την ανάγκη να περάσω τον χρόνο μου μαζί της. Δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ αισθάνομαι ότι μου ταίριαζε περισσότερο να ζήσω τα πάντα, να το ζήσω όλο αυτό και ήρθε το παιδί την ώρα που ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό. Και τον καιρό που ήταν πιο μικρή και ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα με τις ώρες, έλεγα ότι δεν έχω ανάγκη να βγω να πάω στο μπαρ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να κοιμηθεί το παιδί στο κρεβάτι του».







Τέλος, η Τζένη Μπότση μίλησε για τις αλλαγές που παρατήρησε στο σώμα της κατά την εμμηνόπαυση, λέγοντας πως η αύξηση του βάρους επηρέασε την εικόνα που είχε για τον εαυτό της:

«Μου είχε κακοφανεί πάρα πολύ με τα κιλά της εμμηνόπαυσης, ένιωθα ότι δεν ήμουν εγώ. Δεν αισθάνομαι sex symbol. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω πράγματα που έκανα. Τα κατάφερα μετά, ήταν δύσκολο. Με βοήθησαν γιατροί, διατροφολόγοι. Δεν έτρωγα, ήταν όλο ορμονικό».



