Βιολογική γεωργία: Έως 22 Νοεμβρίου τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις για το 2026
Βιολογική γεωργία: Έως 22 Νοεμβρίου τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις για το 2026
Σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή αιτημάτων για τη βιολογική γεωργία
Έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι της παρέμβασης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους να υποβάλουν αιτήσεις τροποποίησης, μεταβίβασης ή ανάκλησης της ένταξής τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η διαδικασία ξεκίνησε από χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εδώ.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις των πράξεων ένταξής τους, οι οποίες μπορεί να αφορούν αλλαγές στα στοιχεία της εκμετάλλευσης ή του δικαιούχου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ολικής ή μερικής μεταβίβασης της πράξης σε άλλο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια, καθώς προηγείται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος από τον μεταβιβαστή και ακολουθεί η αποδοχή του από τον αποδέκτη.
Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της ένταξής τους, εφόσον επιθυμούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η διαδικασία ξεκίνησε από χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εδώ.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις των πράξεων ένταξής τους, οι οποίες μπορεί να αφορούν αλλαγές στα στοιχεία της εκμετάλλευσης ή του δικαιούχου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ολικής ή μερικής μεταβίβασης της πράξης σε άλλο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια, καθώς προηγείται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος από τον μεταβιβαστή και ακολουθεί η αποδοχή του από τον αποδέκτη.
Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της ένταξής τους, εφόσον επιθυμούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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