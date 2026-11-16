Δρυμιώτης: Κίνητρο του Σαμαρά το μίσος που δεν ελέγχεται, βαθιά γελασμένος ο Τσίπρας αν πιστεύει ότι θα εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός
Δρυμιώτης: Κίνητρο του Σαμαρά το μίσος που δεν ελέγχεται, βαθιά γελασμένος ο Τσίπρας αν πιστεύει ότι θα εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός
«Η μόνη περίπτωση επιστροφής είναι του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αλλά κανείς από τους δύο δεν παραιτήθηκε» είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης
Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία νέων κομμάτων από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς άσκησε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
Όπως είπε το πρωί της Δευτέρας στο Action24 για τον Αντώνη Σαμαρά «ένας άνθρωπος που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα, αυτή τη στιγμή από δικαστής θέλει να γίνει κλητήρας. Τι θέλει να πετύχει;».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, «κακώς ο Τσίπρας έκανε και έφτιαξε κόμμα. Αν πιστεύει ότι θα ξαναφτάσει στο αξίωμα του πρωθυπουργού, είναι βαθιά γελασμένος με 12%-13%. Η μόνη περίπτωση επιστροφής είναι του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αλλά κανείς από τους δύο δεν παραιτήθηκε».
Ο κ. Δρυμιώτης θύμισε, μάλιστα, ότι «έχουμε ένα προηγούμενο: Γιώργος Παπανδρέου. Βγήκε με 47% πρωθυπουργός και όταν κατέβηκε εκ νέου δεν πήρε ούτε 3%».
Επανερχόμενος, στη συνέχεια, στον Αντώνη Σαμαρά, ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι «κίνητρό του είναι το μίσος και αυτό δεν ελέγχεται». «Πες ότι παίρνει 3% και παίρνει 10 βουλευτές - το μάξιμουμ ήταν 4,78% με την Πολιτική Άνοιξη που ήταν άφθαρτος. Ελπίζει ότι θα είναι ρυθμιστής για να πει παραχωρώ τους βουλευτές μου αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα του κάνει τη χάρη και θα πάει σε νέες εκλογές. Αυτό θα είναι άλλη μια προδοσία του Σαμαρά. Από πού ως πού θες να διώξεις τον άνθρωπο που από τότε που ανέλαβε τα ηνία τη ΝΔ είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις κι έχει κερδίσει όλες τις εκλογές; Πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες, είναι καθαρό γινάτι του Σαμαρά» πρόσθεσε ο κ. Δρυμιώτης στο πλαίσιο αυτό.
Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους κατά του πρώην πρωθυπουργού της ΝΔ ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «πουλάει και πατριωτισμό. Πόση θητεία έκανε ο κ. Σαμαράς ως φαντάρος; Δύο μήνες έκανε και επειδή έγινε φασαρία έκανε άλλους 4. Πατριώτης είναι αυτός που σέβεται τους θεσμούς. Ποιος θεσμούς σεβάστηκε ο Σαμαρας όταν δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό με 35% τον Τσίπρα; Εγώ που δεν χωνεύω τον Τσίπρα αν ήμουν πρωθυπουργούς θα του παρέδιδα την εξουσία. Σέβεσαι τη λαϊκή ετυμηγορία, δεν κάνεις το χατίρι του Τσίπρα».
Όπως είπε το πρωί της Δευτέρας στο Action24 για τον Αντώνη Σαμαρά «ένας άνθρωπος που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα, αυτή τη στιγμή από δικαστής θέλει να γίνει κλητήρας. Τι θέλει να πετύχει;».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, «κακώς ο Τσίπρας έκανε και έφτιαξε κόμμα. Αν πιστεύει ότι θα ξαναφτάσει στο αξίωμα του πρωθυπουργού, είναι βαθιά γελασμένος με 12%-13%. Η μόνη περίπτωση επιστροφής είναι του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αλλά κανείς από τους δύο δεν παραιτήθηκε».
Ο κ. Δρυμιώτης θύμισε, μάλιστα, ότι «έχουμε ένα προηγούμενο: Γιώργος Παπανδρέου. Βγήκε με 47% πρωθυπουργός και όταν κατέβηκε εκ νέου δεν πήρε ούτε 3%».
Επανερχόμενος, στη συνέχεια, στον Αντώνη Σαμαρά, ο πολιτικός αναλυτής εκτίμησε ότι «κίνητρό του είναι το μίσος και αυτό δεν ελέγχεται». «Πες ότι παίρνει 3% και παίρνει 10 βουλευτές - το μάξιμουμ ήταν 4,78% με την Πολιτική Άνοιξη που ήταν άφθαρτος. Ελπίζει ότι θα είναι ρυθμιστής για να πει παραχωρώ τους βουλευτές μου αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα του κάνει τη χάρη και θα πάει σε νέες εκλογές. Αυτό θα είναι άλλη μια προδοσία του Σαμαρά. Από πού ως πού θες να διώξεις τον άνθρωπο που από τότε που ανέλαβε τα ηνία τη ΝΔ είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις κι έχει κερδίσει όλες τις εκλογές; Πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες, είναι καθαρό γινάτι του Σαμαρά» πρόσθεσε ο κ. Δρυμιώτης στο πλαίσιο αυτό.
Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους κατά του πρώην πρωθυπουργού της ΝΔ ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «πουλάει και πατριωτισμό. Πόση θητεία έκανε ο κ. Σαμαράς ως φαντάρος; Δύο μήνες έκανε και επειδή έγινε φασαρία έκανε άλλους 4. Πατριώτης είναι αυτός που σέβεται τους θεσμούς. Ποιος θεσμούς σεβάστηκε ο Σαμαρας όταν δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό με 35% τον Τσίπρα; Εγώ που δεν χωνεύω τον Τσίπρα αν ήμουν πρωθυπουργούς θα του παρέδιδα την εξουσία. Σέβεσαι τη λαϊκή ετυμηγορία, δεν κάνεις το χατίρι του Τσίπρα».
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