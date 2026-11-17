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Σε άθλιες συνθήκες ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι στη Λάρισα που κινδύνευσε από φωτιά στο σπίτι του
Σε άθλιες συνθήκες ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι στη Λάρισα που κινδύνευσε από φωτιά στο σπίτι του
Ολοσχερώς καταστράφηκε ο χώρος όπου διέμεναν ο 80χρονος και η 75χρονη - Νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Σε ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες διαβίωσης φέρεται να ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι στη Λάρισα, στο σπίτι του οποίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί της Δευτέρας (16/11). Ο 80χρονος άνδρας και η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο χώρος όπου κατοικούσαν καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το ζευγάρι διέμενε σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στη συνοικία της Νεράιδας, με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό να χαρακτηρίζονται ως συνθήκες τρώγλης.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσής της έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.
Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να έχουν υποστεί εγκαύματα.
Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν ο 80χρονος και η 75χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το ζευγάρι διέμενε σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στη συνοικία της Νεράιδας, με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό να χαρακτηρίζονται ως συνθήκες τρώγλης.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσής της έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.
Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να έχουν υποστεί εγκαύματα.
Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν ο 80χρονος και η 75χρονη.
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