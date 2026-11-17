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Η σύγχρονη ιατρική μάς επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα σοβαρές ασθένειες και να προσφέρουμε στους ασθενείς περισσότερα χρόνια ζωής.Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο άνθρωπος επιστρέφει στο σπίτι του μετά το νοσοκομείο; Πώς θα διαχειριστεί τη νόσο του; Ποιος θα τον καθοδηγήσει ώστε να ανακτήσει τη λειτουργικότητα, την αυτονομία και την ποιότητα της ζωής του;Η επιστημονική γνώση υπάρχει. Η πρόκληση είναι να γίνει μέρος της θεραπείας.Με αυτό το κεντρικό μήνυμα, το Ελληνικό Κολλέγιο Τρόπου Ζωής και Υγείας (HCLM) διοργανώνει την 1η Επιστημονική Ημερίδα του, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, στο Athens Capital Hotel, στην Αθήνα, με θέμα τη συνταγογράφηση του τρόπου ζωής μετά το εξιτήριο ως εργαλείο δευτερογενούς πρόληψης.Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής αξιοποιεί επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη διατροφή, στην εξατομικευμένη θεραπευτική άσκηση, στον ύπνο, στη διαχείριση του στρες και στις συμπεριφορές υγείας. Παρεμβάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τη θεραπεία, τη λειτουργική αποκατάσταση και τη μακροχρόνια διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, όταν εφαρμόζονται με ασφάλεια και σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.Η ημερίδα φιλοδοξεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το «γνωρίζουμε τι βοηθά» στο «πώς το εφαρμόζουμε στην κλινική πράξη».Στο επίκεντρο βρίσκονται η ογκολογική επιβίωση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η μεταβολική υγεία, η καρδιαγγειακή αποκατάσταση και η ψυχική υγεία μετά τη νοσηλεία. Παράλληλα, θα συζητηθούν η κλινική άσκηση, η διατροφική υποστήριξη, η εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιολογούνται οι παρεμβάσεις μέσα από δείκτες όπως οι επανεισαγωγές, η λειτουργικότητα και η ποιότητα ζωής.Στην ημερίδα συμμετέχουν επιστήμονες διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων, επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι ασθενών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πεδίου συνεργασίας.Το Ελληνικό Κολλέγιο, ως Associate Member του European Lifestyle Medicine Council, επιδιώκει να συμβάλει στη σύνδεση της διεθνούς επιστημονικής τεκμηρίωσης με την ελληνική κλινική πραγματικότητα, ενθαρρύνοντας συνεργασίες με την ιατρική κοινότητα και την ανάπτυξη εφαρμόσιμων, εξατομικευμένων πρωτοκόλλων φροντίδας μετά το εξιτήριο.Η επιδίωξη δεν είναι η δημιουργία μιας παράλληλης θεραπευτικής προσέγγισης, αλλά η ουσιαστική ενσωμάτωση της Ιατρικής του Τρόπου Ζωής στη σύγχρονη περίθαλψη, συμπληρωματικά προς την ενδεδειγμένη ιατρική αγωγή.Γιατί το εξιτήριο δεν είναι το τέλος της φροντίδας. Είναι η αρχή μιας νέας θεραπευτικής διαδρομής, στην οποία η επιστημονική γνώση πρέπει να συνοδεύει τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή.1η Επιστημονική Ημερίδα Ελληνικού Κολλεγίου Τρόπου Ζωής και ΥγείαςΗμερομηνία: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026