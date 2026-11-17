Η προποφόλη ευθύνεται για τον θάνατο του Μαζωνάκη, βρέθηκαν κι άλλες οκτώ ουσίες - Τι αποκαλύπτει το πόρισμα του ΑΠΘ

Το αναισθητικό φάρμακο ήταν αυτό που οδήγησε τον τραγουδιστή στον θάνατο - Τι αποκαλύπτει το πόρισμα των 30 σελίδων για τον θάνατο του τραγουδιστή – Το επεισόδιο άπνοιας κατά την πλασμαφαίρεση και η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί εάν υπήρχε δυνατότητα παροχής οξυγόνου στο ιατρείο