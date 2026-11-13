Συγκινεί η μητέρα του RJ Mitte έναν μήνα μετά την αυτοκτονία του: Προσπαθώ να προσαρμοστώ, αλλά είναι οδυνηρά δύσκολο
Συγκινεί η μητέρα του RJ Mitte έναν μήνα μετά την αυτοκτονία του: Προσπαθώ να προσαρμοστώ, αλλά είναι οδυνηρά δύσκολο
Τι δεν θα έδινα για να σε κρατήσω ξανά στην αγκαλιά μου, πρόσθεσε η Ντάινα Μίτε
Έναν μήνα μετά την αυτοκτονία του γιου της RJ Mitte, η μητέρα του Ντάινα Μίτε, συγκίνησε με την εξομολόγησή της για τη δυσκολία που βιώνει προσπαθώντας να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς εκείνον.
Η μητέρα του ηθοποιού, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Breaking Bad», δημοσίευσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου μια κοινή φωτογραφία τους από φεστιβάλ και έγραψε αρχικά: «Αγόρι μου όμορφο, έχει περάσει ένας μήνας από τότε που μας άφησες. Μου λείπεις τόσο πολύ που πονάει».
Στη συνέχεια περιέγραψε το διάστημα μεσολάβησε από τον θάνατο του 34χρονου, αποκαλύπτοντας πως δυσκολεύεται πολύ να βρει τις ισορροπίες της: «Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι συνέβη σήμερα και άλλες φορές που μοιάζει σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα. Προσπαθώ να προσαρμοστώ σε αυτή τη νέα ζωή, αλλά είναι οδυνηρά δύσκολο», πρόσθεσε.
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«Τι δεν θα έδινα για να σε κρατήσω ξανά στην αγκαλιά μου, να δω αυτό το όμορφο χαμόγελο, να γελάσω με τις τρελές συζητήσεις που κάναμε ή απλώς να σε κοιτάξω», έγραψε ακόμη Ντάινα Μίτε για να κλείσει την ανάρτησή της σημειώνοντας: «Σε αγαπώ για πάντα και για πάντα. Σε παρακαλώ, συνέχισε να μας προσέχεις. Με όλη μου την αγάπη, μαμά».
Ο RJ Mitte έφυγε από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου και σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού.
Η μητέρα του ηθοποιού, που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Breaking Bad», δημοσίευσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου μια κοινή φωτογραφία τους από φεστιβάλ και έγραψε αρχικά: «Αγόρι μου όμορφο, έχει περάσει ένας μήνας από τότε που μας άφησες. Μου λείπεις τόσο πολύ που πονάει».
Στη συνέχεια περιέγραψε το διάστημα μεσολάβησε από τον θάνατο του 34χρονου, αποκαλύπτοντας πως δυσκολεύεται πολύ να βρει τις ισορροπίες της: «Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι συνέβη σήμερα και άλλες φορές που μοιάζει σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα. Προσπαθώ να προσαρμοστώ σε αυτή τη νέα ζωή, αλλά είναι οδυνηρά δύσκολο», πρόσθεσε.
Δείτε τη φωτογραφία
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«Τι δεν θα έδινα για να σε κρατήσω ξανά στην αγκαλιά μου, να δω αυτό το όμορφο χαμόγελο, να γελάσω με τις τρελές συζητήσεις που κάναμε ή απλώς να σε κοιτάξω», έγραψε ακόμη Ντάινα Μίτε για να κλείσει την ανάρτησή της σημειώνοντας: «Σε αγαπώ για πάντα και για πάντα. Σε παρακαλώ, συνέχισε να μας προσέχεις. Με όλη μου την αγάπη, μαμά».
Ο RJ Mitte έφυγε από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου και σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού.
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