Κώστας Φαλελάκης μετά τις δηλώσεις Αγγελικής Ηλιάδη για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών: Είμαι άθεος και πιστεύω ότι όλοι μπορούν να είναι οικογένεια
Κώστας Φαλελάκης μετά τις δηλώσεις Αγγελικής Ηλιάδη για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών: Είμαι άθεος και πιστεύω ότι όλοι μπορούν να είναι οικογένεια
Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί, έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος, είχε σχολιάσει η τραγουδίστρια
Τη δική του άποψη για την έννοια της οικογένειας εξέφρασε ο Κώστας Φαλελάκης, με αφορμή τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών, τονίζοντας πως είναι άθεος και ότι πιστεύει πως όλοι μπορούν να αποτελούν οικογένεια.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων σχολίασε τη θέση της Αγγελικής Ηλιάδη ότι οικογένεια μπορούν να δημιουργήσουν μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα.
Ο Κώστας Φαλελάκης εξήγησε πως, παρότι στο παρελθόν σκεφτόταν να γίνει πατέρας, πλέον δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά, καθώς θεωρεί ότι η ηλικία του δεν θα του επέτρεπε να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στις ευθύνες της πατρότητας: «Τώρα δεν θέλω παιδιά. Νομίζω ότι είμαι αρκετά μεγάλος. Δεν το θεωρώ δίκαιο ένα παιδί να έχει έναν τόσο μεγάλο πατέρα και ενδεχομένως δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ και στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου».
Αναφερόμενος στη δήλωση της τραγουδίστριας ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες δεν μπορούν να θεωρούνται γονείς ενός παιδιού, ο ηθοποιός διατύπωσε τη δική του άποψη για την έννοια της οικογένειας, τονίζοντας ότι βασικό της στοιχείο είναι η αγάπη: «Ο Θεός, αφού το όρισε, για όσους τον πιστεύουν, ας το τηρούν. Εγώ επειδή είμαι άθεος, πιστεύω ότι όλοι μπορούν να είναι οικογένεια, αρκεί να υπάρχει αγάπη μέσα σε αυτό το τοπίο. Και επειδή έχω και φίλες και φίλους που έχουν παιδιά, καλό θα ήταν να ρωτάτε τα ίδια αυτά τα παιδιά πώς είναι μέσα σε αυτές τις οικογένειες για να τελειώνει και αυτό το αστείο επιτέλους».
Δείτε το βίντεο
Τι είχε δηλώσει η Αγγελική Ηλιάδη
Η συζήτηση γύρω από τις απόψεις της Αγγελικής Ηλιάδη για την οικογένεια ξεκίνησε μετά από βίντεο που είδε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ένα κορίτσι σχολίαζε όσα είχε πει η τραγουδίστρια. Η Αγγελική Ηλιάδη αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι η θέση της είχε παρερμηνευτεί και επαναλαμβάνοντας ότι, κατά την άποψή της, οι γονείς ενός παιδιού είναι ένας άντρας και μία γυναίκα.
Όπως είχε πει: «Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει "δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;". Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες δεν μπορούν να θεωρηθούν γονείς ενός παιδιού, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της σε όσα χαρακτήρισε «αφύσικα πράγματα»: «Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».
Η Αγγελική Ηλιάδη συνέδεσε ακόμη την πρόοδο του πολιτισμού με προβλήματα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, αναφερόμενη και σε όσα είχε διαβάσει για τον Άγιο Παΐσιο. «Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει» ανέφερε.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων σχολίασε τη θέση της Αγγελικής Ηλιάδη ότι οικογένεια μπορούν να δημιουργήσουν μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα.
Ο Κώστας Φαλελάκης εξήγησε πως, παρότι στο παρελθόν σκεφτόταν να γίνει πατέρας, πλέον δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά, καθώς θεωρεί ότι η ηλικία του δεν θα του επέτρεπε να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στις ευθύνες της πατρότητας: «Τώρα δεν θέλω παιδιά. Νομίζω ότι είμαι αρκετά μεγάλος. Δεν το θεωρώ δίκαιο ένα παιδί να έχει έναν τόσο μεγάλο πατέρα και ενδεχομένως δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ και στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου».
Αναφερόμενος στη δήλωση της τραγουδίστριας ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες δεν μπορούν να θεωρούνται γονείς ενός παιδιού, ο ηθοποιός διατύπωσε τη δική του άποψη για την έννοια της οικογένειας, τονίζοντας ότι βασικό της στοιχείο είναι η αγάπη: «Ο Θεός, αφού το όρισε, για όσους τον πιστεύουν, ας το τηρούν. Εγώ επειδή είμαι άθεος, πιστεύω ότι όλοι μπορούν να είναι οικογένεια, αρκεί να υπάρχει αγάπη μέσα σε αυτό το τοπίο. Και επειδή έχω και φίλες και φίλους που έχουν παιδιά, καλό θα ήταν να ρωτάτε τα ίδια αυτά τα παιδιά πώς είναι μέσα σε αυτές τις οικογένειες για να τελειώνει και αυτό το αστείο επιτέλους».
Δείτε το βίντεο
Τι είχε δηλώσει η Αγγελική Ηλιάδη
Η συζήτηση γύρω από τις απόψεις της Αγγελικής Ηλιάδη για την οικογένεια ξεκίνησε μετά από βίντεο που είδε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ένα κορίτσι σχολίαζε όσα είχε πει η τραγουδίστρια. Η Αγγελική Ηλιάδη αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι η θέση της είχε παρερμηνευτεί και επαναλαμβάνοντας ότι, κατά την άποψή της, οι γονείς ενός παιδιού είναι ένας άντρας και μία γυναίκα.
Όπως είχε πει: «Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει "δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;". Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες δεν μπορούν να θεωρηθούν γονείς ενός παιδιού, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της σε όσα χαρακτήρισε «αφύσικα πράγματα»: «Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».
Η Αγγελική Ηλιάδη συνέδεσε ακόμη την πρόοδο του πολιτισμού με προβλήματα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, αναφερόμενη και σε όσα είχε διαβάσει για τον Άγιο Παΐσιο. «Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει» ανέφερε.
Η τραγουδίστρια επέμεινε στη θέση της, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως οι συγκεκριμένες μορφές οικογένειας μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ενώ απευθύνθηκε και σε όσους διαφωνούν μαζί της: «Όσο κι αν προσπαθείτε, δεν περνάει. Δυστυχώς. Σας το λέω με αγάπη. Δεν μπορεί να περάσει».
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