Τζόνι Ντεπ: Όταν έγινα πατέρας, κατάλαβα ξαφνικά για ποιον λόγο είχαν γίνει όλα στη ζωή μου
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Τζόνι Ντεπ Παιδιά

Τζόνι Ντεπ: Όταν έγινα πατέρας, κατάλαβα ξαφνικά για ποιον λόγο είχαν γίνει όλα στη ζωή μου

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά  με την πρώην σύντροφό του, Βανέσα Παραντί

Τζόνι Ντεπ: Όταν έγινα πατέρας, κατάλαβα ξαφνικά για ποιον λόγο είχαν γίνει όλα στη ζωή μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τον τρόπο με τον οποίο η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του και του έδωσε ένα διαφορετικό νόημα περιέγραψε ο Τζόνι Ντεπ.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «CBS Mornings», η οποία θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο 63χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που απέκτησε το πρώτο του παιδί με την πρώην σύντροφό του, Βανέσα Παραντί.

Ο Ντεπ έχει αποκτήσει μαζί της τη Λίλι-Ρόουζ, 27 ετών και τον Τζακ, 24 ετών. Όπως σχολίασε, η γέννηση του πρώτου παιδιού του ήταν σαν να άλλαξε ξαφνικά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον κόσμο. «Ήταν σαν να σηκώθηκε ένα μεγάλο πέπλο, το οποίο δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε μέχρι τη γέννηση του πρώτου μου παιδιού. Κυριολεκτικά ένιωσα σαν να είχε φύγει ένα πέπλο από τα μάτια μου» είπε και πρόσθεσε: «Και ξαφνικά κατάλαβα ακριβώς για ποιον λόγο είχαν γίνει όλα στη ζωή μου».

Όπως εξήγησε, μέχρι τότε αναρωτιόταν συχνά γιατί επέλεγε να παίζει σε ταινίες και να αναλαμβάνει συγκεκριμένα κινηματογραφικά πρότζεκτ, ενώ παραδέχτηκε ότι τα χρήματα επηρέαζαν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις του. Η απόκτηση των παιδιών του ωστόσο, του έδωσε την απάντηση που αναζητούσε. «Δεν είχα καταλάβει ποτέ την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μέχρι που σηκώθηκε εκείνο το πέπλο, και τότε το κατάλαβα αμέσως. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είχες κάνει κάθε σου κίνηση στη ζωή. Αυτό είναι το νόημα των πάντων» ανέφερε.

Ο ηθοποιός εξήγησε, ότι η έλευση ενός παιδιού στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί την πιο ιδιαίτερη και σημαντική στιγμή: «Όταν έρχεται το παιδί σου στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο». Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να έχει αυτόν τον σκοπό στη ζωή του, τώρα που τα παιδιά του έχουν ενηλικιωθεί, απάντησε: «Φυσικά».

Η κόρη του Ντεπ, Λίλι-Ρόουζ Ντεπ ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της στον χώρο του κινηματογράφου. Έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων σε δύο γοτθικές ταινίες τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς, το «Nosferatu» του 2025 και το επερχόμενο «Werwulf».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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