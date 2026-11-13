Αποχή ΠΑΣΟΚ μπλόκαρε την εκλογή προέδρου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων - Κακλαμάνης: Αδειάζετε τον άνθρωπο που προτείνατε, Ζωή: Φαίνεται ότι σας κρατάνε

Χαίρομαι που υπερασπίζεται τον Δουδωνή ο κ. Κακλαμάνης. Με διακόπτετε γιατί δεν σας αρέσουν αυτά που λέω για τη συναλλαγή σας. Προτείνετε τον Άλκη Δερβιτσιώτη. Εγώ δεν τον γνωρίζω. Βλέπω όμως ότι τον είχε επιλέξει για επιβλέποντα στο διδακτορικό του ο κ. Τσαβδαρίδης . Και το δημόσιο αγοράζει τα βιβλία του. Φαίνεται ότι σας κρατάνε κύριε Δουδωνή.

: Απαντήσατε ότι δεν θα ψηφίσατε ή αποφύγατε να απαντήσετε γιατί ξεμπροστιαστήκατε;

: Δεν ντρέπεστε όλοι; Είναι συνεδρίαση αυτή;

: Εσείς να ντραπείτε που φέρνετε έναν που τον έχετε μπουκώσει στο χρήμα

Σταματήστε

: Εσείς να ντραπείτε για όσα κάνετε στην πλάτη του ελληνικού λαού

: Κύριε Μπιάγκη σας παραπέμπω να διαβάσετε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Κατανοώ τη δύσκολη θέση σας



-Δουδωνής (σε Κωνσταντοπούλου): Δεν σας φοβάμαι. Ούτε εσάς, ούτε τις αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές; Είστε δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη



: Σας έχουν στο χέρι, εσάς και τον πρόεδρό σας

Κακλαμάνης: Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καν το θάρρος να ψηφίσει «όχι»

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για την αποχή από την ψηφοφορία για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων