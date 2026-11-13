Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την πέμπτη σύζυγό του
Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την πέμπτη σύζυγό του
Ο 83χρονος μουσικός παντρεύτηκε την Καμίλα Τσάβις το 2021 – Γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν ως οδηγός του το 2018
Αίτηση διαζυγίου από την πέμπτη σύζυγό του, Καμίλα Τσάβις, φέρεται πως κατέθεσε ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το People, ο 83χρονος μουσικός κατέθεσε την αίτηση την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφασή τους να δώσουν τέλος στον γάμο τους.
Ο Γουότερς και η Τσάβις γνωρίστηκαν το 2018, όταν εκείνη εργαζόταν ως οδηγός του κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναυλιών του. Ο ίδιος είχε περιγράψει τη γνωριμία τους σε συνέντευξή του στο Infobae εκείνη τη χρονιά: «Ήμουν στο ίδιο μέρος για δύο εβδομάδες και μας μετέφεραν από το ξενοδοχείο στο στάδιο. Ο σωματοφύλακάς μου καθόταν μαζί της και μιλούσαν, ενώ εγώ ήμουν πίσω. Δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε. Μια μέρα είπα "συγγνώμη" και εκείνη γύρισε. "Σου έχει πει ποτέ κανείς ότι έχεις υπέροχα ζυγωματικά;". Είδα μια μικρή αντίδραση και αυτό ήταν η αρχή», είχε δηλώσει.
Το πρώην ζευγάρι είχε καταφέρει να παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Γουότερς ήταν εκείνος που αποκάλυψε τον γάμο τους τον Οκτώβριο του 2021, όταν δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από την τελετή, γράφοντας: «Είμαι τόσο ευτυχισμένος, επιτέλους βρήκα αυτήν που θα μείνει».
Ο γάμος του με την Τσάβις ήταν ο πέμπτος για τον ίδιο. Προηγουμένως είχε παντρευτεί την Τζούντιθ Τριμ, με την οποία ήταν μαζί από το 1968 έως το 1975, την Κάρολιν Κρίστι από το 1976 έως το 1992, την Πρισίλα Φίλιπς από το 1993 έως το 2001 και τη Λόρι Ντέρνινγκ από το 2012 έως το 2015.
Ο Ρότζερ Γουότερς έχει τρία παιδιά. Με την Κρίστι απέκτησε τον 49χρονο Χάρι και την 48χρονη Ίντια, ενώ με τη Φίλιπς απέκτησε έναν γιο, τον Τζακ.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το People, ο 83χρονος μουσικός κατέθεσε την αίτηση την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφασή τους να δώσουν τέλος στον γάμο τους.
Pink Floyd legend Roger Waters files for divorce from fifth wife... five years after going public with marriage https://t.co/8qWadQEpef— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 13, 2026
Ο Γουότερς και η Τσάβις γνωρίστηκαν το 2018, όταν εκείνη εργαζόταν ως οδηγός του κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναυλιών του. Ο ίδιος είχε περιγράψει τη γνωριμία τους σε συνέντευξή του στο Infobae εκείνη τη χρονιά: «Ήμουν στο ίδιο μέρος για δύο εβδομάδες και μας μετέφεραν από το ξενοδοχείο στο στάδιο. Ο σωματοφύλακάς μου καθόταν μαζί της και μιλούσαν, ενώ εγώ ήμουν πίσω. Δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε. Μια μέρα είπα "συγγνώμη" και εκείνη γύρισε. "Σου έχει πει ποτέ κανείς ότι έχεις υπέροχα ζυγωματικά;". Είδα μια μικρή αντίδραση και αυτό ήταν η αρχή», είχε δηλώσει.
Το πρώην ζευγάρι είχε καταφέρει να παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Γουότερς ήταν εκείνος που αποκάλυψε τον γάμο τους τον Οκτώβριο του 2021, όταν δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από την τελετή, γράφοντας: «Είμαι τόσο ευτυχισμένος, επιτέλους βρήκα αυτήν που θα μείνει».
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Ο γάμος του με την Τσάβις ήταν ο πέμπτος για τον ίδιο. Προηγουμένως είχε παντρευτεί την Τζούντιθ Τριμ, με την οποία ήταν μαζί από το 1968 έως το 1975, την Κάρολιν Κρίστι από το 1976 έως το 1992, την Πρισίλα Φίλιπς από το 1993 έως το 2001 και τη Λόρι Ντέρνινγκ από το 2012 έως το 2015.
Ο Ρότζερ Γουότερς έχει τρία παιδιά. Με την Κρίστι απέκτησε τον 49χρονο Χάρι και την 48χρονη Ίντια, ενώ με τη Φίλιπς απέκτησε έναν γιο, τον Τζακ.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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