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Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου, δείτε βίντεο
Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου, δείτε βίντεο
Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο από Άμστερνταμ προς Λονδίνο - Η αεροπορική διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν
Απρόοπτο σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά του στον διάδρομο κατά την προσπάθεια προσγείωσης, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να εγκαταλείψουν τον ελιγμό και να απογειωθούν ξανά.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το Airbus να ακουμπά με το πίσω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο προσγείωσης.
Πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, σύμφωνα με την Telegraph.
Δείτε βίντεο:
Οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την προσπάθεια προσγείωσης και να επαναφέρουν το αεροσκάφος στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ έχει ενημερωθεί και η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).
Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και συνεργαζόμαστε με την AAIB στην έρευνά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το Airbus να ακουμπά με το πίσω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο προσγείωσης.
Πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, σύμφωνα με την Telegraph.
Δείτε βίντεο:
Οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την προσπάθεια προσγείωσης και να επαναφέρουν το αεροσκάφος στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ έχει ενημερωθεί και η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).
Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και συνεργαζόμαστε με την AAIB στην έρευνά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».
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