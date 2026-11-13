Ανδρομάχη: Είμαι καλά μετά τον χωρισμό γιατί έχουμε όλοι την υγεία μας, δεν ξέρω αν θα έκανα άλλον γάμο
Ανδρομάχη: Είμαι καλά μετά τον χωρισμό γιατί έχουμε όλοι την υγεία μας, δεν ξέρω αν θα έκανα άλλον γάμο
«Με φλερτάρουν από την πίστα και στα social, μου λένε "παντρέψου με", αλλά πόσους γάμους να κάνω ρε παιδιά;», πρόσθεσε με χιούμορ η τραγουδίστρια
Νέες δηλώσεις έκανε η Ανδρομάχη για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη έναν χρόνο αφότου παντρεύτηκαν, επισημαίνοντας πως είναι καλά γιατί έχουν όλοι την υγεία τους. Παράλληλα, απάντησε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου στο μέλλον.
Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Πρωινό», όπως προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, και εξήγησε πως μετά από μία δύσκολη περίοδο της ζωής της, αισθάνεται όμορφα και πάλι και εστιάζει στα θετικά: «Όταν εστιάζεις στο ότι η ζωή είναι μία, είναι μικρή και πρέπει να την περάσεις όσο πιο όμορφα μπορείς, βρίσκεις λύσεις και όχι προβλήματα. Οπότε τα ξεπερνάς όλα. Έξι ανάδρομους πλανήτες είχαμε, κανείς νομίζω δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα. Όλοι πέρασαν τα ζόρια τους. Το τελευταίο διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά», είπε.
«Με βλέπεις χαρούμενη (μετά τον χωρισμό), γιατί είναι καλά το παιδάκι μου, είμαι καλά εγώ, είναι καλά ο μπαμπάς του... Είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας. Τώρα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Όταν υπάρχει υγεία και υπάρχει αγάπη, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα», πρόσθεσε έπειτα η Ανδρομάχη.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί, δήλωσε στη συνέχεια πως έχει μουσικά ερεθίσματα και ενδιαφέροντα: «Ο Γεράσιμος τραγουδάει, παίζει ντραμς. Έχει δύο γονείς που είναι τραγουδιστές. Ο μπαμπάς του είναι και εξαιρετικός μουσικός γιατί παίζει και κρουστά πολύ καλά. Οπότε έχει ερεθίσματα τέτοια. Εγώ, το βράδυ, εκεί που τον παίρνει ο ύπνος, του λέω δύο-τρία πραγματάκια. Αυτά είναι το ότι "να ζήσεις μία πολύ όμορφη ζωή, να αγαπήσεις, να αγαπηθείς, να περάσεις πολύ όμορφα και να ξέρεις ότι αξίζεις τα καλύτερα"», ανέφερε.
Η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε πως δέχεται φλερτ από τους θαυμαστές της, οι οποίοι τη ζητούν σε γάμο: «Με φλερτάρουν από την πίστα, με ευγένεια και χαμόγελο και με πολύ ωραία διάθεση συμβαίνει, όταν συμβαίνει. Εγώ πάντα βάζω τα όριά μου ούτως ή άλλως, με ένα βλέμμα. Το κάνω χωρίς να το καταλαβαίνω. Γίνεται γλυκά, δεν γίνεται άσχημα και άκομψα. Μου λένε "παντρέψου με", μου δείχνουν δαχτυλιδάκια. Και στα social μου το στέλνουν φουλ. Πόσους γάμους θα κάνουμε ρε παιδιά;», απάντησε με χιούμορ και σημείωσε για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά: «Δεν ξέρω αν θα έκανα άλλον γάμο. Θα παντρέψω το παιδί μου κάποια στιγμή».
Η τραγουδίστρια, τέλος, αποκάλυψε ένα απρόοπτο που έζησε σε live εμφάνισή της: «Μου έχει τύχει να κάνει κάποιος χειρονομία στο Ρέθυμνο και πήγα να του ρίξω κλωτσιά στη μούρη αλλά δεν προχωρήσαμε, τον έβγαλαν εκτός μαγαζιού», είπε.
Λίγες ημέρες πριν, η Ανδρομάχη είχε αναφερθεί ξανά στο διαζύγιό της, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο κανάλι του Γιώργου Γιαννούλια στο Youtube, τονίζοντας πως η απόφαση πάρθηκε μετά από ώριμη σκέψη: «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά τι καλύτερο και για τους δύο και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι. Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται», είπε.
Όπως συμπλήρωσε, η σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένει καλή: «Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Τέλος. Δεν νομίζω να το ξέρει και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη».
Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Πρωινό», όπως προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, και εξήγησε πως μετά από μία δύσκολη περίοδο της ζωής της, αισθάνεται όμορφα και πάλι και εστιάζει στα θετικά: «Όταν εστιάζεις στο ότι η ζωή είναι μία, είναι μικρή και πρέπει να την περάσεις όσο πιο όμορφα μπορείς, βρίσκεις λύσεις και όχι προβλήματα. Οπότε τα ξεπερνάς όλα. Έξι ανάδρομους πλανήτες είχαμε, κανείς νομίζω δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα. Όλοι πέρασαν τα ζόρια τους. Το τελευταίο διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά», είπε.
«Με βλέπεις χαρούμενη (μετά τον χωρισμό), γιατί είναι καλά το παιδάκι μου, είμαι καλά εγώ, είναι καλά ο μπαμπάς του... Είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας. Τώρα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Όταν υπάρχει υγεία και υπάρχει αγάπη, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα», πρόσθεσε έπειτα η Ανδρομάχη.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί, δήλωσε στη συνέχεια πως έχει μουσικά ερεθίσματα και ενδιαφέροντα: «Ο Γεράσιμος τραγουδάει, παίζει ντραμς. Έχει δύο γονείς που είναι τραγουδιστές. Ο μπαμπάς του είναι και εξαιρετικός μουσικός γιατί παίζει και κρουστά πολύ καλά. Οπότε έχει ερεθίσματα τέτοια. Εγώ, το βράδυ, εκεί που τον παίρνει ο ύπνος, του λέω δύο-τρία πραγματάκια. Αυτά είναι το ότι "να ζήσεις μία πολύ όμορφη ζωή, να αγαπήσεις, να αγαπηθείς, να περάσεις πολύ όμορφα και να ξέρεις ότι αξίζεις τα καλύτερα"», ανέφερε.
Η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε πως δέχεται φλερτ από τους θαυμαστές της, οι οποίοι τη ζητούν σε γάμο: «Με φλερτάρουν από την πίστα, με ευγένεια και χαμόγελο και με πολύ ωραία διάθεση συμβαίνει, όταν συμβαίνει. Εγώ πάντα βάζω τα όριά μου ούτως ή άλλως, με ένα βλέμμα. Το κάνω χωρίς να το καταλαβαίνω. Γίνεται γλυκά, δεν γίνεται άσχημα και άκομψα. Μου λένε "παντρέψου με", μου δείχνουν δαχτυλιδάκια. Και στα social μου το στέλνουν φουλ. Πόσους γάμους θα κάνουμε ρε παιδιά;», απάντησε με χιούμορ και σημείωσε για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά: «Δεν ξέρω αν θα έκανα άλλον γάμο. Θα παντρέψω το παιδί μου κάποια στιγμή».
Η τραγουδίστρια, τέλος, αποκάλυψε ένα απρόοπτο που έζησε σε live εμφάνισή της: «Μου έχει τύχει να κάνει κάποιος χειρονομία στο Ρέθυμνο και πήγα να του ρίξω κλωτσιά στη μούρη αλλά δεν προχωρήσαμε, τον έβγαλαν εκτός μαγαζιού», είπε.
Λίγες ημέρες πριν, η Ανδρομάχη είχε αναφερθεί ξανά στο διαζύγιό της, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο κανάλι του Γιώργου Γιαννούλια στο Youtube, τονίζοντας πως η απόφαση πάρθηκε μετά από ώριμη σκέψη: «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά τι καλύτερο και για τους δύο και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι. Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται», είπε.
Όπως συμπλήρωσε, η σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένει καλή: «Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Τέλος. Δεν νομίζω να το ξέρει και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη».
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