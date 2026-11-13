Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στον Οδυσσέα Δήμα: Οι ιδιόχειρες σημειώσεις αγοραπωλησίας αναβολικών και η καταγγελία για τον γιο του το 2024

Τουλάχιστον τρεις χειρόγραφες σημειώσεις, που μοιάζουν με υπεύθυνες δηλώσεις ή αποδείξεις, βρέθηκαν στο σπίτι του προπονητή άρσης βαρών - Δημητρακόπουλος: Δεν είναι αναβολικά αυτές οι ουσίες, δεν έκανε ποτέ διακίνηση

ονόματα αθλητών με ποσά και τις ουσίες που προμηθεύονταν, βρέθηκαν στην κατοχή του προπονητή άρσης βαρών



Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε στις 20 Δεκεμβρίου 2024 μετά από πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην εισαγγελία από τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν).



σε αποθήκη, της οποίας κατέχει αποκλειστική πρόσβαση, εντός του προπονητηρίου της άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).



Επιπλέον, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διενεργήθηκε σχετική προκαταρκτική εξέταση κατόπιν καταγγελίας στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν πως, το έτος 2024 ένας ανήλικος αθλητής της άρσης βαρών, 15 ετών, βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών ουσιών σε επίσημο αγώνα και ο προπονητής του, ο οποίος είναι και ο πατέρας του (και ενώ έχει απασχολήσει σε προηγούμενες υποθέσεις ντόπινγκ), κυκλοφορεί ελεύθερος στα αποδυτήρια της ομοσπονδίας.



Όπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος ήταν ο γιος του Οδυσσέα Δήμα και ο τελευταίος ήταν αυτός που του είχε προμηθεύσει τις ουσίες.







Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής ανάλυσης του ΕΟΦ καθώς και εργαστηρίου της WADA, προέκυψε ότι σε σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο γιος του βρέθηκε η απαγορευμένη ουσία εφεδρίνη.



Επιπρόσθετα, απεστάλη από τον οργανισμό η Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΟΚΑΝ, σχετικά με τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία σε αναλυθέν δείγμα ούρων του γιού και προπονούμενού του, εντοπίστηκε η ουσία «Οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών 2024 του WADA.



Κλείσιμο πλήθος απαγορευμένων σκευασμάτων.



Επιπλέον βρέθηκαν τρεις σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις όπου αναφέρουν αγοραπωλησίες διατροφικών συμπληρωμάτων αναγράφοντας τα ονόματα «Τ. Δ.» και «Σ. Γ.», προς τον προπονητή Οδυσσέα Δήμα, «αξίας 700 ευρώ», «αξίας 600 ευρώ», «αξίας 80 ευρώ», όπως επίσης στις δύο σελίδες εξ αυτών αναγράφεται η ποσότητα και το σκεύασμα «4 COMANDO» και «1 COMΜANDO».



Όσον αφορά το σκεύασμα «COMΜANDO» που αναφέρεται στις κατασχεθείσες ιδιόχειρες σημειώσεις, γίνεται μνεία ότι, όπως προαναφέρθηκε φέρεται ως σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο γιος του κατηγορούμενου προπονητή.



Δημητρακόπουλος: Δεν είναι αναβολικά αυτές οι ουσίες, δεν έκανε ποτέ διακίνηση Ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι «δεν είναι αναβολικά» οι ουσίες για τις οποίες κατηγορείται και πρόσθεσε ότι «δεν έκανε ποτέ διακίνηση». Παράλληλα κάλεσε τους δημοσιογράφους και τους πολίτες να σεβαστούν το όνομα του αδελφού του κατηγορούμενου, Πύρρου Δήμα.



Τρεις ιδιόχειρες σημειώσεις στις οποίες αναγράφοντανμε ποσά και τις ουσίες που προμηθεύονταν, βρέθηκαν στην κατοχή του προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα , ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση απαγορευμένων σκευασμάτων.Σύμφωνα με πληροφορίες τουη έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε στις 20 Δεκεμβρίου 2024 μετά από πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην εισαγγελία από τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν).Στις πληροφορίες αυτές, αναφερόταν, μεταξύ άλλων ότι ο εν λόγω προπονητής πιθανόν να προμηθεύεται και διακινεί απαγορευμένες ουσίες, τις οποίες αποθηκεύει, της οποίας κατέχει αποκλειστική πρόσβαση, εντός του προπονητηρίου της άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).Επιπλέον, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διενεργήθηκε σχετική προκαταρκτική εξέταση κατόπιν καταγγελίας στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν πως, το έτος 2024 ένας ανήλικος αθλητής της άρσης βαρώνβρέθηκε να έχει κάνεισε επίσημο αγώνα και ο προπονητής του, ο οποίος είναι και ο πατέρας του (και ενώ έχει απασχολήσει σε προηγούμενες υποθέσεις ντόπινγκ), κυκλοφορεί ελεύθερος στα αποδυτήρια της ομοσπονδίας.Όπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος ήταντου Οδυσσέα Δήμα και ο τελευταίος ήταν αυτός που του είχε προμηθεύσει τις ουσίες.Ακολούθησε επικοινωνία της ΕΛ.ΑΣ. με τον ΕΟΚΑΝ, ο οποίος, με έγγραφο του, γνωστοποίησε πως ο Οδυσσέας Δήμας τελεί από 27/05/2025 υπό προσωρινό αποκλεισμό και του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 12 ετών, για την εντός αγώνα χορήγηση απαγορευμένης ουσίας.Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής ανάλυσης του ΕΟΦ καθώς και εργαστηρίου της WADA, προέκυψε ότι σε σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο γιος του βρέθηκε η απαγορευμένη ουσία εφεδρίνη.Επιπρόσθετα, απεστάλη από τον οργανισμό η Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΟΚΑΝ, σχετικά με τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία σε αναλυθέν δείγμα ούρων του γιού και προπονούμενού του, εντοπίστηκε η ουσία «Οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών 2024 του WADA.Μετά τα παραπάνω πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/11) αστυνομικοί συνέλαβαν τον προπονητή και έκαναν έρευνα στο σπίτι του εντοπίζονταςΕπιπλέον βρέθηκαν τρεις σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις όπου αναφέρουν αγοραπωλησίες διατροφικών συμπληρωμάτων αναγράφοντας τα ονόματα «Τ. Δ.» και «Σ. Γ.», προς τον προπονητή Οδυσσέα Δήμα, «αξίας 700 ευρώ», «αξίας 600 ευρώ», «αξίας 80 ευρώ», όπως επίσης στις δύο σελίδες εξ αυτών αναγράφεται η ποσότητα και το σκεύασμα «4 COMANDO» και «1 COMΜANDO».Όσον αφορά το σκεύασμα «COMΜANDO» που αναφέρεται στις κατασχεθείσες ιδιόχειρες σημειώσεις, γίνεται μνεία ότι, όπως προαναφέρθηκε φέρεται ως σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο γιος του κατηγορούμενου προπονητή.Ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι «δεν είναι αναβολικά» οι ουσίες για τις οποίες κατηγορείται και πρόσθεσε ότι «δεν έκανε ποτέ διακίνηση». Παράλληλα κάλεσε τους δημοσιογράφους και τους πολίτες να σεβαστούν το όνομα του αδελφού του κατηγορούμενου, Πύρρου Δήμα.



Η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου «Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος, συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του Εθνικού Ύμνου και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου Δήμα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε, να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας. Διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του ο Οδυσσέας δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή. Έκκληση κάνω λοιπόν να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα. Είναι εθνική υποχρέωση όλων μας απέναντι στον Ολυμπιονίκη, στον πολυ-Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα» τόνισε αρχικά ο κ. Δημητρακόπουλος.



Αναφορικά με την υπόθεση σημείωσε στη συνέχεια: «Η δίωξη η οποία ασκήθηκε (σ.σ. στον Οδυσσέα Δήμα) αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος, διότι φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία. Η θέση του Οδυσσέα είναι η εξής: ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό

θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα διότι είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας ο Οδυσσέας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό, από την περίοδο που ήταν και αυτός προπονητής, όπου αυτά τα φάρμακα είναι αν θέλετε ο τρόπος για να αντιμετωπίσει τα σωματικά προβλήματα που έχει ο Οδυσσέας ο Δήμας».



Σε εκείνο το σημείο ο ποινικολόγος υπογράμμισε ότι «δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών. Ο Πύρρος ο Δήμας εδώ και δύο χρόνια δεν είναι καν προπονητής. Παράκληση να σεβαστείτε και τον αδελφό του, να σεβαστείτε επαναλαμβάνω και το όνομα Πύρρος Δήμας. Είναι μια υπόθεση η οποία πιστεύω ότι στο τέλος εάν θα φτάσει στα δικαστήρια το κακούργημα δεν πρόκειται να στοιχειοθετηθεί, διότι έχει και μια προϋπόθεση ο νόμος που λέει ότι ακόμα και αν έχεις αναβολικά, αυτά θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αθλητή ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες. Κάτι τέτοιο εδώ δεν υπάρχει. Άρα αντικειμενικά το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές».



Κλείνοντας, απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης και σε όλους τους Έλληνες, «κανένας να μην αμφισβητήσει την ιστορία και το ήθος του αδελφού του Πύρρου, του Δήμα. Και ο δε Οδυσσέας έκανε ένα λάθος, αλλά ένα λάθος που μπορούμε να το δούμε λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει με συμπάθεια. Ανθρώπινη συμπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ»