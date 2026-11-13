«Ο Στάθης Μαντζώρος γύρισε σπίτι του αλλά τώρα ταλαιπωρείται από μία ίωση και πήγε ξανά στο νοσοκομείο», είπε ο Μιχάλης Αεράκης
«Ο Στάθης Μαντζώρος γύρισε σπίτι του αλλά τώρα ταλαιπωρείται από μία ίωση και πήγε ξανά στο νοσοκομείο», είπε ο Μιχάλης Αεράκης
«Θα το ξεπεράσει και αυτό, σίγουρα όμως πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης», πρόσθεσε ο ηθοποιός 17 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη ο συνάδελφός του
Από την εντατική βγήκε ο Στάθης Μαντζώρος και επέστρεψε στο σπίτι του 17 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, ωστόσο σύμφωνα με τον Μιχάλη Αεράκη, ταλαιπωρείται από μία ίωση και η σύζυγός του έκρινε πως έπρεπε να βρεθούν ξανά στο νοσοκομείο.
Ο Στάθης Μαντζώρος, όπως δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έχει παρουσιάσει βελτίωση και αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα, παρόλα αυτά, χρειάζεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, με τα οικεία του πρόσωπα να κάνουν προσπάθειες ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα και να βοηθήσουν την οικογένειά του.
Ο Μιχάλης Αεράκης είπε αναλυτικά: «Ο Στάθης ταλαιπωρείται εδώ και 17 μήνες με ένα εγκεφαλικό. Νοσηλευόταν στον Ερυθρό μέχρι πριν από έναν μήνα και επέστρεψε σπίτι, σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα έλεγα. Τουλάχιστον αντιδρά, έχει φύγει από το κώμα που ήταν τόσους μήνες και τώρα ταλαιπωρείται από μία μικρή ίωση και η γυναίκα του τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπίς. Θέλω να σας πω ότι θα το ξεπεράσει και αυτό» και στη συνέχεια ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα πρόσθεσε σχετικά με τη μεταφορά του Στάθη Μαντζώρου σε κέντρο αποκατάστασης: «Σίγουρα πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα χρήματα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι πάρα πολλά. Κάναμε ό,τι μπορούμε, συνάδελφοι και όχι μόνο, να μαζευτεί ένα ποσό τέτοιο που να μπορέσει απρόσκοπτα να γίνει η συνέχεια της νοσηλείας του».
Ο Στάθης Μαντζώρος, όπως δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έχει παρουσιάσει βελτίωση και αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα, παρόλα αυτά, χρειάζεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, με τα οικεία του πρόσωπα να κάνουν προσπάθειες ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα και να βοηθήσουν την οικογένειά του.
Ο Μιχάλης Αεράκης είπε αναλυτικά: «Ο Στάθης ταλαιπωρείται εδώ και 17 μήνες με ένα εγκεφαλικό. Νοσηλευόταν στον Ερυθρό μέχρι πριν από έναν μήνα και επέστρεψε σπίτι, σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα έλεγα. Τουλάχιστον αντιδρά, έχει φύγει από το κώμα που ήταν τόσους μήνες και τώρα ταλαιπωρείται από μία μικρή ίωση και η γυναίκα του τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπίς. Θέλω να σας πω ότι θα το ξεπεράσει και αυτό» και στη συνέχεια ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα πρόσθεσε σχετικά με τη μεταφορά του Στάθη Μαντζώρου σε κέντρο αποκατάστασης: «Σίγουρα πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα χρήματα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι πάρα πολλά. Κάναμε ό,τι μπορούμε, συνάδελφοι και όχι μόνο, να μαζευτεί ένα ποσό τέτοιο που να μπορέσει απρόσκοπτα να γίνει η συνέχεια της νοσηλείας του».
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