Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Μέσα στην επόμενη τετραετία θα ήθελα να κάνω οικογένεια
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Μέσα στην επόμενη τετραετία θα ήθελα να κάνω οικογένεια
Είμαι έναν χρόνο περίπου μόνη μου, μου αρέσει, δεν είναι μοναξιά, αλλά ελευθερία, σχολίασε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»
Την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, εξέφρασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, αναφερόμενη στα σχέδιά της για το μέλλον.
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» μίλησε για την προσωπική της ζωή και όσα θα ήθελε να της συμβούν στα επόμενα χρόνια στον συγκριμένο τομέα, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όπου ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο δεν βρίσκεται σε σχέση, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ως μια ευκαιρία να απολαμβάνει την ελευθερία της και να επικεντρώνεται στους προσωπικούς και επαγγελματικούς της στόχους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιθυμία της να αποκτήσει τη δική της οικογένεια μέσα στην επόμενη τετραετία, διευκρινίζοντας ότι σημαντικό κριτήριο για να κάνει αυτό το βήμα θα είναι ένας σύντροφος που θα την εμπνεύσει.
«Είμαι έναν χρόνο περίπου μόνη μου. Εμένα μου αρέσει, δεν είναι μοναξιά, είναι ελευθερία νομίζω πιο πολύ. Δεν το βλέπω μοναξιά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Έχω πάρα πολλούς φίλους και περιβάλλον γύρω μου, μου αρέσει και αυτό και το υποστηρίζω. Κάνω τα ταξίδια μου, έχω τους στόχους μου, τη δουλειά μου. Δηλαδή δεν κάθομαι σε καμία περίπτωση. Είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Με ενδιαφέρει πολύ η οικογένεια. Ναι, με ενδιαφέρει. Τώρα είμαι 33 πλέον περήφανα. Νομίζω την επόμενη τριετία – τετραετία θα ήθελα, αλλά παίζει ρόλο ο άνθρωπος» είπε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»,
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Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» μίλησε για την προσωπική της ζωή και όσα θα ήθελε να της συμβούν στα επόμενα χρόνια στον συγκριμένο τομέα, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» όπου ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο δεν βρίσκεται σε σχέση, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ως μια ευκαιρία να απολαμβάνει την ελευθερία της και να επικεντρώνεται στους προσωπικούς και επαγγελματικούς της στόχους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιθυμία της να αποκτήσει τη δική της οικογένεια μέσα στην επόμενη τετραετία, διευκρινίζοντας ότι σημαντικό κριτήριο για να κάνει αυτό το βήμα θα είναι ένας σύντροφος που θα την εμπνεύσει.
«Είμαι έναν χρόνο περίπου μόνη μου. Εμένα μου αρέσει, δεν είναι μοναξιά, είναι ελευθερία νομίζω πιο πολύ. Δεν το βλέπω μοναξιά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Έχω πάρα πολλούς φίλους και περιβάλλον γύρω μου, μου αρέσει και αυτό και το υποστηρίζω. Κάνω τα ταξίδια μου, έχω τους στόχους μου, τη δουλειά μου. Δηλαδή δεν κάθομαι σε καμία περίπτωση. Είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Με ενδιαφέρει πολύ η οικογένεια. Ναι, με ενδιαφέρει. Τώρα είμαι 33 πλέον περήφανα. Νομίζω την επόμενη τριετία – τετραετία θα ήθελα, αλλά παίζει ρόλο ο άνθρωπος» είπε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»,
Δείτε το βίντεο
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