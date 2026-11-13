Από το σκάκι και το ζίου ζίτσου έως το cheerleading και την διελκυστίνδα: Αναλυτικά όλα τα αθλήματα που δίνουν μόρια για εισαγωγή στα ΑΕΙ
Από το σκάκι και το ζίου ζίτσου έως το cheerleading και την διελκυστίνδα: Αναλυτικά όλα τα αθλήματα που δίνουν μόρια για εισαγωγή στα ΑΕΙ
Εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις, μη ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ενδεικτικά το σκάκι, το μπριτζ, το kickboxing, το muay thai, το ζίου ζίτσου, το παγκράτιο, το γουσού-κουνγκ φου, το cheerleading, το baseball, το softball, το floorball, το κρίκετ και το ράγκμπι λιγκ, η αγωνιστική αλιεία, η άπνοια, η τοιχοσφαίριση (squash), το αϊκίντο, οι μαχητικές τέχνες
Εκτός από τις διακρίσεις σε ολυμπιακά αθλήματα, που μοριοδοτούνται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, η νομοθεσία προβλέπει την αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων σε αθλήματα και αγωνίσματα, που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες που δεν περιλαμβάνονται στο ολυμπιακό πρόγραμμα, διευρύνοντας κατά πολύ το πλαίσιο των δικαιούχων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αθλήματα με οργανωμένη αγωνιστική δραστηριότητα και διεθνή παρουσία, όπως πολεμικές τέχνες και μαχητικά αθλήματα, με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα το ζίου ζίτσου ή το σούμο, πνευματικά αθλήματα, όπως το σκάκι ήτο μπριτζ αλλά και άλλα αθλήματα: από το κρίκετ και το θαλάσσιο σκι, έως τη διελκυστίνδα, το cheerleading ή την τοιχοσφαίριση.
Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διέπεται κυρίως από το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999. Το σύστημα αφορά αθλητές, που έχουν πετύχει συγκεκριμένες αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα και προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες ευεργετημάτων, ανάλογα με το επίπεδο της διοργάνωσης, την ηλικιακή κατηγορία και τη θέση που κατέκτησαν. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια γενική επιβράβευση όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό ενώ η απλή εγγραφή σε ένα σωματείο, η κατοχή δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή η συμμετοχή σε προπονήσεις δεν αρκούν.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.152/121702/Α5/17-9-2026, σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια, τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και τις ΑΣΤΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΦΑΑ, περιγράφει αναλυτικά τις κατηγορίες διακρίσεων, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όχι μόνο προσαύξηση των μορίων των διακριθέντων αθλητών αλλά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμη και εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
Οι βασικές αθλητικές κατηγορίες και τα αθλήματά τους, είναι οι εξής:
Τα θερινά Ολυμπιακά αθλήματα:
Αναλυτικά, στο στίβο: Δρόμοι ταχύτητας, δρόμοι μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, εμπόδια, σκυταλοδρομίες, μαραθώνιος, βάδην, άλματα (μήκος, τριπλούν, ύψος, επί κοντώ), ρίψεις (σφαίρα, δίσκος, ακόντιο, σφύρα) και δέκαθλο – έπταθλο.
Στον υγρό στίβο: Κολύμβηση, ανοιχτή θάλασσα, καλλιτεχνική κολύμβηση, καταδύσεις, υδατοσφαίριση.
Στη γυμναστική: Ενόργανη γυμναστική, ρυθμική γυμναστική, τραμπολίνο.
Στην ποδηλασία: ποδηλασία δρόμου, ποδηλασία πίστας, ορεινή ποδηλασία (Mountain Bike), BMX.
Στα μαχητικά αθλήματα: πυγμαχία, πάλη (ελευθέρα και ελληνορωμαϊκή), τζούντο, ταεκβοντό, καράτε.
Στα αθλήματα με μπάλα: Ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, χόκεϊ επί χόρτου, ράγκμπι, μπιτς βόλεϊ.
Στα αθλήματα ρακέτας: Αντισφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση, μπάντμιντον.
Στα άλλα ολυμπιακά αθλήματα: Κωπηλασία, κανόε – καγιάκ, ιστιοπλοΐα, τοξοβολία, σκοποβολή, ξιφασκία, άρση βαρών, γκολφ, τρίαθλο, μοντέρνο πένταθλο, αναρρίχηση, skateboarding, surfing, breaking.
Στα χειμερινά αθλήματα: Αλπικό σκι, δρόμους αντοχής στο σκι, άλματα με σκι, δίαθλο, καλλιτεχνικό πατινάζ, πατινάζ ταχύτητας, short track, xόκεϊ επί πάγου, curling, snowboard, bobsleigh, skeleton, luge.
Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μη ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ενδεικτικά το σκάκι, το μπριτζ, το kickboxing, το muay thai, το ζίου ζίτσου, το παγκράτιο, το γουσού-κουνγκ φου, το cheerleading, το baseball, το softball, το floorball, το κρίκετ και το ράγκμπι λιγκ, η αγωνιστική αλιεία, η άπνοια, η τοιχοσφαίριση (squash), το αϊκίντο, οι μαχητικές τέχνες, όπως σάμπο, κουρές, τσινταόμπα και σαβάτ, η διελκυστίνδα, το θαλάσσιο σκι, η υποβρύχια δραστηριότητα, το μπόουλινγκ, το τεκμπολ, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, ο αγωνιστικός χορός, σύμφωνα με το Μητρώο Αθλητικών Φορέων ΓΓΑ.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως στα ανωτέρω αθλήματα δεν σημαίνει ότι κάθε διεθνής ή πανελλήνια διάκρισή του αναγνωρίζεται αυτομάτως για την εισαγωγή στα ΑΕΙ αλλά χρειάζεται έλεγχος της συγκεκριμένης ομοσπονδίας και διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες αθλητών. Για αθλήματα μη Ολυμπιακού προγράμματος, οι σημαντικότερες διακρίσεις που μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ χωρίς Πανελλαδικές εξετάσεις είναι:
Παγκόσμια Πρωταθλήματα
1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών.
1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων ανδρών – νέων γυναικών.
1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αθλήματα με οργανωμένη αγωνιστική δραστηριότητα και διεθνή παρουσία, όπως πολεμικές τέχνες και μαχητικά αθλήματα, με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα το ζίου ζίτσου ή το σούμο, πνευματικά αθλήματα, όπως το σκάκι ήτο μπριτζ αλλά και άλλα αθλήματα: από το κρίκετ και το θαλάσσιο σκι, έως τη διελκυστίνδα, το cheerleading ή την τοιχοσφαίριση.
Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διέπεται κυρίως από το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999. Το σύστημα αφορά αθλητές, που έχουν πετύχει συγκεκριμένες αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα και προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες ευεργετημάτων, ανάλογα με το επίπεδο της διοργάνωσης, την ηλικιακή κατηγορία και τη θέση που κατέκτησαν. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια γενική επιβράβευση όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό ενώ η απλή εγγραφή σε ένα σωματείο, η κατοχή δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή η συμμετοχή σε προπονήσεις δεν αρκούν.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.152/121702/Α5/17-9-2026, σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια, τα τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και τις ΑΣΤΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΦΑΑ, περιγράφει αναλυτικά τις κατηγορίες διακρίσεων, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όχι μόνο προσαύξηση των μορίων των διακριθέντων αθλητών αλλά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμη και εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
Οι βασικές αθλητικές κατηγορίες και τα αθλήματά τους, είναι οι εξής:
Ποια αθλήματα μπορούν να υπαχθούν στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια
Τα θερινά Ολυμπιακά αθλήματα:
Αναλυτικά, στο στίβο: Δρόμοι ταχύτητας, δρόμοι μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, εμπόδια, σκυταλοδρομίες, μαραθώνιος, βάδην, άλματα (μήκος, τριπλούν, ύψος, επί κοντώ), ρίψεις (σφαίρα, δίσκος, ακόντιο, σφύρα) και δέκαθλο – έπταθλο.
Στον υγρό στίβο: Κολύμβηση, ανοιχτή θάλασσα, καλλιτεχνική κολύμβηση, καταδύσεις, υδατοσφαίριση.
Στη γυμναστική: Ενόργανη γυμναστική, ρυθμική γυμναστική, τραμπολίνο.
Στην ποδηλασία: ποδηλασία δρόμου, ποδηλασία πίστας, ορεινή ποδηλασία (Mountain Bike), BMX.
Στα μαχητικά αθλήματα: πυγμαχία, πάλη (ελευθέρα και ελληνορωμαϊκή), τζούντο, ταεκβοντό, καράτε.
Στα αθλήματα με μπάλα: Ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, χόκεϊ επί χόρτου, ράγκμπι, μπιτς βόλεϊ.
Στα αθλήματα ρακέτας: Αντισφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση, μπάντμιντον.
Στα άλλα ολυμπιακά αθλήματα: Κωπηλασία, κανόε – καγιάκ, ιστιοπλοΐα, τοξοβολία, σκοποβολή, ξιφασκία, άρση βαρών, γκολφ, τρίαθλο, μοντέρνο πένταθλο, αναρρίχηση, skateboarding, surfing, breaking.
Στα χειμερινά αθλήματα: Αλπικό σκι, δρόμους αντοχής στο σκι, άλματα με σκι, δίαθλο, καλλιτεχνικό πατινάζ, πατινάζ ταχύτητας, short track, xόκεϊ επί πάγου, curling, snowboard, bobsleigh, skeleton, luge.
Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μη ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ενδεικτικά το σκάκι, το μπριτζ, το kickboxing, το muay thai, το ζίου ζίτσου, το παγκράτιο, το γουσού-κουνγκ φου, το cheerleading, το baseball, το softball, το floorball, το κρίκετ και το ράγκμπι λιγκ, η αγωνιστική αλιεία, η άπνοια, η τοιχοσφαίριση (squash), το αϊκίντο, οι μαχητικές τέχνες, όπως σάμπο, κουρές, τσινταόμπα και σαβάτ, η διελκυστίνδα, το θαλάσσιο σκι, η υποβρύχια δραστηριότητα, το μπόουλινγκ, το τεκμπολ, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, ο αγωνιστικός χορός, σύμφωνα με το Μητρώο Αθλητικών Φορέων ΓΓΑ.
Ποια μη ολυμπιακά αθλήματα μπορούν να δώσουν δικαίωμα εισαγωγής στα ΑΕΙ
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως στα ανωτέρω αθλήματα δεν σημαίνει ότι κάθε διεθνής ή πανελλήνια διάκρισή του αναγνωρίζεται αυτομάτως για την εισαγωγή στα ΑΕΙ αλλά χρειάζεται έλεγχος της συγκεκριμένης ομοσπονδίας και διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες αθλητών. Για αθλήματα μη Ολυμπιακού προγράμματος, οι σημαντικότερες διακρίσεις που μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ χωρίς Πανελλαδικές εξετάσεις είναι:
Ποιες διακρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή χωρίς Πανελλαδικές
Παγκόσμια Πρωταθλήματα
1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών.
1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων ανδρών – νέων γυναικών.
1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών.
1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών – νέων γυναικών.
1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.
Επιπλέον, προβλέπεται η αναγνώριση της επίτευξης ή ισοφάρισης παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης, στις ηλικιακές κατηγορίες που ορίζει ο νόμος.
Οι συγκεκριμένες διακρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Επίσης, υπάρχουν και άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως οι επιδόσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και οι παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές επιδόσεις.
Μία σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με την προσαύξηση μορίων, παρατηρείται στις πανελλήνιες διακρίσεις, καθώς δεν οδηγούν αυτομάτως σε εισαγωγή χωρίς περιορισμό. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό 3% των θέσεων στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα και 20% στα ΤΕΦΑΑ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
Για το 2026-2027 προβλέπονται οι ακόλουθες προσαυξήσεις:
Αναφορικά με τα μη ολυμπιακά αθλήματα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξετάζει συγκεκριμένα στοιχεία. Αναλυτικά, να πρόκειται για αναγνωρισμένη ελληνική αθλητική ομοσπονδία.
Να πρόκειται για αναγνωρισμένη διεθνή διοργάνωση, δηλαδή να είναι ένα επίσημο Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και όχι ένα απλό διεθνές τουρνουά. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές – να σημειωθεί, ότι στα μη Ολυμπιακά αθλήματα, οι αγώνες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Να υπάρχει εθνική εκπροσώπηση, δηλαδή η διάκριση να έχει επιτευχθεί με την εθνική ομάδα, όπου αυτό απαιτείται από την κατηγορία της διάκρισης. Να αναφέρεται η τελική κατάταξη του αθλητή.
Επίσης, εξετάζεται ο αριθμός των χωρών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο αγώνισμα και στην ηλικιακή κατηγορία ενώ πρέπει να μην υπάρχει πειθαρχική ή ποινική τιμωρία για παράβαση ντόπινγκ. Τέλος, είναι απαραίτητη η εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σχετικά με τον πίνακα διακριθέντων αθλητών, διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή σε αυτόν απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας αθλητικής ομοσπονδίας.
Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η ταυτότητα του αθλητή, η επίσημη βεβαίωση της διάκρισης από την οικεία ομοσπονδία, αντίγραφα των φύλλων αγώνα, επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την ομοσπονδία και η θεωρημένη τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Η διάκριση πρέπει να αφορά διοργάνωση που πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Όσο για το εάν είναι απαραίτητο ο αθλητής ή η αθλήτρια να έχει δώσει Πανελλαδικές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για το 2026-27, προβλέπεται ρητά ότι για τις διακρίσεις που υπάγονται στην κατηγορία εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ο αθλητής μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του χωρίς να έχει υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.
Απαραίτητη είναι, ωστόσο, η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναφορικά με τις διακρίσεις, που οδηγούν σε προσαύξηση μορίων, όπως οι πανελλήνιες νίκες, η διαδικασία συνδέεται με τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές και την υποβολή μηχανογραφικού.
Η εγκύκλιος του 2026 προβλέπει ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές του 2024, του 2025 ή του 2026.
Για το 2026, η αξιοποίηση του δικαιώματος γίνεται μέσω του ειδικού ποσοστού 10%, χωρίς νέα εξέταση, με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τη βαθμολογία της χρονιάς κατά την οποία συμμετείχαν.
Η πρόσφατη υπόθεση του χάντμπολ αναδεικνύει ένα ζήτημα, που αφορά συνολικά το σύστημα, δηλαδή το κατά πόσο αυστηρά ελέγχεται η πραγματική αθλητική δραστηριότητα ενός υποψηφίου που διεκδικεί πρόσθετα μόρια.
Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα, η διάκριση απονέμεται στην ομάδα, ενώ το ατομικό δικαίωμα του αθλητή συνδέεται με τη συμμετοχή του σε αυτήν και με τους ειδικούς όρους της αντίστοιχης κατηγορίας.
Είναι συνεπώς κρίσιμο να διακρίνεται η παρουσία ενός αθλητή σε ένα φύλλο αγώνα από τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά και να διευκρινίζεται ποια ακριβώς από τις δύο μορφές συμμετοχής απαιτεί ο κανονισμός.
Η επιβράβευση των αθλητών που διακρίνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί αναμφίβολα μια θεμιτή επιλογή εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς η προετοιμασία για πρωταθλητισμό απαιτεί χρόνο, πειθαρχία, συνέπεια και συχνά σημαντικές προσωπικές και οικονομικές θυσίες από τους ίδιους τους αθλητές και τις οικογένειές τους.
Επομένως, η δυνατότητα να συνδυάσουν την αθλητική τους πορεία με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα κίνητρο και μια μορφή αναγνώρισης της προσπάθειάς τους.
Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται από την αυστηρή και ισότιμη εφαρμογή των κανόνων.
Σε κάθε περίπτωση, η αθλητική διάκριση πρέπει να είναι πραγματική, η συμμετοχή να πιστοποιείται με σαφήνεια και η διαδικασία να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.
1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.
Επιπλέον, προβλέπεται η αναγνώριση της επίτευξης ή ισοφάρισης παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης, στις ηλικιακές κατηγορίες που ορίζει ο νόμος.
Οι συγκεκριμένες διακρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Επίσης, υπάρχουν και άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως οι επιδόσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και οι παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές επιδόσεις.
Μία σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με την προσαύξηση μορίων, παρατηρείται στις πανελλήνιες διακρίσεις, καθώς δεν οδηγούν αυτομάτως σε εισαγωγή χωρίς περιορισμό. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό 3% των θέσεων στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα και 20% στα ΤΕΦΑΑ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
Τι ισχύει για τις πανελλήνιες διακρίσεις
Για το 2026-2027 προβλέπονται οι ακόλουθες προσαυξήσεις:
Αναφορικά με τα μη ολυμπιακά αθλήματα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξετάζει συγκεκριμένα στοιχεία. Αναλυτικά, να πρόκειται για αναγνωρισμένη ελληνική αθλητική ομοσπονδία.
Τι πρέπει να ισχύει για να αναγνωριστεί η διάκριση σε μη oλυμπιακό άθλημα
Να πρόκειται για αναγνωρισμένη διεθνή διοργάνωση, δηλαδή να είναι ένα επίσημο Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και όχι ένα απλό διεθνές τουρνουά. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές – να σημειωθεί, ότι στα μη Ολυμπιακά αθλήματα, οι αγώνες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Να υπάρχει εθνική εκπροσώπηση, δηλαδή η διάκριση να έχει επιτευχθεί με την εθνική ομάδα, όπου αυτό απαιτείται από την κατηγορία της διάκρισης. Να αναφέρεται η τελική κατάταξη του αθλητή.
Επίσης, εξετάζεται ο αριθμός των χωρών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο αγώνισμα και στην ηλικιακή κατηγορία ενώ πρέπει να μην υπάρχει πειθαρχική ή ποινική τιμωρία για παράβαση ντόπινγκ. Τέλος, είναι απαραίτητη η εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σχετικά με τον πίνακα διακριθέντων αθλητών, διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή σε αυτόν απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας αθλητικής ομοσπονδίας.
Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η ταυτότητα του αθλητή, η επίσημη βεβαίωση της διάκρισης από την οικεία ομοσπονδία, αντίγραφα των φύλλων αγώνα, επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την ομοσπονδία και η θεωρημένη τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Η διάκριση πρέπει να αφορά διοργάνωση που πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Όσο για το εάν είναι απαραίτητο ο αθλητής ή η αθλήτρια να έχει δώσει Πανελλαδικές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για το 2026-27, προβλέπεται ρητά ότι για τις διακρίσεις που υπάγονται στην κατηγορία εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ο αθλητής μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του χωρίς να έχει υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.
Απαραίτητη είναι, ωστόσο, η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναφορικά με τις διακρίσεις, που οδηγούν σε προσαύξηση μορίων, όπως οι πανελλήνιες νίκες, η διαδικασία συνδέεται με τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές και την υποβολή μηχανογραφικού.
Η εγκύκλιος του 2026 προβλέπει ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές του 2024, του 2025 ή του 2026.
Για το 2026, η αξιοποίηση του δικαιώματος γίνεται μέσω του ειδικού ποσοστού 10%, χωρίς νέα εξέταση, με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τη βαθμολογία της χρονιάς κατά την οποία συμμετείχαν.
Η πρόσφατη υπόθεση του χάντμπολ αναδεικνύει ένα ζήτημα, που αφορά συνολικά το σύστημα, δηλαδή το κατά πόσο αυστηρά ελέγχεται η πραγματική αθλητική δραστηριότητα ενός υποψηφίου που διεκδικεί πρόσθετα μόρια.
Το ερώτημα της πραγματικής συμμετοχής
Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα, η διάκριση απονέμεται στην ομάδα, ενώ το ατομικό δικαίωμα του αθλητή συνδέεται με τη συμμετοχή του σε αυτήν και με τους ειδικούς όρους της αντίστοιχης κατηγορίας.
Είναι συνεπώς κρίσιμο να διακρίνεται η παρουσία ενός αθλητή σε ένα φύλλο αγώνα από τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά και να διευκρινίζεται ποια ακριβώς από τις δύο μορφές συμμετοχής απαιτεί ο κανονισμός.
Η επιβράβευση των αθλητών που διακρίνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί αναμφίβολα μια θεμιτή επιλογή εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς η προετοιμασία για πρωταθλητισμό απαιτεί χρόνο, πειθαρχία, συνέπεια και συχνά σημαντικές προσωπικές και οικονομικές θυσίες από τους ίδιους τους αθλητές και τις οικογένειές τους.
Επομένως, η δυνατότητα να συνδυάσουν την αθλητική τους πορεία με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα κίνητρο και μια μορφή αναγνώρισης της προσπάθειάς τους.
Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται από την αυστηρή και ισότιμη εφαρμογή των κανόνων.
Σε κάθε περίπτωση, η αθλητική διάκριση πρέπει να είναι πραγματική, η συμμετοχή να πιστοποιείται με σαφήνεια και η διαδικασία να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα