Από το σκάκι και το ζίου ζίτσου έως το cheerleading και την διελκυστίνδα: Αναλυτικά όλα τα αθλήματα που δίνουν μόρια για εισαγωγή στα ΑΕΙ



Τι ισχύει για τις πανελλήνιες διακρίσεις



Τι πρέπει να ισχύει για να αναγνωριστεί η διάκριση σε μη oλυμπιακό άθλημα



Το ερώτημα της πραγματικής συμμετοχής

1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών – νέων γυναικών.1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.Επιπλέον, προβλέπεται η αναγνώριση της επίτευξης ή ισοφάρισης παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης, στις ηλικιακές κατηγορίες που ορίζει ο νόμος.Οι συγκεκριμένες διακρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Επίσης, υπάρχουν και άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως οι επιδόσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και οι παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές επιδόσεις.Μία σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με την προσαύξηση μορίων, παρατηρείται στις πανελλήνιες διακρίσεις, καθώς δεν οδηγούν αυτομάτως σε εισαγωγή χωρίς περιορισμό. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό 3% των θέσεων στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα και 20% στα ΤΕΦΑΑ, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.Για το 2026-2027 προβλέπονται οι ακόλουθες προσαυξήσεις:Αναφορικά με τα μη ολυμπιακά αθλήματα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξετάζει συγκεκριμένα στοιχεία. Αναλυτικά, να πρόκειται για αναγνωρισμένη ελληνική αθλητική ομοσπονδία.Να πρόκειται για αναγνωρισμένη διεθνή διοργάνωση, δηλαδή να είναι ένα επίσημο Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και όχι ένα απλό διεθνές τουρνουά. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές – να σημειωθεί, ότι στα μη Ολυμπιακά αθλήματα, οι αγώνες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αντίστοιχης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.Να υπάρχει εθνική εκπροσώπηση, δηλαδή η διάκριση να έχει επιτευχθεί με την εθνική ομάδα, όπου αυτό απαιτείται από την κατηγορία της διάκρισης. Να αναφέρεται η τελική κατάταξη του αθλητή.Επίσης, εξετάζεται ο αριθμός των χωρών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο αγώνισμα και στην ηλικιακή κατηγορία ενώ πρέπει να μην υπάρχει πειθαρχική ή ποινική τιμωρία για παράβαση ντόπινγκ. Τέλος, είναι απαραίτητη η εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.Σχετικά με τον πίνακα διακριθέντων αθλητών, διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή σε αυτόν απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας αθλητικής ομοσπονδίας.Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων η ταυτότητα του αθλητή, η επίσημη βεβαίωση της διάκρισης από την οικεία ομοσπονδία, αντίγραφα των φύλλων αγώνα, επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την ομοσπονδία και η θεωρημένη τελική κατάταξη της διοργάνωσης. Η διάκριση πρέπει να αφορά διοργάνωση που πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.Όσο για το εάν είναι απαραίτητο ο αθλητής ή η αθλήτρια να έχει δώσει Πανελλαδικές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για το 2026-27, προβλέπεται ρητά ότι για τις διακρίσεις που υπάγονται στην κατηγορία εισαγωγής χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ο αθλητής μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του χωρίς να έχει υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.Απαραίτητη είναι, ωστόσο, η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Αναφορικά με τις διακρίσεις, που οδηγούν σε προσαύξηση μορίων, όπως οι πανελλήνιες νίκες, η διαδικασία συνδέεται με τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές και την υποβολή μηχανογραφικού.Η εγκύκλιος του 2026 προβλέπει ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές του 2024, του 2025 ή του 2026.Για το 2026, η αξιοποίηση του δικαιώματος γίνεται μέσω του ειδικού ποσοστού 10%, χωρίς νέα εξέταση, με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τη βαθμολογία της χρονιάς κατά την οποία συμμετείχαν.Η πρόσφατη υπόθεση του χάντμπολ αναδεικνύει ένα ζήτημα, που αφορά συνολικά το σύστημα, δηλαδή το κατά πόσο αυστηρά ελέγχεται η πραγματική αθλητική δραστηριότητα ενός υποψηφίου που διεκδικεί πρόσθετα μόρια.Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα, η διάκριση απονέμεται στην ομάδα, ενώ το ατομικό δικαίωμα του αθλητή συνδέεται με τη συμμετοχή του σε αυτήν και με τους ειδικούς όρους της αντίστοιχης κατηγορίας.Είναι συνεπώς κρίσιμο να διακρίνεται η παρουσία ενός αθλητή σε ένα φύλλο αγώνα από τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά και να διευκρινίζεται ποια ακριβώς από τις δύο μορφές συμμετοχής απαιτεί ο κανονισμός.Η επιβράβευση των αθλητών που διακρίνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί αναμφίβολα μια θεμιτή επιλογή εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς η προετοιμασία για πρωταθλητισμό απαιτεί χρόνο, πειθαρχία, συνέπεια και συχνά σημαντικές προσωπικές και οικονομικές θυσίες από τους ίδιους τους αθλητές και τις οικογένειές τους.Επομένως, η δυνατότητα να συνδυάσουν την αθλητική τους πορεία με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα κίνητρο και μια μορφή αναγνώρισης της προσπάθειάς τους.Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται από την αυστηρή και ισότιμη εφαρμογή των κανόνων.Σε κάθε περίπτωση, η αθλητική διάκριση πρέπει να είναι πραγματική, η συμμετοχή να πιστοποιείται με σαφήνεια και η διαδικασία να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.