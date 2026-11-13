Γιώργος Θαναηλάκης: Έκανα λάθος που δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου, μου το κοπάνησε ο γιος μου
Γιώργος Θαναηλάκης: Έκανα λάθος που δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου, μου το κοπάνησε ο γιος μου
Φοβήθηκα ότι θα με δουν με μια άλλη γυναίκα, την είχαν γνωρίσει, αλλά ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό, είπε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής για τους γιους του
Την απόφασή του να μην καλέσει τα παιδιά του στον γάμο του χαρακτήρισε λανθασμένη, ο Γιώργος Θαναηλάκης, αποκαλύπτοντας πως ο γιος του, του εξέφρασε κάποια στιγμή το παράπονό του.
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Status» με απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στην προσωπική του ζωή και στους δύο γάμους του να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στο «Happy Day».
Ο Γιώργος Θαναηλάκης έχει αποκτήσει δύο γιους με την πρώην σύζυγό του. Μετά το διαζύγιό τους, παντρεύτηκε ξανά, ωστόσο δεν ένιωσε άνετα, όπως είπε, να καλέσει τα παιδιά του στον γάμο. Όπως εξήγησε, φοβήθηκε ότι θα τους ήταν δύσκολο να τον δουν να παντρεύεται μια άλλη γυναίκα, παρότι την είχαν ήδη γνωρίσει.
Πιο αναλυτικά δήλωσε: «Τα παιδιά μου υποδέχτηκαν μια χαρά τη δεύτερη σύζυγό μου, ήταν μικρά ακόμα όταν είχα χωρίσει. Ένα λάθος που έκανα ίσως -μου το είπαν κάποια στιγμή, είδες, όταν μιλάς έρχονται- που δεν τους είχα καλέσει στον γάμο μου. Τότε εγώ το είχα φοβηθεί. Φοβήθηκα ότι θα με δουν με μια άλλη γυναίκα. Την είχαν γνωρίσει, αλλά ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελα να με δουν, δεν ξέρω, μπορεί να έκανα και λάθος. Τελικά έκανα λάθος και κάποια στιγμή μου το είπαν. Ο μεγάλος ή ο μικρός μου είπε, ότι στον γάμο σου έπρεπε να μας είχες φωνάξει. Μου το κοπάνησε».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε και στον πρώτο του γάμο και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους παντρεύτηκε νέος, αποκάλυψε ότι η πρώτη του σύζυγος ήταν Αγγλίδα και πως οι συχνές μετακινήσεις της λόγω των περιορισμών στη βίζα έπαιξαν ρόλο στην απόφασή τους.
Όπως είπε: «100% θα άλλαζα χρονικά αυτή την επιλογή. Δεν θα παντρευόμουν νέος. Μπήκα από νωρίς στα βάσανα, γιατί αγάπησα. Η πρώτη μου γυναίκα είναι Αγγλίδα, πηγαινοερχόταν λόγω βίζας και της είπα "εντάξει, για να μην ταλαιπωρούμαστε, ας παντρευτούμε για να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος”. Ήμασταν ήδη κάμποσο καιρό μαζί, είχα πάει στρατό και με περίμενε κιόλας. Αν όμως γύρναγα τον χρόνο πίσω, σίγουρα δεν θα παντρευόμουν τόσο μικρός».
Παρά τη μεταμέλειά του για την ηλικία στην οποία παντρεύτηκε, ο ίδιος αναγνώρισε ότι από εκείνη τη σχέση απέκτησε τα δύο παιδιά του, τον 31χρονο σήμερα Λάμπρο και τον 27χρονο Αλέξανδρο, σχολιάζοντας: «Το καλό βέβαια είναι ότι ήρθαν δύο παιδιά στη ζωή μου, τα οποία τα λατρεύω και είναι υπέροχα».
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Status» με απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στην προσωπική του ζωή και στους δύο γάμους του να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στο «Happy Day».
Ο Γιώργος Θαναηλάκης έχει αποκτήσει δύο γιους με την πρώην σύζυγό του. Μετά το διαζύγιό τους, παντρεύτηκε ξανά, ωστόσο δεν ένιωσε άνετα, όπως είπε, να καλέσει τα παιδιά του στον γάμο. Όπως εξήγησε, φοβήθηκε ότι θα τους ήταν δύσκολο να τον δουν να παντρεύεται μια άλλη γυναίκα, παρότι την είχαν ήδη γνωρίσει.
Πιο αναλυτικά δήλωσε: «Τα παιδιά μου υποδέχτηκαν μια χαρά τη δεύτερη σύζυγό μου, ήταν μικρά ακόμα όταν είχα χωρίσει. Ένα λάθος που έκανα ίσως -μου το είπαν κάποια στιγμή, είδες, όταν μιλάς έρχονται- που δεν τους είχα καλέσει στον γάμο μου. Τότε εγώ το είχα φοβηθεί. Φοβήθηκα ότι θα με δουν με μια άλλη γυναίκα. Την είχαν γνωρίσει, αλλά ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελα να με δουν, δεν ξέρω, μπορεί να έκανα και λάθος. Τελικά έκανα λάθος και κάποια στιγμή μου το είπαν. Ο μεγάλος ή ο μικρός μου είπε, ότι στον γάμο σου έπρεπε να μας είχες φωνάξει. Μου το κοπάνησε».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε και στον πρώτο του γάμο και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους παντρεύτηκε νέος, αποκάλυψε ότι η πρώτη του σύζυγος ήταν Αγγλίδα και πως οι συχνές μετακινήσεις της λόγω των περιορισμών στη βίζα έπαιξαν ρόλο στην απόφασή τους.
Όπως είπε: «100% θα άλλαζα χρονικά αυτή την επιλογή. Δεν θα παντρευόμουν νέος. Μπήκα από νωρίς στα βάσανα, γιατί αγάπησα. Η πρώτη μου γυναίκα είναι Αγγλίδα, πηγαινοερχόταν λόγω βίζας και της είπα "εντάξει, για να μην ταλαιπωρούμαστε, ας παντρευτούμε για να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος”. Ήμασταν ήδη κάμποσο καιρό μαζί, είχα πάει στρατό και με περίμενε κιόλας. Αν όμως γύρναγα τον χρόνο πίσω, σίγουρα δεν θα παντρευόμουν τόσο μικρός».
Παρά τη μεταμέλειά του για την ηλικία στην οποία παντρεύτηκε, ο ίδιος αναγνώρισε ότι από εκείνη τη σχέση απέκτησε τα δύο παιδιά του, τον 31χρονο σήμερα Λάμπρο και τον 27χρονο Αλέξανδρο, σχολιάζοντας: «Το καλό βέβαια είναι ότι ήρθαν δύο παιδιά στη ζωή μου, τα οποία τα λατρεύω και είναι υπέροχα».
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