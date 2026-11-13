Ελένη Ράντου: Η έκπληξη των συνεργατών της στη σκηνή για τα γενέθλιά της - Με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω, έγραψε η ηθοποιός
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Ελένη Ράντου Γενέθλια Έκπληξη Θέατρο

Ελένη Ράντου: Η έκπληξη των συνεργατών της στη σκηνή για τα γενέθλιά της - Με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω, έγραψε η ηθοποιός

Η ηθοποιός έκλεισε τα 63 γιορτάζοντάς τα στο θέατρο

Ελένη Ράντου: Η έκπληξη των συνεργατών της στη σκηνή για τα γενέθλιά της - Με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω, έγραψε η ηθοποιός
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια έκπληξη περίμενε την Ελένη Ράντου από τους συνεργάτες της στη σκηνή, οι οποίοι γιόρτασαν μαζί της τα γενέθλιά της, με την ηθοποιό να ευχαριστεί εκείνους και τους θεατές, γράφοντας πως βρέθηκε με την καλύτερη παρέα.

Η Ελένη Ράντου έκλεισε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου τα 63, περνώντας την ιδιαίτερη αυτή ημέρα στο Θέατρο Διάνα, όπου παίζεται η παράστασή της «Το Πάρτυ της Ζωής μου».

Μετά το τέλος του έργου και την υπόκλισή της, συνεργάτης της εμφανίστηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα, ενώ παράλληλα ακουγόταν το «Happy Birthday». Η ηθοποιός έσβησε τα κεράκια και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Στη συνέχεια, δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σημειώνοντας «γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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