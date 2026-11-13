Νίκος Ψαρράς: Ο γιος μου είναι ενήμερος για τη δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, κάνω μεγάλο αγώνα να μάθει τη λέξη «σεβασμός»
Νίκος Ψαρράς: Ο γιος μου είναι ενήμερος για τη δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, κάνω μεγάλο αγώνα να μάθει τη λέξη «σεβασμός»
«Ξέρει από την πρώτη μέρα πως είναι τα πράγματα, τι πιστεύω εγώ, τι κάνω και τι μάθημα θέλω να δώσω και στον ίδιο», πρόσθεσε ο ηθοποιός για τον 12χρονο
Ενήμερος δήλωσε ο Νίκος Ψαρράς πως είναι ο γιος του σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που εκκρεμεί με τον Γιώργο Κιμούλη, με τον ηθοποιό να εξηγεί πως δίνει μεγάλο αγώνα για να καταφέρει να του μάθει τι σημαίνει «σεβασμός».
Ο Νίκος Ψαρράς, σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τόνισε πως πάντοτε συζητάει ανοιχτά με το παιδί του για τα θέματα που τους απασχολούν και προσπαθεί ο ίδιος να γίνεται παράδειγμα για τον 12χρονο.
Όπως επισήμανε για τη διαμάχη με τον σκηνοθέτη στην οποία ο Νίκος Ψαρράς συμμετέχει ως μάρτυρας υπεράσπισης της Ζέτας Δούκα μετά τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της κατά τη συνεργασία τους, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ο γιος μου είναι ενήμερος, γιατί γίνονται κουβέντες μέσα στο σπίτι. Μπροστά στον Πάνο πάντα συζητάγαμε ανοιχτά. Όχι για όλα αλλά ξέρει τι συμβαίνει. Ξέρει από την πρώτη μέρα πως είναι τα πράγματα, τι πιστεύω εγώ, τι κάνω και τι μάθημα θέλω να δώσω και στον ίδιο. Ο σεβασμός στο πώς πρέπει να φερόμαστε στα κορίτσια που είναι στην ηλικία του και κατ'επέκταση στη γυναίκα, για εμένα είναι το Α και το Ω».
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Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Οι γυναίκες είναι φαινομενικά το αδύναμο φύλο, αλλά κατ΄εμέ είναι το ισχυρό και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορείς ούτε να την κακοποιείς, ούτε να την εκμεταλλεύεσαι και αν δεις μία αδικία πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να την υποστηρίξεις. Σωματικά εμείς είμαστε πολύ πιο δυνατοί από εσάς, αλλά τι ανόητο να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου; Γιατί την παντρεύτηκες; Γιατί πρέπει το παιδί σου μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώνει με αυτές τις εικόνες; Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί βλέποντας τη μάνα του να τρώει ξύλο; Και τι θα γίνει μετά αυτό το παιδί όταν ο ίδιος παντρευτεί; Ζούμε σε μία κοινωνία και μία εποχή που κανένας δεν πρέπει να σε κρατάει σε ένα σπίτι που υπάρχει βία ή όταν υπάρχει ένας γάμος που δεν λειτουργεί. Αφού δεν λειτουργεί, πολύ πολιτισμένα, συνεχίζω τη ζωή μου, συνέχισέ τη και εσύ, αλλά αν έχουμε ένα παιδί, ας το μεγαλώσουμε σωστά και ας το προστατεύσουμε».
Ο Νίκος Ψαρράς εξήγησε, σε άλλο σημείο, πώς συμπεριφέρεται ως πατέρας: «Σαν μπαμπάς είμαι αυστηρός όταν πρέπει, με όρια. Με έναν μεγάλο αγώνα να μάθει το παιδί μου μία σημαντική λέξη, που λέγεται σεβασμός. Στους γονείς του καταρχάς, στους δασκάλους του και κατ’ επέκταση και στους φίλους του και στην κοινωνία. Θέλω να είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τον ακούω προσεκτικά. Αλλά τα καθήκοντα πρώτα, οι υποχρεώσεις του και όλα τα άλλα έρχονται».
«Έχει αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται ο σεβασμός στα παιδιά μας. Καταρχάς αλλάζεις εσύ ο ίδιος, γιατί όταν ζητάς από το παιδί σου να έχει σεβασμό, πρέπει να δείχνεις κι εσυ στο παιδί με παραδείγματα ότι σέβεσαι. Ο σεβασμός είναι μεγάλο σχολείο και τα παιδιά μας πολύ σύντομα φεύγουν από τη ζωή μας», κατέληξε ο ηθοποιός.
Ο Νίκος Ψαρράς, σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τόνισε πως πάντοτε συζητάει ανοιχτά με το παιδί του για τα θέματα που τους απασχολούν και προσπαθεί ο ίδιος να γίνεται παράδειγμα για τον 12χρονο.
Όπως επισήμανε για τη διαμάχη με τον σκηνοθέτη στην οποία ο Νίκος Ψαρράς συμμετέχει ως μάρτυρας υπεράσπισης της Ζέτας Δούκα μετά τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της κατά τη συνεργασία τους, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ο γιος μου είναι ενήμερος, γιατί γίνονται κουβέντες μέσα στο σπίτι. Μπροστά στον Πάνο πάντα συζητάγαμε ανοιχτά. Όχι για όλα αλλά ξέρει τι συμβαίνει. Ξέρει από την πρώτη μέρα πως είναι τα πράγματα, τι πιστεύω εγώ, τι κάνω και τι μάθημα θέλω να δώσω και στον ίδιο. Ο σεβασμός στο πώς πρέπει να φερόμαστε στα κορίτσια που είναι στην ηλικία του και κατ'επέκταση στη γυναίκα, για εμένα είναι το Α και το Ω».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Οι γυναίκες είναι φαινομενικά το αδύναμο φύλο, αλλά κατ΄εμέ είναι το ισχυρό και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορείς ούτε να την κακοποιείς, ούτε να την εκμεταλλεύεσαι και αν δεις μία αδικία πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να την υποστηρίξεις. Σωματικά εμείς είμαστε πολύ πιο δυνατοί από εσάς, αλλά τι ανόητο να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου; Γιατί την παντρεύτηκες; Γιατί πρέπει το παιδί σου μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώνει με αυτές τις εικόνες; Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί βλέποντας τη μάνα του να τρώει ξύλο; Και τι θα γίνει μετά αυτό το παιδί όταν ο ίδιος παντρευτεί; Ζούμε σε μία κοινωνία και μία εποχή που κανένας δεν πρέπει να σε κρατάει σε ένα σπίτι που υπάρχει βία ή όταν υπάρχει ένας γάμος που δεν λειτουργεί. Αφού δεν λειτουργεί, πολύ πολιτισμένα, συνεχίζω τη ζωή μου, συνέχισέ τη και εσύ, αλλά αν έχουμε ένα παιδί, ας το μεγαλώσουμε σωστά και ας το προστατεύσουμε».
Ο Νίκος Ψαρράς εξήγησε, σε άλλο σημείο, πώς συμπεριφέρεται ως πατέρας: «Σαν μπαμπάς είμαι αυστηρός όταν πρέπει, με όρια. Με έναν μεγάλο αγώνα να μάθει το παιδί μου μία σημαντική λέξη, που λέγεται σεβασμός. Στους γονείς του καταρχάς, στους δασκάλους του και κατ’ επέκταση και στους φίλους του και στην κοινωνία. Θέλω να είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τον ακούω προσεκτικά. Αλλά τα καθήκοντα πρώτα, οι υποχρεώσεις του και όλα τα άλλα έρχονται».
«Έχει αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται ο σεβασμός στα παιδιά μας. Καταρχάς αλλάζεις εσύ ο ίδιος, γιατί όταν ζητάς από το παιδί σου να έχει σεβασμό, πρέπει να δείχνεις κι εσυ στο παιδί με παραδείγματα ότι σέβεσαι. Ο σεβασμός είναι μεγάλο σχολείο και τα παιδιά μας πολύ σύντομα φεύγουν από τη ζωή μας», κατέληξε ο ηθοποιός.
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