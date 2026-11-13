Η Ροσαλία έγραψε ιστορία στα Latin Grammy: Κέρδισε για τρίτη φορά το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς»
Η Ροσαλία έγραψε ιστορία στα Latin Grammy: Κέρδισε για τρίτη φορά το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς»
Η Ισπανίδα τραγουδίστρια έγινε η πρώτη γυναίκα που κατακτά τρεις φορές τη σημαντικότερη διάκριση της διοργάνωσης ως κεντρική καλλιτέχνιδα – Συγκινημένη παρέλαβε το βραβείο για το άλμπουμ της «Lux»
Ιστορία στα Latin Grammy έγραψε για ακόμη μία φορά η Ροσαλία, καθώς απέσπασε το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς» για τον δίσκο της «Lux», που κυκλοφόρησε το 2025. Με αυτή τη διάκριση, η Ισπανίδα τραγουδίστρια έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει τρεις φορές το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης ως βασική καλλιτέχνιδα.
Η 27η απονομή των Latin Grammy πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο Λας Βέγκας. Η επιτυχία της καλλιτέχνιδας στα φετινά βραβεία δεν περιορίστηκε μόνο στο «Άλμπουμ της Χρονιάς». Η Ροσαλία απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία, καθώς τιμήθηκε επίσης για το «Τραγούδι της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Ποπ Τραγούδι» με το «La Perla», για το «Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής» με το «Lux», καθώς και για το «Καλύτερο Βιντεοκλίπ Μικρής Διάρκειας» με το «Sauvignon Blanc». Επιπλέον, το άλμπουμ διακρίθηκε και στην κατηγορία της καλύτερης ηχογράφησης, με το βραβείο να απονέμεται στην τεχνική ομάδα που εργάστηκε για την παραγωγή του.
Η Ροσαλία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο από τον Χουάνες, καθώς ήταν ήδη δακρυσμένη. Η παρουσία του Κολομβιανού μουσικού είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, με την τραγουδίστρια να θυμάται τη βοήθεια που της είχε προσφέρει στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Το γεγονός ότι είσαι εσύ αυτός που μου δίνει αυτό το βραβείο είναι κάτι πολύ δυνατό» είπε απευθυνόμενη στον Χουάνες.
Δείτε βίντεο
Στην ευχαριστήρια ομιλία της χαρακτήρισε το «Lux» ένα μεγάλο προσωπικό ρίσκο. «Για εμένα, το Lux ήταν ένα άλμα στο κενό. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να λες την αλήθεια σου και να μπορεί ο καθένας να μοιράζεται τη δική του αλήθεια. Αυτό το άλμπουμ ήταν η δική μου» ανέφερε.
Κλείνοντας, αφιέρωσε τη διάκριση στη μητέρα της, αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τη μεγάλωσε: «Ευχαριστώ μαμά, που με έκανες έτσι. Θα σου φέρω αυτό το Grammy στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει άλλο ένα στο σπίτι σου, αλλά θα στο φέρω ούτως ή άλλως και θα δούμε αν θα βρεις χώρο. Πάντα βρίσκεις τρόπο για τα πάντα».
Η Ροσαλία άνοιξε την τελετή απονομής με ένα εντυπωσιακό μουσικό medley από τρία τραγούδια του «Lux»: τα «La Rumba Del Perdón», «La Perla» και «Dios Es Un Stalker». Ντυμένη με χρυσή δημιουργία και πλαισιωμένη από χορευτές που φορούσαν λευκά κοστούμια και φωτοστέφανα, εμφανίστηκε σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε έναν ουράνιο κόσμο, με σύννεφα και πυκνό καπνό να δημιουργούν μια θεατρική ατμόσφαιρα.
Το «Lux», που κυκλοφόρησε το περασμένο φθινόπωρο, ανέδειξε την κλασική μουσική κατάρτιση της Ροσαλία, συνδυάζοντας στοιχεία κλασικής μουσικής και όπερας με 14 διαφορετικές γλώσσες. Ο δίσκος καταπιάνεται με θέματα όπως η θρησκεία, ο έρωτας και η γυναικεία ταυτότητα, ενώ η τραγουδίστρια μετέφερε τον ιδιαίτερο μουσικό του κόσμο και στην περιοδεία της «Lux», με τη συνοδεία ολόκληρης ορχήστρας.
Η σχέση της με τα Latin Grammy έχει πλέον μακρά ιστορία. Η πρώτη της νίκη στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς» ήρθε το 2019, για το «El Mal Querer», ενώ το 2022 κατέκτησε ξανά τη διάκριση με το «Motomami», έναν δίσκο που κινήθηκε σε διαφορετικά μουσικά είδη.
Φέτος, η τραγουδίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό στην ίδια κατηγορία, που υποψήφιοι ήταν επίσης οι Χόρχε Ντρέξλερ, Κάρολ Τζι, Καρίν Λεόν, Ανίτα, Μον Λαφέρτε, CA7RIEL & Paco Amoroso, Σιλβάνα Εστράδα, Ραγουαγιάνα και Μίλο Τζέι.
Η Ροσαλία ήταν, επίσης, ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς, συγκεντρώνοντας επτά, όσες και οι Κάρολ Τζι, CA7RIEL & Paco Amoroso και Χόρχε Ντρέξλερ.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Η 27η απονομή των Latin Grammy πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο Λας Βέγκας. Η επιτυχία της καλλιτέχνιδας στα φετινά βραβεία δεν περιορίστηκε μόνο στο «Άλμπουμ της Χρονιάς». Η Ροσαλία απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία, καθώς τιμήθηκε επίσης για το «Τραγούδι της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Ποπ Τραγούδι» με το «La Perla», για το «Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής» με το «Lux», καθώς και για το «Καλύτερο Βιντεοκλίπ Μικρής Διάρκειας» με το «Sauvignon Blanc». Επιπλέον, το άλμπουμ διακρίθηκε και στην κατηγορία της καλύτερης ηχογράφησης, με το βραβείο να απονέμεται στην τεχνική ομάδα που εργάστηκε για την παραγωγή του.
Η Ροσαλία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο από τον Χουάνες, καθώς ήταν ήδη δακρυσμένη. Η παρουσία του Κολομβιανού μουσικού είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, με την τραγουδίστρια να θυμάται τη βοήθεια που της είχε προσφέρει στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Το γεγονός ότι είσαι εσύ αυτός που μου δίνει αυτό το βραβείο είναι κάτι πολύ δυνατό» είπε απευθυνόμενη στον Χουάνες.
Δείτε βίντεο
ROSALÍA DOMINATES LATIN GRAMMYS— Diganta Guha (@diganta_guha) November 13, 2026
Spanish singer Rosalía took home the coveted Album of the Year award at the 2026 Latin Grammys for her 2025 album Lux, making it the night's biggest headline.
She also opened the 27th annual ceremony in Las Vegas with a medley featuring “La Rumba…
Κλείνοντας, αφιέρωσε τη διάκριση στη μητέρα της, αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τη μεγάλωσε: «Ευχαριστώ μαμά, που με έκανες έτσι. Θα σου φέρω αυτό το Grammy στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει άλλο ένα στο σπίτι σου, αλλά θα στο φέρω ούτως ή άλλως και θα δούμε αν θα βρεις χώρο. Πάντα βρίσκεις τρόπο για τα πάντα».
Η Ροσαλία άνοιξε την τελετή απονομής με ένα εντυπωσιακό μουσικό medley από τρία τραγούδια του «Lux»: τα «La Rumba Del Perdón», «La Perla» και «Dios Es Un Stalker». Ντυμένη με χρυσή δημιουργία και πλαισιωμένη από χορευτές που φορούσαν λευκά κοστούμια και φωτοστέφανα, εμφανίστηκε σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε έναν ουράνιο κόσμο, με σύννεφα και πυκνό καπνό να δημιουργούν μια θεατρική ατμόσφαιρα.
Actuación completa de ROSALÍA en los #LatinGRAMMY 2026. pic.twitter.com/Iwu3zUzcux— ROSALÍA SOCIETY (@rosaliasociety) November 13, 2026
Η σχέση της με τα Latin Grammy έχει πλέον μακρά ιστορία. Η πρώτη της νίκη στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς» ήρθε το 2019, για το «El Mal Querer», ενώ το 2022 κατέκτησε ξανά τη διάκριση με το «Motomami», έναν δίσκο που κινήθηκε σε διαφορετικά μουσικά είδη.
Φέτος, η τραγουδίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό στην ίδια κατηγορία, που υποψήφιοι ήταν επίσης οι Χόρχε Ντρέξλερ, Κάρολ Τζι, Καρίν Λεόν, Ανίτα, Μον Λαφέρτε, CA7RIEL & Paco Amoroso, Σιλβάνα Εστράδα, Ραγουαγιάνα και Μίλο Τζέι.
Η Ροσαλία ήταν, επίσης, ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς, συγκεντρώνοντας επτά, όσες και οι Κάρολ Τζι, CA7RIEL & Paco Amoroso και Χόρχε Ντρέξλερ.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα