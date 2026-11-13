Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα
Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο πάρτι του GQ για τους Άνδρες της Χρονιάς 2026, όπου ο ηθοποιός τιμήθηκε με τον τίτλο «Πρωταγωνιστής της Χρονιάς»
Με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα Μπαρόζο βρέθηκε ο Ματ Ντέιμον στο ετήσιο πάρτι του περιοδικού GQ για τους «Άνδρες της Χρονιάς 2026» με το ζευγάρι να κάνει μία ιδιαίτερη κομψή εμφάνιση.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο ιστορικό ξενοδοχείο Chateau Marmont, στο Δυτικό Χόλιγουντ. Εκεί, ο 56χρονος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις τιμώμενους της βραδιάς, φωτογραφήθηκε μαζί με τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2005.
Σύμφωνα με το GQ, ο ηθοποιός επέλεξε ριγέ κοστούμι του οίκου Ralph Lauren, συνδυάζοντάς το με λευκό πουκάμισο και πουά γραβάτα. Στις φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί η Λουτσιάνα Μπαρόζο πόζαρε με ένα μακρύ, σατέν μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε παγιέτα στο μπούστο. Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρο crop σακάκι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Ο Ντέιμον ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Χρονιάς», ενώ στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του GQ για το 2026 φιλοξενείται μαζί με τον Κρις Ροκ, που τιμήθηκε ως «Δημιουργός της Χρονιάς», και τον Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος έλαβε τον τίτλο «Ερμηνευτής της Χρονιάς».
Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετά γνωστά ονόματα από τον χώρο του θεάματος, μεταξύ των οποίων η Κάρα Ντελεβίν, η Τινάσε, ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Ντον Τσιντλ. Το φετινό πάρτι ήταν η 31η διοργάνωση του θεσμού, με οικοδεσπότη τον διευθυντή σύνταξης του GQ, Άνταμ Μπαϊντάουι μαζί με τους τρεις τιμώμενους.
Ο Ματ Ντέιμον και η Λουτσιάνα Μπαρόζο γνωρίστηκαν το 2003 στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Stuck on You», και παντρεύτηκαν το 2005. Μαζί έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο ιστορικό ξενοδοχείο Chateau Marmont, στο Δυτικό Χόλιγουντ. Εκεί, ο 56χρονος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις τιμώμενους της βραδιάς, φωτογραφήθηκε μαζί με τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2005.
Σύμφωνα με το GQ, ο ηθοποιός επέλεξε ριγέ κοστούμι του οίκου Ralph Lauren, συνδυάζοντάς το με λευκό πουκάμισο και πουά γραβάτα. Στις φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί η Λουτσιάνα Μπαρόζο πόζαρε με ένα μακρύ, σατέν μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε παγιέτα στο μπούστο. Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρο crop σακάκι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Ο Ντέιμον ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Χρονιάς», ενώ στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του GQ για το 2026 φιλοξενείται μαζί με τον Κρις Ροκ, που τιμήθηκε ως «Δημιουργός της Χρονιάς», και τον Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος έλαβε τον τίτλο «Ερμηνευτής της Χρονιάς».
Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετά γνωστά ονόματα από τον χώρο του θεάματος, μεταξύ των οποίων η Κάρα Ντελεβίν, η Τινάσε, ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Ντον Τσιντλ. Το φετινό πάρτι ήταν η 31η διοργάνωση του θεσμού, με οικοδεσπότη τον διευθυντή σύνταξης του GQ, Άνταμ Μπαϊντάουι μαζί με τους τρεις τιμώμενους.
Ο Ματ Ντέιμον και η Λουτσιάνα Μπαρόζο γνωρίστηκαν το 2003 στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Stuck on You», και παντρεύτηκαν το 2005. Μαζί έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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