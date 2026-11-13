Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα
GALA
Ματ Ντέιμον Σύζυγος Κόκκινο Χαλί

Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο πάρτι του GQ για τους Άνδρες της Χρονιάς 2026, όπου ο ηθοποιός τιμήθηκε με τον τίτλο «Πρωταγωνιστής της Χρονιάς»

Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα
Ιωάννα Μαρίνου
Με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα Μπαρόζο βρέθηκε ο Ματ Ντέιμον στο ετήσιο πάρτι του περιοδικού GQ για τους «Άνδρες της Χρονιάς 2026» με το ζευγάρι να κάνει μία ιδιαίτερη κομψή εμφάνιση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο ιστορικό ξενοδοχείο Chateau Marmont, στο Δυτικό Χόλιγουντ. Εκεί, ο 56χρονος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις τιμώμενους της βραδιάς, φωτογραφήθηκε μαζί με τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2005.

Σύμφωνα με το GQ, ο ηθοποιός επέλεξε ριγέ κοστούμι του οίκου Ralph Lauren, συνδυάζοντάς το με λευκό πουκάμισο και πουά γραβάτα. Στις φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί η Λουτσιάνα Μπαρόζο πόζαρε με ένα μακρύ, σατέν μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε παγιέτα στο μπούστο. Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρο crop σακάκι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία


Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα

Ο Ντέιμον ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Χρονιάς», ενώ στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του GQ για το 2026 φιλοξενείται μαζί με τον Κρις Ροκ, που τιμήθηκε ως «Δημιουργός της Χρονιάς», και τον Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος έλαβε τον τίτλο «Ερμηνευτής της Χρονιάς».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετά γνωστά ονόματα από τον χώρο του θεάματος, μεταξύ των οποίων η Κάρα Ντελεβίν, η Τινάσε, ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Ντον Τσιντλ. Το φετινό πάρτι ήταν η 31η διοργάνωση του θεσμού, με οικοδεσπότη τον διευθυντή σύνταξης του GQ, Άνταμ Μπαϊντάουι μαζί με τους τρεις τιμώμενους.

Κλείσιμο
Ο Ματ Ντέιμον και η Λουτσιάνα Μπαρόζο γνωρίστηκαν το 2003 στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Stuck on You», και παντρεύτηκαν το 2005. Μαζί έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης