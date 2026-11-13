Ματ Ντέιμον: Η κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, το ριγέ κοστούμι και το σατέν μακρύ φόρεμα

Λουτσιάνα Μπαρόζο πόζαρε με ένα μακρύ, σατέν μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε παγιέτα στο μπούστο. Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρο crop σακάκι.





Ο Ντέιμον ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Χρονιάς», ενώ στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του GQ για το 2026 φιλοξενείται μαζί με τον Κρις Ροκ, που τιμήθηκε ως «Δημιουργός της Χρονιάς», και τον Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος έλαβε τον τίτλο «Ερμηνευτής της Χρονιάς».

Κλείσιμο