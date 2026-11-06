Αποκαλύφθηκε ο τρόπος που αυτοκτόνησε ο RJ Mitte του «Breaking Bad»
GALA
RJ Mitte Αυτοκτονία

Αποκαλύφθηκε ο τρόπος που αυτοκτόνησε ο RJ Mitte του «Breaking Bad»

Ο πρωταγωνιστής της σειράς πέθανε στα 34 του χρόνια

Αποκαλύφθηκε ο τρόπος που αυτοκτόνησε ο RJ Mitte του «Breaking Bad»
Ιωάννα Μαρίνου
Νέα στοιχεία για τον θάνατο του RJ Mitte από το «Breaking Bad» ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με επίσημη έκθεση της ιατροδικαστικής έρευνας στην κομητεία Κάμερον του Τέξας, αποκαλύφθηκε πώς έβαλε τέλος στη ζωή του ο ηθοποιός.

Στο έγγραφο που εξασφάλισε το Page Six, αναφέρεται ότι ο 34χρονος Mitte διαπιστώθηκε νεκρός στις 12 Οκτωβρίου, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας και ότι αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού.

Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ότι ζητήθηκαν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο τα αποτελέσματά τους δεν περιλαμβάνονταν στα στοιχεία που εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο.

Εκπρόσωπός του είχε επιβεβαιώσει, ότι ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες. Σε δήλωσή του στο ίδιο μέσο, ο εκπρόσωπος του εκλιπόντος ηθοποιού είχε αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte».

Ο ηθοποιός είχε εγκεφαλική παράλυση και αξιοποίησε τη δική του εμπειρία, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία και τη συμπερίληψη.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης