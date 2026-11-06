Αποκαλύφθηκε ο τρόπος που αυτοκτόνησε ο RJ Mitte του «Breaking Bad»
Αποκαλύφθηκε ο τρόπος που αυτοκτόνησε ο RJ Mitte του «Breaking Bad»
Ο πρωταγωνιστής της σειράς πέθανε στα 34 του χρόνια
Νέα στοιχεία για τον θάνατο του RJ Mitte από το «Breaking Bad» ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καθώς σύμφωνα με επίσημη έκθεση της ιατροδικαστικής έρευνας στην κομητεία Κάμερον του Τέξας, αποκαλύφθηκε πώς έβαλε τέλος στη ζωή του ο ηθοποιός.
Στο έγγραφο που εξασφάλισε το Page Six, αναφέρεται ότι ο 34χρονος Mitte διαπιστώθηκε νεκρός στις 12 Οκτωβρίου, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας και ότι αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού.
Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ότι ζητήθηκαν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο τα αποτελέσματά τους δεν περιλαμβάνονταν στα στοιχεία που εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο.
Εκπρόσωπός του είχε επιβεβαιώσει, ότι ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες. Σε δήλωσή του στο ίδιο μέσο, ο εκπρόσωπος του εκλιπόντος ηθοποιού είχε αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte».
Ο ηθοποιός είχε εγκεφαλική παράλυση και αξιοποίησε τη δική του εμπειρία, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία και τη συμπερίληψη.
Στο έγγραφο που εξασφάλισε το Page Six, αναφέρεται ότι ο 34χρονος Mitte διαπιστώθηκε νεκρός στις 12 Οκτωβρίου, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας και ότι αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού.
Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ότι ζητήθηκαν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο τα αποτελέσματά τους δεν περιλαμβάνονταν στα στοιχεία που εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο.
‘Breaking Bad’ star RJ Mitte’s manner of death revealed https://t.co/JBmRUfRAPp pic.twitter.com/k4UT4hPuoq— Page Six (@PageSix) November 5, 2026
Ο ηθοποιός είχε εγκεφαλική παράλυση και αξιοποίησε τη δική του εμπειρία, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία και τη συμπερίληψη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα