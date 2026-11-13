Usher και Κρις Μπράουν μετά την ένταση και τις ακυρώσεις στην κοινή περιοδεία τους: «Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον»
Usher και Κρις Μπράουν μετά την ένταση και τις ακυρώσεις στην κοινή περιοδεία τους: «Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον»
Παρά την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή, οι δύο τραγουδιστές φέρονται να έχουν σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες ξεκίνησαν πριν ακόμη συμφωνήσουν να συνεργαστούν
Ένταση φαίνεται πως υπάρχει στις σχέσεις του Usher και του Κρις Μπράουν μετά τις ακυρώσεις της κοινής περιοδείας τους, με πρόσωπο από το περιβάλλον τους να υποστηρίζει πως οι δύο τραγουδιστές δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον.
Οι δύο καλλιτέχνες μπορεί να μοιράζονται τη σκηνή στο πλαίσιο της κοινής R&B περιοδείας τους, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του People, οι σχέσεις τους στα παρασκήνια παραμένουν τεταμένες. Παρά την προσπάθειά τους να εμφανίζονται ενωμένοι μπροστά στο κοινό, ο Μπράουν και ο Usher φέρονται να μην έχουν ξεπεράσει τη σοβαρή ένταση που προκλήθηκε πριν την έναρξη της συναυλίας τους στην Ατλάντα, όπως είχε αποκαλύψει αρχικά το TMZ.
Η διαμάχη τους φέρεται να συνδέεται και με την ακύρωση συναυλίας στο Λος Άντζελες, με πηγή από το περιβάλλον τους να διαψεύδει ότι η απόφαση οφείλεται στις χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως οι δύο τραγουδιστές δεν μπορούν να συνεννοηθούν και «δεν αντέχει ο ένας τον άλλον».
Το ίδιος πρόσωπο ανέφερε στο People, ότι οι διαφωνίες τους προϋπήρχαν της απόφασής τους να πραγματοποιήσουν κοινή περιοδεία. Όπως περιγράφει, η σχέση τους είναι περισσότερο επαγγελματική παρά φιλική. Μάλιστα, ο Usher φέρεται να θεωρεί εδώ και καιρό τον Μπράουν εγωκεντρικό και άνθρωπο που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον θυμό του.
Η ένταση κορυφώθηκε την πρώτη βραδιά των εμφανίσεών τους στην Ατλάντα, όταν η συναυλία ξεκίνησε με καθυστέρηση σχεδόν δυόμισι ωρών. Σύμφωνα με την πηγή, ο Κρις Μπράουν ήθελε να μετατεθεί η έναρξη, λόγω της αυξημένης κίνησης γύρω από το στάδιο, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους θεατές να φτάσουν στις θέσεις τους. Ο Usher ωστόσο, ήταν δυσαρεστημένος με την καθυστέρηση και επέρριψε στον συνάδελφό του την ευθύνη για την αργοπορημένη έναρξη.
Η διαφωνία φέρεται να εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση στα παρασκήνια, με τον Usher να φωνάζει στον Μπράουν: «Νομίζεις ότι ξέρεις την Ατλάντα καλύτερα από εμένα;». Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι διαφορετικές απόψεις των δύο τραγουδιστών, αλλά και η επιθυμία καθενός να έχει τον τελευταίο λόγο στις καλλιτεχνικές αποφάσεις, είχαν ήδη προκαλέσει τριβές πριν ξεκινήσει η περιοδεία.
Στη συνέχεια, οι συνεργάτες τους προσπάθησαν να εξομαλύνουν την κατάσταση και οι δύο καλλιτέχνες κατάφεραν να εμφανιστούν μαζί στη σκηνή για αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Black to Sleep» και «It Depends (Remix)». Μάλιστα, μπροστά στο κοινό αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν χειραψίες, δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν αφήσει πίσω τους τη διαφωνία.
Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόσωπο που τους γνωρίζει, η εικόνα αυτή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Το έκαναν για το θεαθήναι» ανέφερε, προσθέτοντας ότι στα παρασκήνια οι δύο τραγουδιστές εξακολουθούσαν να μην μιλούν μεταξύ τους.
Η εμφάνισή τους τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο SoFi Stadium, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, ακυρώθηκε, όπως και μία ακόμη προγραμματισμένη συναυλία στο Μαϊάμι στις 6 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η εμφάνισή τους την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες εξακολουθούσε να εμφανίζεται διαθέσιμη στο Ticketmaster κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο καλλιτέχνες μπορεί να μοιράζονται τη σκηνή στο πλαίσιο της κοινής R&B περιοδείας τους, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του People, οι σχέσεις τους στα παρασκήνια παραμένουν τεταμένες. Παρά την προσπάθειά τους να εμφανίζονται ενωμένοι μπροστά στο κοινό, ο Μπράουν και ο Usher φέρονται να μην έχουν ξεπεράσει τη σοβαρή ένταση που προκλήθηκε πριν την έναρξη της συναυλίας τους στην Ατλάντα, όπως είχε αποκαλύψει αρχικά το TMZ.
Η διαμάχη τους φέρεται να συνδέεται και με την ακύρωση συναυλίας στο Λος Άντζελες, με πηγή από το περιβάλλον τους να διαψεύδει ότι η απόφαση οφείλεται στις χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα είναι πως οι δύο τραγουδιστές δεν μπορούν να συνεννοηθούν και «δεν αντέχει ο ένας τον άλλον».
Inside Usher and Chris Brown’s Tour Blowup and Cancellations: They Can’t ‘Stand Each Other’ (Exclusive Source) https://t.co/B8KiqhxqeO— People (@people) November 13, 2026
Η ένταση κορυφώθηκε την πρώτη βραδιά των εμφανίσεών τους στην Ατλάντα, όταν η συναυλία ξεκίνησε με καθυστέρηση σχεδόν δυόμισι ωρών. Σύμφωνα με την πηγή, ο Κρις Μπράουν ήθελε να μετατεθεί η έναρξη, λόγω της αυξημένης κίνησης γύρω από το στάδιο, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους θεατές να φτάσουν στις θέσεις τους. Ο Usher ωστόσο, ήταν δυσαρεστημένος με την καθυστέρηση και επέρριψε στον συνάδελφό του την ευθύνη για την αργοπορημένη έναρξη.
Η διαφωνία φέρεται να εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση στα παρασκήνια, με τον Usher να φωνάζει στον Μπράουν: «Νομίζεις ότι ξέρεις την Ατλάντα καλύτερα από εμένα;». Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι διαφορετικές απόψεις των δύο τραγουδιστών, αλλά και η επιθυμία καθενός να έχει τον τελευταίο λόγο στις καλλιτεχνικές αποφάσεις, είχαν ήδη προκαλέσει τριβές πριν ξεκινήσει η περιοδεία.
Στη συνέχεια, οι συνεργάτες τους προσπάθησαν να εξομαλύνουν την κατάσταση και οι δύο καλλιτέχνες κατάφεραν να εμφανιστούν μαζί στη σκηνή για αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Black to Sleep» και «It Depends (Remix)». Μάλιστα, μπροστά στο κοινό αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν χειραψίες, δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν αφήσει πίσω τους τη διαφωνία.
Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόσωπο που τους γνωρίζει, η εικόνα αυτή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Το έκαναν για το θεαθήναι» ανέφερε, προσθέτοντας ότι στα παρασκήνια οι δύο τραγουδιστές εξακολουθούσαν να μην μιλούν μεταξύ τους.
Η εμφάνισή τους τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο SoFi Stadium, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, ακυρώθηκε, όπως και μία ακόμη προγραμματισμένη συναυλία στο Μαϊάμι στις 6 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η εμφάνισή τους την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες εξακολουθούσε να εμφανίζεται διαθέσιμη στο Ticketmaster κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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