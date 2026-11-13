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«Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου»: Το ραντεβού της 63χρονης από την Αμαλιάδα με τον 70χρονο από το Καρπενήσι στο First Dates, δείτε βίντεο
«Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου»: Το ραντεβού της 63χρονης από την Αμαλιάδα με τον 70χρονο από το Καρπενήσι στο First Dates, δείτε βίντεο
Η παίκτρια από την Αμαλιάδα εμφανίστηκε με κόκκινη δαντέλα, δήλωσε ότι την αποκαλούν «θεά Αφροδίτη» και δεν έκρυψε την απογοήτευσή της όταν αντίκρισε το ραντεβού της
Ένα ραντεβού που συζητήθηκε ιδιαίτερα στα social media παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «First Dates», με πρωταγωνιστές έναν 70χρονο από το Καρπενήσι και μια 63χρονη από την Αμαλιάδα, οι οποίοι συναντήθηκαν στο εστιατόριο του STAR για να γνωριστούν και να διαπιστώσουν αν υπάρχει μεταξύ τους ερωτική χημεία.
Η γνωριμία του Γιώργου με τη Μάρθα από την Αμαλιάδα είχε αρκετές απρόβλεπτες στιγμές, με την πρώτη εντύπωση της 63χρονης για τον συνοδό της να προκαλεί γέλια και σχόλια στα social media. «Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε σαν άντρας. Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου», δήλωσε η Μάρθα μόλις αντίκρισε τον Γιώργο, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήταν ακριβώς ο άντρας που περίμενε να συναντήσει.
Πριν από τη γνωριμία τους, η 63χρονη είχε περιγράψει στη Ζενεβιέβ Μαζαρί τα χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν σύντροφο. Όπως εξήγησε, θα ήθελε έναν άντρα σοβαρό, σωστό, κουβαρντά, χωρίς ζήλια και με λεπτούς τρόπους, κατά προτίμηση ψηλό και μελαχρινό.
Η γνωριμία του Γιώργου με τη Μάρθα από την Αμαλιάδα είχε αρκετές απρόβλεπτες στιγμές, με την πρώτη εντύπωση της 63χρονης για τον συνοδό της να προκαλεί γέλια και σχόλια στα social media. «Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε σαν άντρας. Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου», δήλωσε η Μάρθα μόλις αντίκρισε τον Γιώργο, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήταν ακριβώς ο άντρας που περίμενε να συναντήσει.
Εγκεφαλικό; #firstdatesgr pic.twitter.com/tpse6CtHvF— VAMPIRE ',..,'🧛🏻♂️ (@Vamp1reFangs) November 12, 2026
#FirstDatesgr pic.twitter.com/UHvxbvku2u— okokoras (@okokoras) November 12, 2026
Πριν από τη γνωριμία τους, η 63χρονη είχε περιγράψει στη Ζενεβιέβ Μαζαρί τα χαρακτηριστικά που αναζητά σε έναν σύντροφο. Όπως εξήγησε, θα ήθελε έναν άντρα σοβαρό, σωστό, κουβαρντά, χωρίς ζήλια και με λεπτούς τρόπους, κατά προτίμηση ψηλό και μελαχρινό.
Του κοριτσιού απέναντί πείτε του πως πεθαινώωωωω #firstdatesgr pic.twitter.com/dQfRxeA4YV— djapal (@djapalGR) November 12, 2026
Η ίδια είχε φροντίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της από την είσοδό της στο εστιατόριο, επιλέγοντας να φορέσει κόκκινη δαντέλα, καθώς, όπως είπε, το συγκεκριμένο χρώμα συμβολίζει τη φωτιά και τον έρωτα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αρκετοί την έχουν αποκαλέσει «θεά Αφροδίτη».
#firstdatesgr pic.twitter.com/033NoiKhWR— Idk (@Idkkkkklolbyeee) November 12, 2026
Μία από τις ατάκες που ξεχώρισαν ήρθε κατά τη συζήτησή της με τη Ζενεβιέβ, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν έχει παντρευτεί ποτέ. «Οι πτωχοί παντρεύονται!», απάντησε η 63χρονη, αφήνοντας έκπληκτη τη Ζενεβιέβ, η οποία σχολίασε γελώντας: «Άτσα η Μάρθα, ωραία ατάκα!».
Η Μάρθα υποστήριξε ακόμη ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να παντρευτούν «για να καλύψουν το κενό τους», εξηγώντας πως η ίδια έχει μάθει να είναι ανεξάρτητη και δεν θεωρεί απαραίτητη την παρουσία ενός άντρα στη ζωή της για να αισθάνεται ολοκληρωμένη.
Ατσααα παίζει τριπλέτα με το μπαρ ο ΜπαρμπαΓιωργος😂😂😂#FirstDatesGR— Nerrinaki (@Nerrinaki) November 12, 2026
Παρά την αρχική απογοήτευση της 63χρονης από την εμφάνιση του Γιώργου, το ραντεβού συνεχίστηκε κανονικά, με τους δύο συμμετέχοντες να συζητούν για τις προηγούμενες σχέσεις τους, τους χωρισμούς και τις οικογένειές τους.
#firstdatesgr pic.twitter.com/nfNRl0ykIW— iVasilis (@plakasman) November 12, 2026
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μάρθα αποκάλυψε ότι φοβόταν να γίνει μητέρα, ενώ ο 70χρονος Γιώργος μίλησε για τα τρία παιδιά του.
Η συνάντησή τους, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του X, με τις αυθόρμητες ατάκες της 63χρονης και κυρίως την περιγραφή του συνοδού της ως «μπάρμπα» να γίνονται αντικείμενο συζήτησης.
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