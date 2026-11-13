«Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου»: Το ραντεβού της 63χρονης από την Αμαλιάδα με τον 70χρονο από το Καρπενήσι στο First Dates, δείτε βίντεο

Η ίδια είχε φροντίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της από την είσοδό της στο εστιατόριο, επιλέγοντας να φορέσει κόκκινη δαντέλα, καθώς, όπως είπε, το συγκεκριμένο χρώμα συμβολίζει τη φωτιά και τον έρωτα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι αρκετοί την έχουν αποκαλέσειΜία από τις ατάκες που ξεχώρισαν ήρθε κατά τη συζήτησή της με τη Ζενεβιέβ, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν έχει παντρευτεί ποτέ. «Οι πτωχοί παντρεύονται!», απάντησε η 63χρονη, αφήνοντας έκπληκτη τη Ζενεβιέβ, η οποία σχολίασε γελώντας: «Άτσα η Μάρθα, ωραία ατάκα!».Η Μάρθα υποστήριξε ακόμη ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να παντρευτούν «», εξηγώντας πως η ίδια έχει μάθει να είναι ανεξάρτητη και δεν θεωρεί απαραίτητη την παρουσία ενός άντρα στη ζωή της για να αισθάνεται ολοκληρωμένη.Παρά την αρχική απογοήτευση της 63χρονης από την εμφάνιση του Γιώργου,, με τους δύο συμμετέχοντες να συζητούν για τις προηγούμενες σχέσεις τους, τους χωρισμούς και τις οικογένειές τους.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μάρθα αποκάλυψε ότι φοβόταν να γίνει μητέρα, ενώ ο 70χρονος Γιώργος μίλησε για τα τρία παιδιά του.Η συνάντησή τους, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του X, με τις αυθόρμητες ατάκες της 63χρονης και κυρίως την περιγραφή του συνοδού της ως «μπάρμπα» να γίνονται αντικείμενο συζήτησης.