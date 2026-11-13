Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Τι θα γίνει με τα email που δεν παραδόθηκαν, η τελευταία ενημέρωση της εταιρείας
Πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται – Το χρονικό της βλάβης που επηρέασε εκατομμύρια χρήστες, ποιες υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι εκτός λειτουργίας
Ανάμεσα στις χώρες που υπάρχουν αναφορές για μικρότερης έκτασης προβλήματα είναι και η Ελλάδα.
«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft, και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία» είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταγράφονται τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης των συστημάτων της, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση.
Πρώτα σημάδια σταθεροποίησης
Η βλάβη, που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), επηρέασε κυρίως το Outlook και το Exchange Online, ενώ δυσλειτουργίες εμφανίστηκαν επίσης στο Teams, στο Copilot και σε άλλες εφαρμογές του Microsoft 365.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Microsoft, η δυναμικότητα των υπηρεσιών δεν έχει επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ η κατάσταση των συστημάτων εξακολουθεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις.
Microsoft is dealing with a major outage affecting its services worldwide. The disruption has been reported across 74 countries, with Outlook, Teams, Copilot and other Microsoft 365 tools affected. Users are facing email access issues, failed sign-ins and interrupted work. Microsoft is working on fixing the issue and bringing its services back online.— Bitinning (@bitinning) November 13, 2026
Η επαναφορά της κίνησης των χρηστών πραγματοποιείται σταδιακά, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερφόρτωση των διακομιστών.
Recovery actions are ongoing across affected Microsoft 365 infrastructure and progressing in phases. We’re seeing incremental improvement in several workloads, but service health remains variable and capacity has not yet fully returned to baseline. To protect delayed mail, we’ve extended the email timeout window to 48 hours while queue and backlog processing continues. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026
Τι θα γίνει με τα email που δεν παραδόθηκανΈνα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αποσταλεί, αλλά δεν έχουν φτάσει στους παραλήπτες τους. Για τον λόγο αυτό, η Microsoft ανακοίνωσε ότι παρατείνει στις 48 ώρες το χρονικό περιθώριο επαναπροσπάθειας παράδοσης των καθυστερημένων email, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας μηνυμάτων κατά τη διαδικασία αποκατάστασης.
Αυτό σημαίνει ότι email που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της βλάβης, ακόμη και από άλλους παρόχους, όπως το Gmail, ενδέχεται να παραδοθούν με καθυστέρηση, όταν αποκατασταθεί η λειτουργία των συστημάτων.
Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με απόλυτη προτεραιότητα, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ώρα πλήρους αποκατάστασης.
Πόσοι χρήστες επηρεάστηκανΗ πραγματική έκταση της διακοπής παραμένει άγνωστη, καθώς οι αναφορές προβλημάτων δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στον συνολικό αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν. Σύμφωνα με το BBC, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε περίπου 43.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook στις 09:00 το πρωί της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναφορές είχαν ξεπεράσει τις 130.000 στην κορύφωση της βλάβης.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο μια ένδειξη του μεγέθους του προβλήματος, καθώς καταγράφονται αποκλειστικά οι χρήστες που επιλέγουν να αναφέρουν τη δυσλειτουργία.
Με δεδομένο ότι περίπου 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Office 365, ο πραγματικός αριθμός όσων αντιμετώπισαν προβλήματα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.
Η Microsoft δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για το σύνολο των επηρεαζόμενων χρηστών.
Προβλήματα σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίεςΗ παγκόσμια βλάβη έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών και δημόσιων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το Reuters, στην Ινδία οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω email, ενώ στην Ταϊβάν επηρεάστηκαν χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες, με μία επιχείρηση να αναγκάζεται ακόμη και να ακυρώσει προγραμματισμένη συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων.
Στην Ιαπωνία καταγράφηκαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του υπουργείου Οικονομικών, ενώ σε Αυστραλία και Σιγκαπούρη στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα τηλέφωνα και τα φαξ για την πραγματοποίηση και επιβεβαίωση συναλλαγών.
Δυσλειτουργίες αναφέρθηκαν επίσης σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με την OpenAI και την Anthropic να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διασύνδεση των εφαρμογών τους με τις υπηρεσίες της Microsoft.
Όπως προαναφέρθηκε, προβλήματα καταγράφηκαν και στον τραπεζικό τομέα, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να καταφεύγουν σε τηλέφωνα και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών και την επιβεβαίωση συναλλαγών.
Το χρονικό της βλάβηςΤο μπλακάουτ ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), όταν χρήστες άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο Exchange Online και στο Outlook. Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν, με τη Microsoft να διαπιστώνει ότι μεγάλος αριθμός διακομιστών είχε τεθεί απροσδόκητα εκτός λειτουργίας.
Οι τεχνικοί της εταιρείας επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ανακατανέμοντας την κίνηση των χρηστών και επανεκκινώντας τους επηρεαζόμενους διακομιστές. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν άμεσα, καθώς ορισμένα συστήματα παρουσίαζαν εκ νέου δυσλειτουργίες μόλις αυξανόταν ο αριθμός των συνδέσεων.
Οι εργασίες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης να εμφανίζονται το πρωί της Παρασκευής. Η Microsoft προχώρησε σε σταδιακή επαναφορά των υπηρεσιών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερφόρτωση.
Τι προκάλεσε το μπλακάουτ και τι εξετάζει η MicrosoftΣτο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται η αλυσιδωτή επιβάρυνση των υποδομών της εταιρείας. Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις της εταιρείας, όταν μεγάλος αριθμός διακομιστών τέθηκε εκτός λειτουργίας, η κίνηση μεταφέρθηκε στους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο. Έτσι, το αρχικό πρόβλημα επεκτάθηκε, προκαλώντας διαδοχικές δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.
Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει εάν πρόσφατες αλλαγές στις τεχνικές ρυθμίσεις των συστημάτων της συνέβαλαν στην εκδήλωση της βλάβης. Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την αρχική διακοπή λειτουργίας των διακομιστών, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με κυβερνοεπίθεση.
Η Microsoft έχει δεσμευτεί να δημοσιοποιήσει αναλυτική τεχνική έκθεση μετά την οριστική επίλυση του προβλήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της.
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