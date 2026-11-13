«Avengers: Doomsday»: Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν στους συντελεστές του σεναρίου, φουντώνουν οι φήμες για την επιστροφή τους στη νέα ταινία
«Avengers: Doomsday»: Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν στους συντελεστές του σεναρίου, φουντώνουν οι φήμες για την επιστροφή τους στη νέα ταινία
Το φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου
Οι πιθανότητες επιστροφής του Ράιαν Ρέινολντς και του Χιου Τζάκμαν στους ρόλους των Deadpool και Wolverine για το «Avengers: Doomsday» δείχνουν να αυξάνονται σημαντικά.
Σύμφωνα με το Variety, θαυμαστές της Marvel «ξεσκόνισαν» την ιστοσελίδα του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) και εντόπισαν τους συντελεστές του σεναρίου της ταινίας, όπου οι δύο ηθοποιοί φιγουράρουν ανάμεσα στους 10 σεναριογράφους που συνέβαλαν στο πρότζεκτ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρέινολντς είχε συμμετάσχει στο σενάριο τόσο του «Deadpool 2» όσο και του «Deadpool & Wolverine», ενώ για τον Τζάκμαν πρόκειται για την πρώτη του επίσημη σεναριακή αναφορά.
Τη βασική υπογραφή του σεναρίου για το «Doomsday» βάζουν ο βετεράνος της Marvel Στίβεν Μακφίλι και ο Μάικλ Γουόλντρον, δημιουργός του «Loki» και σεναριογράφος του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», οι οποίοι θα βρίσκονται και στους τίτλους της ταινίας. Οι υπόλοιποι οκτώ που καταγράφει το Σωματείο στην κατηγορία «πρόσθετο υλικό» είναι οι Έρικ Πίρσον του «The Fantastic Four: First Steps», Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς του «Spider-Man: Brand New Day», Τζεφ Λόβνες της ταινίας «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», Άντριου Λάνχαμ και Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» καθώς και οι Ρέινολντς και Τζάκμαν.
Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον δημοσιογράφο Ντάνιελ Ρίχτμαν να αναρωτιέται σε ανάρτησή του στο X: «Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν έγραψαν μέρος του Avengers: Doomsday;». Ακολούθησε μια αινιγματική αντίδραση του Ρέινολντς, ο οποίος αναδημοσίευσε το ποστ συνοδεύοντάς το με ένα απόσπασμα από το «Deadpool & Wolverine».
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια που θέλουν τους δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται τελικά στην ταινία, έχοντας πιθανώς συμβάλει οι ίδιοι στη συγγραφή διαλόγων για τους θρυλικούς χαρακτήρες τους.
Στο γεμάτο αστέρες καστ της ταινίας συμμετέχουν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Χέμσγουορθ, Άντονι Μάκι, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Φλόρενς Πιου, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Τομ Χίντλστον, Ντάνι Ραμίρεζ, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ και Τζέιμς Μάρσντεν, μεταξύ άλλων.
Το πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία Τζο και Άντονι Ρούσο, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σύμφωνα με το Variety, θαυμαστές της Marvel «ξεσκόνισαν» την ιστοσελίδα του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) και εντόπισαν τους συντελεστές του σεναρίου της ταινίας, όπου οι δύο ηθοποιοί φιγουράρουν ανάμεσα στους 10 σεναριογράφους που συνέβαλαν στο πρότζεκτ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρέινολντς είχε συμμετάσχει στο σενάριο τόσο του «Deadpool 2» όσο και του «Deadpool & Wolverine», ενώ για τον Τζάκμαν πρόκειται για την πρώτη του επίσημη σεναριακή αναφορά.
Τη βασική υπογραφή του σεναρίου για το «Doomsday» βάζουν ο βετεράνος της Marvel Στίβεν Μακφίλι και ο Μάικλ Γουόλντρον, δημιουργός του «Loki» και σεναριογράφος του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», οι οποίοι θα βρίσκονται και στους τίτλους της ταινίας. Οι υπόλοιποι οκτώ που καταγράφει το Σωματείο στην κατηγορία «πρόσθετο υλικό» είναι οι Έρικ Πίρσον του «The Fantastic Four: First Steps», Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς του «Spider-Man: Brand New Day», Τζεφ Λόβνες της ταινίας «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», Άντριου Λάνχαμ και Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» καθώς και οι Ρέινολντς και Τζάκμαν.
Ryan Reynolds and Hugh Jackman are listed as two of the 10 screenwriters who contributed to "Avengers: Doomsday."— Variety (@Variety) November 12, 2026
• Stephen McFeely ("Avengers: Infinity War" and "Endgame") and Michael Waldron ("Loki," "Doctor Strange in the Multiverse of Madness") are officially credited as… pic.twitter.com/oVwyqciivW
Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον δημοσιογράφο Ντάνιελ Ρίχτμαν να αναρωτιέται σε ανάρτησή του στο X: «Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν έγραψαν μέρος του Avengers: Doomsday;». Ακολούθησε μια αινιγματική αντίδραση του Ρέινολντς, ο οποίος αναδημοσίευσε το ποστ συνοδεύοντάς το με ένα απόσπασμα από το «Deadpool & Wolverine».
Ryan Reynolds and Hugh Jackman wrote parts of Avengers Doomsday?! pic.twitter.com/M5iIAnozMj— Daniel Richtman (@DanielRPK) November 12, 2026
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια που θέλουν τους δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται τελικά στην ταινία, έχοντας πιθανώς συμβάλει οι ίδιοι στη συγγραφή διαλόγων για τους θρυλικούς χαρακτήρες τους.
Στο γεμάτο αστέρες καστ της ταινίας συμμετέχουν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Χέμσγουορθ, Άντονι Μάκι, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Φλόρενς Πιου, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Τομ Χίντλστον, Ντάνι Ραμίρεζ, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ και Τζέιμς Μάρσντεν, μεταξύ άλλων.
Το πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία Τζο και Άντονι Ρούσο, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.
Φωτογραφία: Shutterstock
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