«Είμαι ένα κάθαρμα, δεν με νοιάζει πια»: Αποκαμωμένος ο Τζένσεν Χουάνγκ τις τελευταίες του ώρες στην Nvidia, πώς ομολόγησε την απιστία
«Είμαι ένα κάθαρμα, δεν με νοιάζει πια»: Αποκαμωμένος ο Τζένσεν Χουάνγκ τις τελευταίες του ώρες στην Nvidia, πώς ομολόγησε την απιστία
Το Bloomberg αποκαλύπτει το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του ιδρυτή της Nvidia, την ομολογία στον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, την αλλαγή συμπεριφοράς και τη μάχη για τη διαδοχή - Η αγωνία για τη σύζυγό του ενόψει της κατάθεσης στο Κογκρέσο
Ένας άλλος άνθρωπος έμοιαζε ο Τζένσεν Χουάνγκ τις τελευταίες του μέρες στην Nvidia. Ο άνθρωπος που διακρινόταν για την ενεργητικότητά του, ήταν, πλέον συντετριμμένος και διαλυμένος από το τσουνάμι αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή και την άμεση σύνδεσή του με ζητήματα εθνικής ασφαλείας για τις ΗΠΑ. Έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες αρνούνταν τις καταγγελίες περί απιστίας και αγωνιζόταν να διατηρήσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία που ο ίδιος θεμελίωσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η παράδοσή του αργά το βράδυ της Τετάρτης ήταν άνευ όρων.
Και όπως επισήμανε στο Bloomberg ένα πρόσωπο που γνωρίζει όσα εξελίχθηκαν, έδειχνε τόσο χαμένος, που είχε αρχίσει πλέον να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ό,τι να 'ναι» και «δεν με νοιάζει».
Επί 33 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων μετέτρεψε τη Nvidia σε έναν κολοσσό ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης με χρηματιστηριακή αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Χουάνγκ ήταν γνωστός για την εμμονή του ακόμη και με τις πιο μικρές λεπτομέρειες: από την αρχιτεκτονική των τσιπ μέχρι τα πακέτα αποδοχών ακόμη και των πιο χαμηλόβαθμων εργαζομένων της εταιρείας. Τώρα, στα μάτια όσων βρίσκονταν μαζί του στην αίθουσα, είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια.
Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg, ο Χουάνγκ έχει ήδη υιοθετήσει μια στάση μεταμέλειας, κατακρίνοντας σκληρά τον εαυτό του και χαρακτηρίζοντάς τον «ένα κάθαρμα».
Η πτώση ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο και πανίσχυρο παράγοντα της τεχνολογίας, ο οποίος μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποτελούσε το παγκόσμιο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Με την ευθύτητα και τη δυναμικότητά του, είχε κερδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είχε επηρεάσει τη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής στον τομέα της τεχνολογίας και συγκέντρωνε πλήθη θαυμαστών στις διεθνείς περιοδείες του, που θύμιζαν περιοδείες Πάπα.
Σε τεχνολογικό επίπεδο, η σημερινή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον Χουάνγκ, την Nvidia και τα τσιπ της. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τώρα, είναι πως θα διαμορφωθεί ο κλάδος χωρίς τον άνθρωπο που τον στήριξε. Όπως έγραψε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους μετά την απομάκρυνση του Χουάνγκ: «Η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο».
Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν να αναφερθούν με σαφήνεια στην ακριβή φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία. Ο ίδιος διαβεβαίωνε φίλους και συνεργάτες ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του. Τον ίδιο ισχυρισμό προέβαλε όταν δεχόταν σχετικές ερωτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας ήδη από τα τέλη του 2025. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως CEO, είχε δηλώσει στο Bloomberg News ότι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ δεν διέφερε από τις σχέσεις που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων. «Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και καθόλου ασυνήθιστα», είχε πει.
Και όπως επισήμανε στο Bloomberg ένα πρόσωπο που γνωρίζει όσα εξελίχθηκαν, έδειχνε τόσο χαμένος, που είχε αρχίσει πλέον να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ό,τι να 'ναι» και «δεν με νοιάζει».
Επί 33 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων μετέτρεψε τη Nvidia σε έναν κολοσσό ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης με χρηματιστηριακή αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Χουάνγκ ήταν γνωστός για την εμμονή του ακόμη και με τις πιο μικρές λεπτομέρειες: από την αρχιτεκτονική των τσιπ μέχρι τα πακέτα αποδοχών ακόμη και των πιο χαμηλόβαθμων εργαζομένων της εταιρείας. Τώρα, στα μάτια όσων βρίσκονταν μαζί του στην αίθουσα, είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια.
Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg, ο Χουάνγκ έχει ήδη υιοθετήσει μια στάση μεταμέλειας, κατακρίνοντας σκληρά τον εαυτό του και χαρακτηρίζοντάς τον «ένα κάθαρμα».
Η πτώση ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο και πανίσχυρο παράγοντα της τεχνολογίας, ο οποίος μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποτελούσε το παγκόσμιο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Με την ευθύτητα και τη δυναμικότητά του, είχε κερδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είχε επηρεάσει τη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής στον τομέα της τεχνολογίας και συγκέντρωνε πλήθη θαυμαστών στις διεθνείς περιοδείες του, που θύμιζαν περιοδείες Πάπα.
Σε τεχνολογικό επίπεδο, η σημερινή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον Χουάνγκ, την Nvidia και τα τσιπ της. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τώρα, είναι πως θα διαμορφωθεί ο κλάδος χωρίς τον άνθρωπο που τον στήριξε. Όπως έγραψε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους μετά την απομάκρυνση του Χουάνγκ: «Η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο».
Η σχέση με την ύποπτη για κατασκοπεία και η ομολογία στον νομικό σύμβουλοΌταν στα τέλη Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αρχικά φαινόταν ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, στο οποίο κυριαρχούσαν παλαιοί επενδυτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες και φίλοι του Χουάνγκ, ήταν απρόθυμο να αντιδράσει στα δημοσιεύματα ή ακόμη και να τα σχολιάσει δημοσίως.
Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν να αναφερθούν με σαφήνεια στην ακριβή φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία. Ο ίδιος διαβεβαίωνε φίλους και συνεργάτες ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του. Τον ίδιο ισχυρισμό προέβαλε όταν δεχόταν σχετικές ερωτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας ήδη από τα τέλη του 2025. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως CEO, είχε δηλώσει στο Bloomberg News ότι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ δεν διέφερε από τις σχέσεις που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων. «Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και καθόλου ασυνήθιστα», είχε πει.
Η καθοριστική καμπή ήρθε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν δημοσίευμα των Financial Times επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η σχέση ήταν ερωτική. Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, πήγε στο σπίτι του Χουάνγκ για να τον φέρει αντιμέτωπο με τις αποκαλύψεις και εκείνος ομολόγησε.
Σε εκείνη τη φάση, τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούσαν να μη θέλουν να λάβουν δημόσια θέση. Ωστόσο, ο Τέτερ, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ξεκαθάρισε ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση.
Το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες, αναθέτοντας την έρευνα στη γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Την Κυριακή, ο Χουάνγκ έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και δεσμευόμενος να «συνεργαστεί πλήρως» με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.
Στο πλαίσιο της ασυνήθιστης οργανωτικής δομής της Nvidia, περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονταν απευθείας στον Χουάνγκ, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια μικρή στρατιά για τα συνήθη διοικητικά πρότυπα.
Όλοι στην εταιρεία ήταν υποχρεωμένοι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με τις πέντε σημαντικότερες προτεραιότητές τους, τα οποία ο Χουάνγκ χρησιμοποιούσε για να ελέγχει ότι όλοι εργάζονταν πάνω σε όσα ο ίδιος θεωρούσε σημαντικότερα.
Υπό κανονικές συνθήκες, απαντούσε αμέσως, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι χρόνοι απόκρισής του είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν.
Αυτή τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο κινήθηκε γρήγορα. Τα μέλη του συνεδρίασαν εξ αποστάσεως την Τετάρτη, με τη συνεδρίαση να συνεχίζεται μέχρι αργά τη νύχτα.
Στο τέλος, ο Χουάνγκ δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί, αποχωρώντας χωρίς να διατηρεί κανέναν επίσημο ρόλο στην εταιρεία που είχε συνιδρύσει.
Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες θα αναλάμβανε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η Κρες έσπευσε να καθησυχάσει τους εργαζομένους, οι οποίοι είχαν αναστατωθεί από τις εξελίξεις.
«Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της», έγραψε σε ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg. «Πάνω απ' όλα, πιστεύω στον καθένα από εσάς, στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και στον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία. Το διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστώ».
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει γενική συνάντηση με όλους τους εργαζομένους στις 18 Νοεμβρίου.
Μία ημέρα νωρίτερα, η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street, σχεδόν διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των τριμηνιαίων πωλήσεων.
Μεταξύ των στελεχών που θεωρείται πιθανό να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices (AMD), Λίζα Σου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings, Ρενέ Χάας.
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον να αναλαμβάνει όλους τους ρόλους που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του ο Χουάνγκ: του τεχνολόγου, του επιχειρηματικού ηγέτη, του υπεύθυνου προώθησης της εταιρείας, του ανθρώπου που ασκούσε επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και του ίδιου του συμβόλου της Nvidia.
Άλλωστε, η εταιρεία δεν είχε μπει ποτέ στη διαδικασία να διαμορφώσει ένα συμβατικό σχέδιο διαδοχής. Καλώς ή κακώς, η Nvidia θα αρχίσει πλέον να μοιάζει περισσότερο με μια συνηθισμένη εταιρεία, η οποία θα διοικείται με πιο συμβατικό τρόπο.
Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, όπου οι Αμερικανοί πολιτικοί θα τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και για το κατά πόσον αυτή ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο ορισμένα από τα μυστικά των υπερσύγχρονων τσιπ της Nvidia.
Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ υποστηρίζει πλέον ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί στον ίδιο. Η βασική του ανησυχία, όπως λέει, είναι η σύζυγός του, αλλά και το να μη «καταστρέψει τις ζωές» των γυναικών με τις οποίες το όνομά του έχει πλέον συνδεθεί ερωτικά στη δημόσια σφαίρα.
Σε εκείνη τη φάση, τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούσαν να μη θέλουν να λάβουν δημόσια θέση. Ωστόσο, ο Τέτερ, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ξεκαθάρισε ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση.
Το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες, αναθέτοντας την έρευνα στη γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Την Κυριακή, ο Χουάνγκ έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και δεσμευόμενος να «συνεργαστεί πλήρως» με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.
Οι καθυστερημένες απαντήσεις στα email και τα σημάδια της κρίσηςΚαθώς το σκάνδαλο έπαιρνε ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, υπήρχαν ενδείξεις ότι, όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, αποσπούσε την προσοχή του Χουάνγκ από τις εκτεταμένες υποχρεώσεις του στην εταιρεία.
Στο πλαίσιο της ασυνήθιστης οργανωτικής δομής της Nvidia, περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονταν απευθείας στον Χουάνγκ, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια μικρή στρατιά για τα συνήθη διοικητικά πρότυπα.
Όλοι στην εταιρεία ήταν υποχρεωμένοι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με τις πέντε σημαντικότερες προτεραιότητές τους, τα οποία ο Χουάνγκ χρησιμοποιούσε για να ελέγχει ότι όλοι εργάζονταν πάνω σε όσα ο ίδιος θεωρούσε σημαντικότερα.
Υπό κανονικές συνθήκες, απαντούσε αμέσως, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι χρόνοι απόκρισής του είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν.
Η δεύτερη εξωσυζυγική σχέση και η μαραθώνια συνεδρίαση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΤην Τετάρτη, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Αυτή τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο κινήθηκε γρήγορα. Τα μέλη του συνεδρίασαν εξ αποστάσεως την Τετάρτη, με τη συνεδρίαση να συνεχίζεται μέχρι αργά τη νύχτα.
Στο τέλος, ο Χουάνγκ δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί, αποχωρώντας χωρίς να διατηρεί κανέναν επίσημο ρόλο στην εταιρεία που είχε συνιδρύσει.
Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες θα αναλάμβανε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η Κρες έσπευσε να καθησυχάσει τους εργαζομένους, οι οποίοι είχαν αναστατωθεί από τις εξελίξεις.
«Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της», έγραψε σε ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg. «Πάνω απ' όλα, πιστεύω στον καθένα από εσάς, στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και στον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία. Το διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστώ».
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει γενική συνάντηση με όλους τους εργαζομένους στις 18 Νοεμβρίου.
Μία ημέρα νωρίτερα, η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street, σχεδόν διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των τριμηνιαίων πωλήσεων.
Η επόμενη ημέρα στη Nvidia και οι υποψήφιοι διάδοχοιΠλέον, το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη δύσκολη πρόκληση της εξεύρεσης αντικαταστάτη του Χουάνγκ.
Μεταξύ των στελεχών που θεωρείται πιθανό να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices (AMD), Λίζα Σου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings, Ρενέ Χάας.
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον να αναλαμβάνει όλους τους ρόλους που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του ο Χουάνγκ: του τεχνολόγου, του επιχειρηματικού ηγέτη, του υπεύθυνου προώθησης της εταιρείας, του ανθρώπου που ασκούσε επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και του ίδιου του συμβόλου της Nvidia.
Άλλωστε, η εταιρεία δεν είχε μπει ποτέ στη διαδικασία να διαμορφώσει ένα συμβατικό σχέδιο διαδοχής. Καλώς ή κακώς, η Nvidia θα αρχίσει πλέον να μοιάζει περισσότερο με μια συνηθισμένη εταιρεία, η οποία θα διοικείται με πιο συμβατικό τρόπο.
Η κατάθεση στο Κογκρέσο και η αγωνία για τη σύζυγό τουΌσο για τον ίδιο τον Χουάνγκ, δεν θα μπορέσει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, ακόμη κι αν το επιθυμεί.
Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, όπου οι Αμερικανοί πολιτικοί θα τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και για το κατά πόσον αυτή ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο ορισμένα από τα μυστικά των υπερσύγχρονων τσιπ της Nvidia.
Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ υποστηρίζει πλέον ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί στον ίδιο. Η βασική του ανησυχία, όπως λέει, είναι η σύζυγός του, αλλά και το να μη «καταστρέψει τις ζωές» των γυναικών με τις οποίες το όνομά του έχει πλέον συνδεθεί ερωτικά στη δημόσια σφαίρα.
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