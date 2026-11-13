«Είμαι ένα κάθαρμα, δεν με νοιάζει πια»: Αποκαμωμένος ο Τζένσεν Χουάνγκ τις τελευταίες του ώρες στην Nvidia, πώς ομολόγησε την απιστία

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Η σχέση με την ύποπτη για κατασκοπεία και η ομολογία στον νομικό σύμβουλο

Ένας άλλος άνθρωπος έμοιαζε οτις τελευταίες του μέρες στην. Ο άνθρωπος που διακρινόταν για την ενεργητικότητά του, ήταν, πλέον συντετριμμένος και διαλυμένος από το τσουνάμι αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή και την άμεση σύνδεσή του με ζητήματα εθνικής ασφαλείας για τις ΗΠΑ. Έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες αρνούνταν τις καταγγελίες περί απιστίας και αγωνιζόταν να διατηρήσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία που ο ίδιος θεμελίωσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η παράδοσή του αργά το βράδυ της Τετάρτης ήταν άνευ όρων.Και όπως επισήμανε στο Bloomberg ένα πρόσωπο που γνωρίζει όσα εξελίχθηκαν, έδειχνε τόσο χαμένος, που είχε αρχίσει πλέον να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ό,τι να 'ναι» και «δεν με νοιάζει».Επί 33 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων μετέτρεψε τησε έναν κολοσσό ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης με χρηματιστηριακή αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Χουάνγκ ήταν γνωστός για την εμμονή του ακόμη και με τις πιο μικρές λεπτομέρειες: από την αρχιτεκτονική των τσιπ μέχρι τα πακέτα αποδοχών ακόμη και των πιο χαμηλόβαθμων εργαζομένων της εταιρείας. Τώρα, στα μάτια όσων βρίσκονταν μαζί του στην αίθουσα, είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια.Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg, ο Χουάνγκ έχει ήδη υιοθετήσει μια στάση μεταμέλειας, κατακρίνοντας σκληρά τον εαυτό του και χαρακτηρίζοντάς τον «Η πτώση ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο και πανίσχυρο παράγοντα της τεχνολογίας, ο οποίος μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποτελούσε το παγκόσμιο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Με την ευθύτητα και τη δυναμικότητά του, είχε κερδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο, είχε επηρεάσει τη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής στον τομέα της τεχνολογίας και συγκέντρωνε πλήθη θαυμαστών στις διεθνείς περιοδείες του, που θύμιζαν περιοδείεςΣε τεχνολογικό επίπεδο, η σημερινή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον Χουάνγκ, την Nvidia και τα τσιπ της. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τώρα, είναι πως θα διαμορφωθεί ο κλάδος χωρίς τον άνθρωπο που τον στήριξε. Όπως έγραψε οπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους μετά την απομάκρυνση του Χουάνγκ: «Η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο».Όταν στα τέλη Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της, αρχικά φαινόταν ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση. Το διοικητικό συμβούλιο της, στο οποίο κυριαρχούσαν παλαιοί επενδυτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες και φίλοι του Χουάνγκ, ήταν απρόθυμο να αντιδράσει στα δημοσιεύματα ή ακόμη και να τα σχολιάσει δημοσίως.Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν να αναφερθούν με σαφήνεια στην ακριβή φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με τηντη γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία. Ο ίδιος διαβεβαίωνε φίλους και συνεργάτες ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του. Τον ίδιο ισχυρισμό προέβαλε όταν δεχόταν σχετικές ερωτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας ήδη από τα τέλη του 2025. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως CEO, είχε δηλώσει στοότι η σχέση του με τηνδεν διέφερε από τις σχέσεις που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων. «Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και καθόλου ασυνήθιστα», είχε πει.