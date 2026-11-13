Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Γιώργος Σαμπάνης: Μια νέα δισκογραφική συνεργασία - Αυτό είναι το πρώτο τους τραγούδι
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Ελεωνόρα Ζουγανέλη Γιώργος Σαμπάνης

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Γιώργος Σαμπάνης: Μια νέα δισκογραφική συνεργασία - Αυτό είναι το πρώτο τους τραγούδι

 Ο συνθέτης θα υπογράφει μουσικά ολόκληρο το καινούργιο άλμπουμ της ερμηνεύτριας

Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Γιώργος Σαμπάνης: Μια νέα δισκογραφική συνεργασία - Αυτό είναι το πρώτο τους τραγούδι
Μια φιλόδοξη δισκογραφική συνεργασία έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Γιώργο Σαμπάνη ο οποίος έχει αναλάβει να γράψει τη μουσική για το καινούργιο άλμπουμ της ερμηνεύτριας.

Μια πρώτη γεύση από την μουσική αυτή συνάντησης τους μάς δίνουν μέσα από το τραγούδι «Μη Μου Τηλεφωνείς» που μόλις κυκλοφόρησε.
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Μη Μου Τηλεφωνείς - Official Visualizer

Πρόκειται για μια δυναμική ερωτική μπαλάντα, σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια, η οποία οπτικοποιήθηκε υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ολίβιας Κωνσταντίνας Φιλίππου, με την ερμηνεύτρια να κινείται ανάμεσα στην ανάμνηση και την πραγματικότητα και τις εικόνες να αποτυπώνουν τις αντιφάσεις μιας σχέσης που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει πάψει να υπάρχει μέσα μας.

Το καινούργιο αυτό κομμάτι, μαζί με παλαιότερες επιτυχίες της ερμηνεύει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Σταυρό Του Νότου» όπου εμφανίζεται αυτή την περίοδο.

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