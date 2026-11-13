Θάλεια Ματίκα: Θέλω τα παιδιά μου να είναι υγιή και σωματικά και ψυχικά και ας γίνουν κακοί άνθρωποι

Κλείνοντας, η ηθοποιός δήλωσε πλήρης σε αυτή τη φάση της ζωής της, υπογραμμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή ήταν σίγουρη για τον άνθρωπο που επέλεξε να έχει δίπλα της: «Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δε θα άλλαζα τίποτα. Είμαι πολύ πλήρης. Είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε. Πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια καλή επιλογή για να πορευτώ. Έχω μία θεωρία ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και η κακοτοπιά από την αρχή φαίνεται».