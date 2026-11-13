Η Σάρα Πόλσον διαψεύδει τις φήμες ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις: Δεν έχω βάλει τίποτα στο πρόσωπό μου
Η Σάρα Πόλσον διαψεύδει τις φήμες ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις: Δεν έχω βάλει τίποτα στο πρόσωπό μου
Πιστεύουν ότι πειράξει τα χείλη, το μέτωπό μου, τα πάντα, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου, ξεκαθάρισε η ηθοποιός
Στις φήμες που τη θέλουν να έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις απάντησε η Σάρα Πόλσον, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχει κάνει οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό της.
Η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story» αναφέρθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου σε σχετικά σχόλια κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «Dear Chelsea» της Τσέλσι Χάντλερ.
«Δεν βάζω τίποτα στο πρόσωπό μου. Δεν έχω κάνει τίποτα» διευκρίνισε η 51χρονη ηθοποιός και πρόσθεσε: «Άνθρωποι σε όλο το διαδίκτυο πιστεύουν ότι έχω πειράξει τα χείλη, το μέτωπό μου, τα πάντα. Δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου».
Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Χάντλερ παρατήρησε ότι η Πόλσον καθόταν σε διαφορετική πλευρά του καναπέ από εκείνη που επιλέγει συνήθως. Η ηθοποιός εξήγησε, ότι θεωρεί πως έχει μια «καλύτερη γωνία» και πως προσπαθεί να τη δείχνει όσο το δυνατόν περισσότερο όταν κινηματογραφείται για τους ρόλους της.
Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε τι δεν της αρέσει στην άλλη πλευρά του προσώπου της, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός απάντησε ότι είναι «απλώς λιγότερο έντονη» και «λίγο πιο απαλή».
Η Χάντλερ έσπευσε να συμφωνήσει μαζί της, λέγοντας: «Όχι, μπορώ να δω ότι δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν το λέω αρνητικά. Δεν φαίνεται να χρειάζεσαι τίποτα».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάρα Πόλσον τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα. Τον Απρίλιο του 2024, σε συζήτησή της με τον επί χρόνια φίλο της Πέδρο Πασκάλ για το περιοδικό Interview, είχε δηλώσει ξανά ότι δεν έχει κάνει ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της.
Τότε, ο προβληματισμός της είχε προκύψει από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο θεατρικό έργο «Appropriate», καθώς ανησυχούσε ότι οι εκφράσεις που έκανε στη σκηνή θα άφηναν μόνιμα σημάδια στο πρόσωπό της. «Μερικές φορές βρίσκομαι στα παρασκήνια και σκέφτομαι: “Ουάου, κάνω αυτές τις εκφράσεις του προσώπου πολλές φορές την ημέρα, κάθε μέρα, εδώ και μήνες. Δεν είχα ποτέ αυτές τις γραμμές ανάμεσα στα φρύδια μου”», είχε αναφέρει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story» αναφέρθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου σε σχετικά σχόλια κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «Dear Chelsea» της Τσέλσι Χάντλερ.
«Δεν βάζω τίποτα στο πρόσωπό μου. Δεν έχω κάνει τίποτα» διευκρίνισε η 51χρονη ηθοποιός και πρόσθεσε: «Άνθρωποι σε όλο το διαδίκτυο πιστεύουν ότι έχω πειράξει τα χείλη, το μέτωπό μου, τα πάντα. Δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου».
Sarah Paulson Clarifies Whether or Not She’s Had Plastic Surgery: ‘Everyone Thinks I Have’ https://t.co/POnHLNDc9Z— People (@people) November 13, 2026
Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε τι δεν της αρέσει στην άλλη πλευρά του προσώπου της, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός απάντησε ότι είναι «απλώς λιγότερο έντονη» και «λίγο πιο απαλή».
Η Χάντλερ έσπευσε να συμφωνήσει μαζί της, λέγοντας: «Όχι, μπορώ να δω ότι δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν το λέω αρνητικά. Δεν φαίνεται να χρειάζεσαι τίποτα».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάρα Πόλσον τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα. Τον Απρίλιο του 2024, σε συζήτησή της με τον επί χρόνια φίλο της Πέδρο Πασκάλ για το περιοδικό Interview, είχε δηλώσει ξανά ότι δεν έχει κάνει ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της.
Τότε, ο προβληματισμός της είχε προκύψει από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο θεατρικό έργο «Appropriate», καθώς ανησυχούσε ότι οι εκφράσεις που έκανε στη σκηνή θα άφηναν μόνιμα σημάδια στο πρόσωπό της. «Μερικές φορές βρίσκομαι στα παρασκήνια και σκέφτομαι: “Ουάου, κάνω αυτές τις εκφράσεις του προσώπου πολλές φορές την ημέρα, κάθε μέρα, εδώ και μήνες. Δεν είχα ποτέ αυτές τις γραμμές ανάμεσα στα φρύδια μου”», είχε αναφέρει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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