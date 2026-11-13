Τάσος Κωστής: Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί, ακόμα δυσκολεύομαι να σταθώ στα πόδια μου μετά τον θάνατό της
Τάσος Κωστής: Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί, ακόμα δυσκολεύομαι να σταθώ στα πόδια μου μετά τον θάνατό της
Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκεφτώ, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Πως ακόμα δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια του μετά τον θάνατο της συζύγου του εξομολογήθηκε ο Τάσος Κωστής, σημειώνοντας πως έζησαν μαζί 47 χρόνια.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, περιέγραψε πως γνωρίστηκε με την αγαπημένη του η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024 μετά από μάχη με τον καρκίνο και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που τους ένωσαν, ενώ παράλληλα απάντησε για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με το γεγονός πως αρνείται να περάσει από κάστινγκ για έναν ρόλο στην τηλεόραση.
«Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί… Ακόμα δυσκολεύομαι να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορεί να φύγει...», είπε αρχικά ο Τάσος Κωστής και πρόσθεσε πως γνώριζε τη σύζυγό του πολλά χρόνια πριν έρθουν κοντά: «Η ψυχή είναι μονογαμική, αρκεί να έχεις την τύχη να συναντηθείς με κάποια ψυχή και να ακουμπήσεις μαζί της και να πας παρέα τόσα χρόνια. Νιώθω ευλογημένος που τη συνάντησα. Τη σύζυγό μου την ήξερα από μικρή. Όταν ενηλικιώθηκε με συνάντησε να πω την αλήθεια. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που την είδα πρώτη φορά…».
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Ο ηθοποιός, έπειτα, ανέφερε πως δεν μπορεί να μεταφράσει τι σημαίνει έρωτας για εκείνον και επισήμανε πως δυο ανθρώπους τους κρατούν δεμένους πολλά στοιχεία: «Μέσα σε αυτά τα 47 χρόνια υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, εκεί όμως σφυρηλατείται μια σχέση, στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι θέμα υποχώρησης αλλά συνεννόησης. Είσαι με έναν άνθρωπο γιατί έχετε πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν και κάποια που σας χωρίζουν, αλλά έχετε πολλά που σαν ενώνουν», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκεφτώ. Είναι κάτι ευχάριστο να θυμάσαι αυτά τα πράγματα».
Μετά τον θάνατό της είχε σκεφτεί να φύγει, γιατί δεν άντεχε να βρίσκεται μέσα στο σπίτι τους, όπου όλα τη θύμιζαν. Παρόλα αυτά, μένει ακόμα εκεί και έχει επιλέξει να μην αλλάξει τίποτα: «Δεν άλλαξα ποτέ σπίτι. Είναι ένα σπίτι δικό της, το είχαμε ανακαινίσει πολλές φορές, έχει μέσα τα πάντα που μπορεί να έχει μια γυναίκα σε ένα σπίτι. Εκεί μένω ακόμα, όλα μου τη θυμίζουν. Μαζί αποκτήσαμε έναν γιο, και έχω και δυο εγγόνια…».
Ο Τάσος Κωστής, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να κάνει δοκιμαστικά για την τηλεόραση: «Μετά από τόσα χρόνια δεν δέχομαι να κάνω κάστινγκ στην τηλεόραση. Άλλο να με δει ένας παραγωγός και άλλο να κάνω δοκιμαστικό να το στείλουν στον σταθμό. Τι να δει ο σταθμός; Δεν με ξέρουν; Αρνούμαι. Τόσα χρόνια που δουλεύω, μισό αιώνα πλας, δεν μου είπε κανένας "έλα να σε δω". Όταν φωνάζεις έναν μάστορα να σου κάνει τη δουλειά σου, δεν φωνάζεις τον μάστορα να σου κάνει δοκιμαστικό για να δεις πώς βάφει», είπε.
Όταν η Κατερίνα Καινούργιου του επισήμανε πως ίσως θα ήθελαν να δουν εάν ταιριάζει με το υπόλοιπο καστ, απάντησε: «Εκείνη την ώρα που θα πω δυο κουβέντες θα δεις αν ταιριάζω; Εξετάσεις σε ποιον θα δώσω; Ή ξέρεις τι δουλειά κάνω και με φωνάζεις σαν μάστορα να σου κάνω τη δουλειά σου... Μου το ζητήσανε φέτος και είπα "όχι, μην το στείλετε, δεν θέλω". Δεν θα δουλέψω ποτέ στην τηλεόραση αν είναι έτσι. Ή με θέλετε επειδή με ξέρετε... Άλλο να ξέρετε αν μπορώ, αν αντέχω, αν μιλάω ακόμα. Άλλο αυτό. Δεν γίνεται να μου λες "θέλει κάποιος να σε δει;". Δεν θέλω εγώ. Σε ξέρω; Ποιος είσαι; Κάνω τη δουλειά μου μισό αιώνα πλας. Λίγο σεβασμός. Λίγο να ξέρετε τη δουλειά σας. Γιατί δεν την ξέρουν. Κι ας λένε».
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, περιέγραψε πως γνωρίστηκε με την αγαπημένη του η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024 μετά από μάχη με τον καρκίνο και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που τους ένωσαν, ενώ παράλληλα απάντησε για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με το γεγονός πως αρνείται να περάσει από κάστινγκ για έναν ρόλο στην τηλεόραση.
«Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί… Ακόμα δυσκολεύομαι να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορεί να φύγει...», είπε αρχικά ο Τάσος Κωστής και πρόσθεσε πως γνώριζε τη σύζυγό του πολλά χρόνια πριν έρθουν κοντά: «Η ψυχή είναι μονογαμική, αρκεί να έχεις την τύχη να συναντηθείς με κάποια ψυχή και να ακουμπήσεις μαζί της και να πας παρέα τόσα χρόνια. Νιώθω ευλογημένος που τη συνάντησα. Τη σύζυγό μου την ήξερα από μικρή. Όταν ενηλικιώθηκε με συνάντησε να πω την αλήθεια. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που την είδα πρώτη φορά…».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, έπειτα, ανέφερε πως δεν μπορεί να μεταφράσει τι σημαίνει έρωτας για εκείνον και επισήμανε πως δυο ανθρώπους τους κρατούν δεμένους πολλά στοιχεία: «Μέσα σε αυτά τα 47 χρόνια υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, εκεί όμως σφυρηλατείται μια σχέση, στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι θέμα υποχώρησης αλλά συνεννόησης. Είσαι με έναν άνθρωπο γιατί έχετε πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν και κάποια που σας χωρίζουν, αλλά έχετε πολλά που σαν ενώνουν», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκεφτώ. Είναι κάτι ευχάριστο να θυμάσαι αυτά τα πράγματα».
Μετά τον θάνατό της είχε σκεφτεί να φύγει, γιατί δεν άντεχε να βρίσκεται μέσα στο σπίτι τους, όπου όλα τη θύμιζαν. Παρόλα αυτά, μένει ακόμα εκεί και έχει επιλέξει να μην αλλάξει τίποτα: «Δεν άλλαξα ποτέ σπίτι. Είναι ένα σπίτι δικό της, το είχαμε ανακαινίσει πολλές φορές, έχει μέσα τα πάντα που μπορεί να έχει μια γυναίκα σε ένα σπίτι. Εκεί μένω ακόμα, όλα μου τη θυμίζουν. Μαζί αποκτήσαμε έναν γιο, και έχω και δυο εγγόνια…».
Ο Τάσος Κωστής, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να κάνει δοκιμαστικά για την τηλεόραση: «Μετά από τόσα χρόνια δεν δέχομαι να κάνω κάστινγκ στην τηλεόραση. Άλλο να με δει ένας παραγωγός και άλλο να κάνω δοκιμαστικό να το στείλουν στον σταθμό. Τι να δει ο σταθμός; Δεν με ξέρουν; Αρνούμαι. Τόσα χρόνια που δουλεύω, μισό αιώνα πλας, δεν μου είπε κανένας "έλα να σε δω". Όταν φωνάζεις έναν μάστορα να σου κάνει τη δουλειά σου, δεν φωνάζεις τον μάστορα να σου κάνει δοκιμαστικό για να δεις πώς βάφει», είπε.
Όταν η Κατερίνα Καινούργιου του επισήμανε πως ίσως θα ήθελαν να δουν εάν ταιριάζει με το υπόλοιπο καστ, απάντησε: «Εκείνη την ώρα που θα πω δυο κουβέντες θα δεις αν ταιριάζω; Εξετάσεις σε ποιον θα δώσω; Ή ξέρεις τι δουλειά κάνω και με φωνάζεις σαν μάστορα να σου κάνω τη δουλειά σου... Μου το ζητήσανε φέτος και είπα "όχι, μην το στείλετε, δεν θέλω". Δεν θα δουλέψω ποτέ στην τηλεόραση αν είναι έτσι. Ή με θέλετε επειδή με ξέρετε... Άλλο να ξέρετε αν μπορώ, αν αντέχω, αν μιλάω ακόμα. Άλλο αυτό. Δεν γίνεται να μου λες "θέλει κάποιος να σε δει;". Δεν θέλω εγώ. Σε ξέρω; Ποιος είσαι; Κάνω τη δουλειά μου μισό αιώνα πλας. Λίγο σεβασμός. Λίγο να ξέρετε τη δουλειά σας. Γιατί δεν την ξέρουν. Κι ας λένε».
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