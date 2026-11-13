Τεγιάνα Τέιλορ: Με θεωρούν σκληρή, ενώ στην πραγματικότητα είμαι πριγκίπισσα
Τεγιάνα Τέιλορ: Με θεωρούν σκληρή, ενώ στην πραγματικότητα είμαι πριγκίπισσα
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο συχνά την αντιμετωπίζουν λόγω των χαρακτηριστικών της
Στον τρόπο με τον οποίο συχνά οι άλλοι σχηματίζουν λανθασμένη εικόνα για εκείνη, επηρεασμένοι από την εμφάνισή της, αναφέρθηκε η Τεγιάνα Τέιλορ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως θα έπρεπε να την αντιμετωπίζουν ως πριγκίπισσα.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Allure, η ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε για τα στερεότυπα που, όπως είπε, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές μαύρες γυναίκες, οι οποίες συχνά θεωρούνται εκ των προτέρων δυναμικές και σκληρές.
«Έχω έντονα χαρακτηριστικά. Η εμφάνισή μου είναι αρκετά ανδρόγυνη και πιστεύω ότι ο κόσμος τρομάζει μόνο και μόνο όταν με κοιτάζει» είπε η 35χρονη καλλιτέχνιδα. «Δεν δείχνουν πολλή κατανόηση στο πρόσωπό μου. Με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι σκληρή, ενώ στην πραγματικότητα είμαι πριγκίπισσα. Είμαι απλώς ένα κορίτσι» πρόσθεσε.
Η Τέιλορ επεσήμανε, ότι πολλές μαύρες γυναίκες καλούνται διαρκώς να ανταποκρίνονται στην εικόνα της παντοδύναμης γυναίκας, χωρίς να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να δείχνουν ευάλωτες. «Είμαστε συνέχεια οι τέλειες γυναίκες. Πότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε την κάπα μας;» αναρωτήθηκε.
Το ίδιο μήνυμα είχε εκφράσει και στην ομιλία της στις Χρυσές Σφαίρες του 2026, όταν απευθύνθηκε στις μαύρες γυναίκες και τα κορίτσια, λέγοντας: «Η ευαισθησία μας δεν είναι αδυναμία».
Στη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια παρομοίασε τον εαυτό της με ένα αυγό: εξωτερικά μπορεί να φαίνεται σκληρή, όμως στο εσωτερικό της είναι ευαίσθητη. «Η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου» είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι την πληγώνουν ορισμένα σχόλια που διαβάζει στο διαδίκτυο. «Πονάει όταν βλέπω ορισμένα πράγματα που γράφονται για εμένα στο διαδίκτυο, γιατί σκέφτομαι: “Γαμώτο, πίστευα ότι ο κόσμος θα χαιρόταν”».
Τον Ιούνιο, η πολυετής δουλειά της Τέιλορ αναγνωρίστηκε με το «Icon of the Year» στα BET Awards 2026, το οποίο της απένειμε η Τζάνετ Τζάκσον. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «One Battle After Another» συγκινήθηκε, αναλογιζόμενη τη διαδρομή της στον χώρο της μουσικής και του θεάματος.
«Απόψε μου έδωσαν έναν τίτλο και αυτός ο τίτλος είναι “Icon of the Year”. Για ένα διάστημα αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να αισθάνομαι άβολα λέγοντας δυνατά αυτόν τον τίτλο, αλλά όχι. Δούλεψα σαν τρελή επί 20 χρόνια για να τον κερδίσω», είχε πει και είχε προσθέσει: «Γι’ αυτό δεν αποδέχομαι αυτό που έχω κερδίσει με αλαζονεία, αλλά με ευγνωμοσύνη».
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Allure, η ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε για τα στερεότυπα που, όπως είπε, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές μαύρες γυναίκες, οι οποίες συχνά θεωρούνται εκ των προτέρων δυναμικές και σκληρές.
«Έχω έντονα χαρακτηριστικά. Η εμφάνισή μου είναι αρκετά ανδρόγυνη και πιστεύω ότι ο κόσμος τρομάζει μόνο και μόνο όταν με κοιτάζει» είπε η 35χρονη καλλιτέχνιδα. «Δεν δείχνουν πολλή κατανόηση στο πρόσωπό μου. Με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι σκληρή, ενώ στην πραγματικότητα είμαι πριγκίπισσα. Είμαι απλώς ένα κορίτσι» πρόσθεσε.
Teyana Taylor Feels Misread Because She Has ‘Strong Features:’ ‘They Treat Me Like I’m Tough When I’m Really a Princess’ https://t.co/JO76OtwKEx— People (@people) November 12, 2026
Το ίδιο μήνυμα είχε εκφράσει και στην ομιλία της στις Χρυσές Σφαίρες του 2026, όταν απευθύνθηκε στις μαύρες γυναίκες και τα κορίτσια, λέγοντας: «Η ευαισθησία μας δεν είναι αδυναμία».
Στη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια παρομοίασε τον εαυτό της με ένα αυγό: εξωτερικά μπορεί να φαίνεται σκληρή, όμως στο εσωτερικό της είναι ευαίσθητη. «Η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου» είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι την πληγώνουν ορισμένα σχόλια που διαβάζει στο διαδίκτυο. «Πονάει όταν βλέπω ορισμένα πράγματα που γράφονται για εμένα στο διαδίκτυο, γιατί σκέφτομαι: “Γαμώτο, πίστευα ότι ο κόσμος θα χαιρόταν”».
Τον Ιούνιο, η πολυετής δουλειά της Τέιλορ αναγνωρίστηκε με το «Icon of the Year» στα BET Awards 2026, το οποίο της απένειμε η Τζάνετ Τζάκσον. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «One Battle After Another» συγκινήθηκε, αναλογιζόμενη τη διαδρομή της στον χώρο της μουσικής και του θεάματος.
«Απόψε μου έδωσαν έναν τίτλο και αυτός ο τίτλος είναι “Icon of the Year”. Για ένα διάστημα αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να αισθάνομαι άβολα λέγοντας δυνατά αυτόν τον τίτλο, αλλά όχι. Δούλεψα σαν τρελή επί 20 χρόνια για να τον κερδίσω», είχε πει και είχε προσθέσει: «Γι’ αυτό δεν αποδέχομαι αυτό που έχω κερδίσει με αλαζονεία, αλλά με ευγνωμοσύνη».
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