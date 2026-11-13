Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική

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Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο επλήγη από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοναυτή την εβδομάδα, με τη σύγκρουση των δύο χωρών που ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια, να μεταφέρεται συχνά - πυκνά πλέον όλο και πιο κοντά στα σύνορα τουΟιεπιβεβαίωσαν το πλήγμα εναντίον ενός μη κατονομαζόμενου πολεμικού πλοίου στητην Τετάρτη, αρνούμενες ωστόσο να αποκαλύψουν το ακριβές σημείο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας () ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το πυραυλοφόρο πλοίοστο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης μεστις ακτές της Βαλτικής. Από την πλευρά της, ηανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε αργότερα με κατεύθυνση πίσω προς την Αγία Πετρούπολη.Τοεξαπολύει κύματα στρατιωτικών drones προς τη βορειοδυτική περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία, η οποία περιλαμβάνει τηνκαθώς και το λιμάνιστη, έναν σημαντικό εξαγωγικό κόμβο για βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο και τα σιτηρά.Ωστόσο, το συγκεκριμένο πλήγμα θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που ουκρανικά drones επιτίθενται σε ρωσικό πλοίο σε περιοχή της, που είναι ανοιχτή στην πολιτική ναυσιπλοΐα, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος επεκτείνεται προς τις χώρες τουπου συνορεύουν με τηκαι τη σύμμαχό της,Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η, ηκαι ηεξέδωσαν προειδοποιήσεις καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους, με το ΝΑΤΟ να προχωρά σε άμεση απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.