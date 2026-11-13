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Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική
Συναγερμός σε Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία από drones - Απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ μετά το πλήγμα στο ρωσικό πλοίο
Οι Φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν το πλήγμα εναντίον ενός μη κατονομαζόμενου πολεμικού πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα την Τετάρτη, αρνούμενες ωστόσο να αποκαλύψουν το ακριβές σημείο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.
❗️11.11.2026. Attack on the strategic port of Ust-Luga (Baltic): while repelling it, the Russians lost a Ka-52, Mi-8 and MiG-31 (crews killed), the Buyan-M small missile ship “Naro-Fominsk” (Kalibr carrier, with fatalities on board) was hit. Port infrastructure, tank farms,… pic.twitter.com/eaXvHL6iPT— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 13, 2026
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το πυραυλοφόρο πλοίο «Naro-Fominsk» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης με drones στις ακτές της Βαλτικής. Από την πλευρά της, η Εσθονία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε αργότερα με κατεύθυνση πίσω προς την Αγία Πετρούπολη.
🇫🇮 Finland and Estonia confirmed an EXPLOSION on a Russian Buyan-M corvette near Gogland on Nov. 11, 2026.— Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) November 13, 2026
Ukraine's SBU says drones hit the Naro-Fominsk. The ship sailed back toward St. Petersburg under its own power. Casualties remain unconfirmed.
Ukrainian drone strike on a… pic.twitter.com/CUuDOWScLW
Το Κίεβο εξαπολύει κύματα στρατιωτικών drones προς τη βορειοδυτική περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία, η οποία περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη καθώς και το λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, έναν σημαντικό εξαγωγικό κόμβο για βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο και τα σιτηρά.
🇺🇦 Ukraine hit Ust-Luga as a system, not a single target: oil terminals, tanks, pumps, pipelines, rail infrastructure — plus the Buyan-M missile ship Naro-Fominsk, a Kalibr/Oniks carrier.— Max Kipish (@MaximKipish) November 12, 2026
Port. Fuel. Rail. Missile carrier. One operation. pic.twitter.com/kkTHdeocQ7
Ωστόσο, το συγκεκριμένο πλήγμα θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που ουκρανικά drones επιτίθενται σε ρωσικό πλοίο σε περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, που είναι ανοιχτή στην πολιτική ναυσιπλοΐα, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος επεκτείνεται προς τις χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της, Λευκορωσία.
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους, με το ΝΑΤΟ να προχωρά σε άμεση απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.
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