Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική
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Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική

Συναγερμός σε Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία από drones - Απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ μετά το πλήγμα στο ρωσικό πλοίο

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική
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Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο επλήγη από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον Κόλπο της Φινλανδίας αυτή την εβδομάδα, με τη σύγκρουση των δύο χωρών που ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια, να μεταφέρεται συχνά - πυκνά πλέον όλο και πιο κοντά στα σύνορα του NATO.

Οι Φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν το πλήγμα εναντίον ενός μη κατονομαζόμενου πολεμικού πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα την Τετάρτη, αρνούμενες ωστόσο να αποκαλύψουν το ακριβές σημείο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.



Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο το πυραυλοφόρο πλοίο «Naro-Fominsk» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης με drones στις ακτές της Βαλτικής. Από την πλευρά της, η Εσθονία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε αργότερα με κατεύθυνση πίσω προς την Αγία Πετρούπολη.



Το Κίεβο εξαπολύει κύματα στρατιωτικών drones προς τη βορειοδυτική περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία, η οποία περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη καθώς και το λιμάνι Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, έναν σημαντικό εξαγωγικό κόμβο για βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο και τα σιτηρά.

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Ωστόσο, το συγκεκριμένο πλήγμα θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που ουκρανικά drones επιτίθενται σε ρωσικό πλοίο σε περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, που είναι ανοιχτή στην πολιτική ναυσιπλοΐα, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος επεκτείνεται προς τις χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της, Λευκορωσία.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους, με το ΝΑΤΟ να προχωρά σε άμεση απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.
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