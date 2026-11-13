Σπύρος Γραμμένος: Μετά από συναυλία ένας θαυμαστής είχε πιει, πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και μου δάγκωσε τη μασχάλη
GALA
Σπύρος Γραμμένος θαυμαστής Συναυλία

Σπύρος Γραμμένος: Μετά από συναυλία ένας θαυμαστής είχε πιει, πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και μου δάγκωσε τη μασχάλη

Ήρθε μετά σε άλλο live και μου ζήτησε συγγνώμη, είπε ο καλλιτέχνης

Σπύρος Γραμμένος: Μετά από συναυλία ένας θαυμαστής είχε πιει, πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και μου δάγκωσε τη μασχάλη
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόσμενο περιστατικό που έζησε μετά από συναυλία περιέγραψε ο Σπύρος Γραμμένος, αναφέροντας πως ένας θαυμαστής που είχε καταναλώσει αλκοόλ τον δάγκωσε στη μασχάλη την ώρα που πήγαν να βγάλουν φωτογραφία.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αγάπη που εισπράττει από το κοινό του, ξεχωρίζοντας ένα απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι, μετά από ζωντανή εμφάνισή του με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Όπως περιέγραψε ο Σπύρος Γραμμένος, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» όπου ήταν καλεσμένος, μετά το τέλος της συναυλίας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με τον κόσμο. Ωστόσο, η επαφή με έναν θαυμαστή πήρε απρόσμενη τροπή, όταν εκείνος τον δάγκωσε.

Ο Σπύρος Γραμμένος περιέγραψε όσα συνέβησαν, σχολιάζοντας ότι σε μεταγενέστερη εμφάνισή του συνάντησε ξανά τον ίδιο θαυμαστή. Τότε, εκείνος του ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του: «Πέρυσι που παίζαμε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη ήρθε ένα παιδί, είχε πιει και από τη χαρά και τη λατρεία του, όπως άπλωσα το χέρι να βγάλουμε φωτογραφία, μου δάγκωσε τη μασχάλη και ήρθε μετά σε ένα live μετά από λίγο καιρό και μου είπε "χίλια συγγνώμη" και είπα "εντάξει δεν πειράζει" μετά μου είπε "εμβόλια έκανες;"».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης