Σπύρος Γραμμένος: Μετά από συναυλία ένας θαυμαστής είχε πιει, πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και μου δάγκωσε τη μασχάλη
Σπύρος Γραμμένος: Μετά από συναυλία ένας θαυμαστής είχε πιει, πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και μου δάγκωσε τη μασχάλη
Ήρθε μετά σε άλλο live και μου ζήτησε συγγνώμη, είπε ο καλλιτέχνης
Ένα απρόσμενο περιστατικό που έζησε μετά από συναυλία περιέγραψε ο Σπύρος Γραμμένος, αναφέροντας πως ένας θαυμαστής που είχε καταναλώσει αλκοόλ τον δάγκωσε στη μασχάλη την ώρα που πήγαν να βγάλουν φωτογραφία.
Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αγάπη που εισπράττει από το κοινό του, ξεχωρίζοντας ένα απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι, μετά από ζωντανή εμφάνισή του με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Όπως περιέγραψε ο Σπύρος Γραμμένος, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» όπου ήταν καλεσμένος, μετά το τέλος της συναυλίας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με τον κόσμο. Ωστόσο, η επαφή με έναν θαυμαστή πήρε απρόσμενη τροπή, όταν εκείνος τον δάγκωσε.
Ο Σπύρος Γραμμένος περιέγραψε όσα συνέβησαν, σχολιάζοντας ότι σε μεταγενέστερη εμφάνισή του συνάντησε ξανά τον ίδιο θαυμαστή. Τότε, εκείνος του ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του: «Πέρυσι που παίζαμε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη ήρθε ένα παιδί, είχε πιει και από τη χαρά και τη λατρεία του, όπως άπλωσα το χέρι να βγάλουμε φωτογραφία, μου δάγκωσε τη μασχάλη και ήρθε μετά σε ένα live μετά από λίγο καιρό και μου είπε "χίλια συγγνώμη" και είπα "εντάξει δεν πειράζει" μετά μου είπε "εμβόλια έκανες;"».
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Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αγάπη που εισπράττει από το κοινό του, ξεχωρίζοντας ένα απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι, μετά από ζωντανή εμφάνισή του με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Όπως περιέγραψε ο Σπύρος Γραμμένος, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» όπου ήταν καλεσμένος, μετά το τέλος της συναυλίας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με τον κόσμο. Ωστόσο, η επαφή με έναν θαυμαστή πήρε απρόσμενη τροπή, όταν εκείνος τον δάγκωσε.
Ο Σπύρος Γραμμένος περιέγραψε όσα συνέβησαν, σχολιάζοντας ότι σε μεταγενέστερη εμφάνισή του συνάντησε ξανά τον ίδιο θαυμαστή. Τότε, εκείνος του ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του: «Πέρυσι που παίζαμε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη ήρθε ένα παιδί, είχε πιει και από τη χαρά και τη λατρεία του, όπως άπλωσα το χέρι να βγάλουμε φωτογραφία, μου δάγκωσε τη μασχάλη και ήρθε μετά σε ένα live μετά από λίγο καιρό και μου είπε "χίλια συγγνώμη" και είπα "εντάξει δεν πειράζει" μετά μου είπε "εμβόλια έκανες;"».
Δείτε το βίντεο
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