Ο Τζόνι Ντεπ ντύθηκε Σκρουτζ και αιφνιδίασε τους περαστικούς στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με το κοστούμι και το μακιγιάζ του ήρωα της νέας του ταινίας «Ebenezer» λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της