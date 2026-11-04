Ο Τζόνι Ντεπ ντύθηκε Σκρουτζ και αιφνιδίασε τους περαστικούς στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Ο Τζόνι Ντεπ ντύθηκε Σκρουτζ και αιφνιδίασε τους περαστικούς στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με το κοστούμι και το μακιγιάζ του ήρωα της νέας του ταινίας «Ebenezer» λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της
Σε μια απρόσμενη εμφάνιση στη Νέα Υόρκη προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Εμπενίζερ Σκρουτζ, αιφνιδιάζοντας τους περαστικούς.
Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε σε πάρκο το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την κινηματογραφική πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ebenezer», στην οποία υποδύεται τον γνωστό ήρωα του Κάρολου Ντίκενς. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, μπήκε στον ρόλο, προκαλώντας αναστάτωση στην πλατεία και αντιδρώντας με τον χαρακτηριστικό δύστροπο τρόπο του Σκρουτζ.
Σε βίντεο από την παρουσία του, ο Ντεπ φαίνεται να παίρνει χριστουγεννιάτικα μπισκότα και να τα πετά στο έδαφος, να ρίχνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και να εμπλέκεται σε έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.
Δείτε βίντεο
Δείτε το τρέιλερ του «Ebenezer»
Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε σε πάρκο το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την κινηματογραφική πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ebenezer», στην οποία υποδύεται τον γνωστό ήρωα του Κάρολου Ντίκενς. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, μπήκε στον ρόλο, προκαλώντας αναστάτωση στην πλατεία και αντιδρώντας με τον χαρακτηριστικό δύστροπο τρόπο του Σκρουτζ.
Σε βίντεο από την παρουσία του, ο Ντεπ φαίνεται να παίρνει χριστουγεννιάτικα μπισκότα και να τα πετά στο έδαφος, να ρίχνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και να εμπλέκεται σε έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.
Δείτε βίντεο
Johnny Depp made a surprise appearance in-character as Ebenezer Scrooge in NYC. pic.twitter.com/DZR6mhIfK6— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 3, 2026
Merry Christmas to all… and to all SHUT UP! #EbenezerMovie pic.twitter.com/FxfUs38sMl— Ebenezer (@ebenezermovie) November 3, 2026
Scrooge was definitely not in the holiday spirit at Bryant Park. During Johnny Depp’s surprise appearance, he went after the Christmas trees and decorations, while the crowd shouted for him to stop. Ebenezer: A Christmas Carol, in theaters November 13 🎬🎄@ebenezermovie pic.twitter.com/VQonIXXLst— New York Mickey (@MickmickNYC) November 3, 2026
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιστρέφει σε έναν από τους κινηματογραφικούς του χαρακτήρες για να εκπλήξει ανυποψίαστους θαυμαστές. Τον Ιούλιο, είχε εμφανιστεί μεταμφιεσμένος σε εκδήλωση του Comic-Con, επιλέγοντας να κάνει ξανά το ίδιο στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας.
@danacucc I guess you can say the holiday season has officially begun…BAH HUMBUG 👀🎄#EbenezerMovie #EbenezerScrooge #JohnnyDepp #BryantPark #BryantParkWinterVillage @EbenezerMovie @Paramount Pictures @Johnny Depp ♬ original sound - Tyra
Δείτε το τρέιλερ του «Ebenezer»
Στο «Ebenezer» συμμετέχουν επίσης οι Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Σαμ Κλάφλιν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Έλι Μπάμπερ, Χένρι Λόιντ-Χιουζ, Τσάρλι Μέρφι, Τράμελ Τίλμαν και Ίαν ΜακΚέλεν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από την τριλογία ταινιών τρόμου «X», με πρωταγωνίστρια τη Μία Γκοθ. Το «Ebenezer» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
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