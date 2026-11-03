Στον πρώτο του γάμο ο Σταλόνε δανείστηκε κοστούμι από ταινία και η σύζυγός του έραψε νυφικό από κουρτίνα: Με το ζόρι επιβιώναμε
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Σιλβέστερ Σταλόνε Γάμος κοστούμι νυφικό

Στον πρώτο του γάμο ο Σταλόνε δανείστηκε κοστούμι από ταινία και η σύζυγός του έραψε νυφικό από κουρτίνα: Με το ζόρι επιβιώναμε

Όλα μας τα χρήματα πήγαιναν στο ενοίκιο, στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και στις επισκευές του αυτοκινήτου μας, θυμήθηκε ο 80χρονος ηθοποιός

Στον πρώτο του γάμο ο Σταλόνε δανείστηκε κοστούμι από ταινία και η σύζυγός του έραψε νυφικό από κουρτίνα: Με το ζόρι επιβιώναμε
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Τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν δεν είχε χρήματα ούτε για να αγοράσει κοστούμι για τον γάμο του, περιγράφει ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα απομνημονεύματά του.

Ο 80χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι, όταν παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Σάσα Τσακ, το 1974, αναγκάστηκε να δανειστεί ένα κοστούμι γκάνγκστερ από τα κοστούμια της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε, ενώ εκείνη έραψε μόνη της το νυφικό της από μια παλιά κουρτίνα του σπιτιού τους.

Στο βιβλίο του «The Steps», που κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Σταλόνε θυμάται ότι εκείνη την εποχή ο ίδιος και η τότε μελλοντική σύζυγός του αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έπρεπε να βρουν ευρηματικούς τρόπους για να οργανώσουν τον γάμο τους.

«Είχαμε προγραμματίσει την τελετή για τον Δεκέμβριο, ενώ εγώ εξακολουθούσα να συμμετέχω στα γυρίσματα της ταινίας "Capone". Η Σάσα ήθελε να αγοράσει νυφικό, αλλά δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Όλα μας τα χρήματα πήγαιναν στο ενοίκιο, στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και στις επισκευές του αυτοκινήτου μας. Με το ζόρι επιβιώναμε», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο Σταλόνε αποκαλύπτει ότι η Τσακ αποφάσισε να φτιάξει μόνη της το νυφικό της, χρησιμοποιώντας μια παλιά λινή κουρτίνα από το σπίτι που νοίκιαζαν. «Όσο για μένα, δεν είχα απολύτως κανένα επίσημο ρούχο, οπότε δανείστηκα το σταυρωτό κοστούμι γκάνγκστερ που φορούσα στην ταινία "Capone", από το τμήμα κοστουμιών της παραγωγής. Μαζί με τις γκέτες και τα παπούτσια», προσθέτει.

Μάλιστα, αστειεύεται με την εμφάνισή του εκείνη την ημέρα. «Με τα μαλλιά μου χτενισμένα προς τα πίσω με μπριγιαντίνη, όπως απαιτούσε η εποχή της ταινίας, έμοιαζα σαν να είχα βγει από χρονομηχανή».

Στην ταινία «Capone» του 1975, ο Σταλόνε υποδύθηκε τον Φρανκ Ραλφ Νίτι, γνωστό και ως «The Enforcer», τον σωματοφύλακα του διαβόητου γκάνγκστερ του Σικάγου Αλ Καπόνε, τον οποίο ενσάρκωσε ο Μπεν Γκαζάρα. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920.

Στα απομνημονεύματά του, ο Σταλόνε εξηγεί πώς κατάφεραν τελικά να οργανώσουν τον γάμο τους με ελάχιστα χρήματα. «Δεν ανήκαμε σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, οπότε όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε κάποιον για να τελέσει τον γάμο, βρήκαμε έναν χώρο που λεγόταν "Ένωση Όλων των Θρησκειών", τον οποίο διηύθυνε μια γυναίκα με το όνομα αιδεσιμότατη Ντίνγκλεμαν. Το όνομά της μου φάνηκε τόσο αστείο, που σκέφτηκα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να την επιλέξουμε», αναφέρει.

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Ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι μια φίλη της μάνατζέρ του, Τζέιν Όλιβερ, η Άντρεα Ίστμαν, προσφέρθηκε να παραχωρήσει το σπίτι της για την τελετή. Περιγράφοντας τον λιτό και ιδιαίτερο γάμο τους, γράφει: «Ο γάμος μας ήταν μικρός και εκκεντρικός. Η Τζέιν ήταν εκεί μαζί με τον σύζυγό της, Βαλεντάιν Σέρι, έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο που λάτρευε να φοράει ασκότ. Αυτοί ήταν ουσιαστικά όλοι. Ήταν στην πραγματικότητα οι μάρτυρές μας».

Στη συνέχεια ανακαλεί την εικόνα του ζευγαριού την ημέρα του γάμου. «Όσο για τη Σάσα κι εμένα, είχαμε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά πραγματικά εκείνη την ημέρα φαινόμασταν κάπως "διαφορετικοί". Εγώ φορούσα ένα κοστούμι γκάνγκστερ της δεκαετίας του 1920 κι εκείνη ένα φόρεμα που είχε ράψει από μια κουρτίνα. Καθίσαμε σε δύο κουνιστές πολυθρόνες, ενώ η αιδεσιμότατη Ντίνγκλεμαν τελούσε τον γάμο μπροστά στο τζάκι».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Σάσα Τσακ χώρισαν τελικά το 1985, έπειτα από λίγο περισσότερα από δέκα χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Σέιτζ, που γεννήθηκε το 1976, και τον Σέρτζιο, που γεννήθηκε το 1979. Ο Σέιτζ πέθανε το 2012, σε ηλικία μόλις 36 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Μετά τον χωρισμό του από τη Σάσα Τσακ, ο Σταλόνε παντρεύτηκε την Μπριζίτ Νίλσεν, με την οποία έμεινε παντρεμένος από το 1985 έως το 1987. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τη σημερινή σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, το 1995. Μαζί έχουν αποκτήσει τρεις κόρες, τη 30χρονη Σοφία, την 28χρονη Σιστίν και την 24χρονη Σκάρλετ.
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