Σιλβέστερ Σταλόνε: Μετανιώνω που γύριζα μόνος μου τις επικίνδυνες σκηνές, έχω κάνει 12 χειρουργεία

Δεν είμαι περήφανος που διέλυσα το σώμα μου, δήλωσε ο 80χρονος ηθοποιός





Οι σοβαροί τραυματισμοί που υπέστη στη διάρκεια της καριέρας του τον οδήγησαν σε 12 χειρουργικές επεμβάσεις στην πλάτη και τον αυχένα. Ο 80χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το σώμα του δεν επανήλθε ποτέ πλήρως, ενώ εξακολουθεί να ζει με πόνους.







«Θα μπορούσα κυριολεκτικά να μιλάω για μισή ώρα για τους τραυματισμούς μου, για το πόσοι ήταν. Και δεν μιλάω για έναν ή δύο. Θα μπορούσα να μιλάω για 30 ώρες, όχι για 30 λεπτά, αναλύοντας τον καθένα ξεχωριστά, γιατί οι συνέπειές τους συσσωρεύονται», είπε χαρακτηριστικά.



Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι, παρότι έχει τραυματιστεί πάρα πολλές φορές, υπάρχει μία συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή που εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική του κατάσταση.



«Μετά το "The Expendables", χρειάστηκε να υποβληθώ σε εννέα επεμβάσεις στην πλάτη και τρεις επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας στον αυχένα», δήλωσε. «Και οι δύο ώμοι μου είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες, είχα προβλήματα με τα μάτια μου, χρειάστηκε να τοποθετηθούν διάφοροι φακοί... Ήταν πραγματικά σκληρό», πρόσθεσε.







Ο ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, το σώμα του δεν επανήλθε ποτέ πλήρως. «Δεν ήμουν ποτέ ξανά ακριβώς ο ίδιος. Πλέον πρέπει να μάθεις να συμβιώνεις με τον πόνο, όσο καλύτερα μπορείς», ανέφερε.



Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του, όπως εξήγησε, ήταν ότι δεν άφηνε «τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους», αναφερόμενος στους επαγγελματίες κασκαντέρ. «Μην προσπαθείτε να κάνετε επίδειξη», είπε, συμβουλεύοντας όσους σκέφτονται να γυρίζουν μόνοι τους επικίνδυνες σκηνές.



«Ξέρω ότι πολλοί σκέφτονται να κάνουν μόνοι τους τις επικίνδυνες σκηνές... Μην το κάνετε. Μην το κάνετε. Αφήστε τους επαγγελματίες να τις αναλάβουν. Θα σας εξηγήσω κάτι: Δεν μπορείτε να νικήσετε τη βαρύτητα. Όταν χτυπήσετε στο έδαφος, έχετε χάσει. Και οι συνέπειες θα σας ακολουθούν», προειδοποίησε.



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Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός συνέκρινε επίσης τη σωματική καταπόνηση που έχει υποστεί με εκείνη των επαγγελματιών αθλητών, όπως οι παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Όπως σημείωσε, μπορεί ο κόσμος να θαυμάζει τους αθλητές για τα κατορθώματά τους, όμως ο ίδιος δεν αισθάνεται «υπερήφανος που διέλυσε το σώμα του».



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σταλόνε μιλά δημόσια για τις συνέπειες που είχε η κινηματογραφική του καριέρα στην υγεία του. Σε συνέντευξή του στο GQ τον Οκτώβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι στην ταινία «Demolition Man» του 1993 γύρισε «τις δύο πιο επικίνδυνες σκηνές» της καριέρας του.



Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας υποδυόταν τον Τζον Σπάρταν, έναν αστυνομικό που είχε τεθεί σε κρυογονική κατάψυξη και επανερχόταν στη ζωή στο μακρινό μέλλον. Ο Σταλόνε θυμήθηκε μία σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας του παγιδευόταν μέσα σε μια τεράστια μεταλλική δαγκάνα, η οποία λειτουργούσε πραγματικά και διέθετε υδραυλικό μηχανισμό.



«Τα υδραυλικά συστήματα κινούνταν προς τα πλάγια και η δύναμη αυτών των μεταλλικών βραχιόνων μπορούσε να σε διαλύσει», περιέγραψε. Η δεύτερη επικίνδυνη σκηνή περιλάμβανε μια «κυλινδρική δεξαμενή από χοντρό πλεξιγκλάς, τόσο ανθεκτικό που δεν μπορούσες να το σπάσεις ούτε με βαριοπούλα».



Για την απόφασή του να γυρίζει ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του, αντί να τις αναθέτει σε κασκαντέρ, μετανιώνει σήμερα ο Σιλβέστερ Σταλόνε Οι σοβαροί τραυματισμοί που υπέστη στη διάρκεια της καριέρας του τον οδήγησαν σε 12 χειρουργικές επεμβάσεις στην πλάτη και τον αυχένα. Ο 80χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το σώμα του δεν επανήλθε ποτέ πλήρως, ενώ εξακολουθεί να ζει με πόνους.Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital ο 80χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυετή πορεία του στον κινηματογράφο και στις συνέπειες που είχαν στην υγεία του οι επικίνδυνες σκηνές δράσης. Παραδέχτηκε ότι, έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στη μεγάλη οθόνη, έχει «εκατομμύρια, εκατομμύρια πράγματα για τα οποία μετανιώνει».«Θα μπορούσα κυριολεκτικά να μιλάω για μισή ώρα για τους τραυματισμούς μου, για το πόσοι ήταν. Και δεν μιλάω για έναν ή δύο. Θα μπορούσα να μιλάω για 30 ώρες, όχι για 30 λεπτά, αναλύοντας τον καθένα ξεχωριστά, γιατί οι συνέπειές τους συσσωρεύονται», είπε χαρακτηριστικά.Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι, παρότι έχει τραυματιστεί πάρα πολλές φορές, υπάρχει μία συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή που εξακολουθεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική του κατάσταση.«Μετά το "The Expendables", χρειάστηκε να υποβληθώ σε εννέα επεμβάσεις στην πλάτη και τρεις επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας στον αυχένα», δήλωσε. «Και οι δύο ώμοι μου είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες, είχα προβλήματα με τα μάτια μου, χρειάστηκε να τοποθετηθούν διάφοροι φακοί... Ήταν πραγματικά σκληρό», πρόσθεσε.Στην ταινία δράσης «The Expendables» του 2010, ο Σταλόνε πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζέισον Στέιθαμ και Τζετ Λι. Η υπόθεση ακολουθεί μια ομάδα μισθοφόρων που αναλαμβάνει να εξοντώσει έναν δικτάτορα στη Λατινική Αμερική και έναν αποστάτη πράκτορα της CIA.Ο ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, το σώμα του δεν επανήλθε ποτέ πλήρως. «Δεν ήμουν ποτέ ξανά ακριβώς ο ίδιος. Πλέον πρέπει να μάθεις να συμβιώνεις με τον πόνο, όσο καλύτερα μπορείς», ανέφερε.Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του, όπως εξήγησε, ήταν ότι δεν άφηνε «τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους», αναφερόμενος στους επαγγελματίες κασκαντέρ. «Μην προσπαθείτε να κάνετε επίδειξη», είπε, συμβουλεύοντας όσους σκέφτονται να γυρίζουν μόνοι τους επικίνδυνες σκηνές.«Ξέρω ότι πολλοί σκέφτονται να κάνουν μόνοι τους τις επικίνδυνες σκηνές... Μην το κάνετε. Μην το κάνετε. Αφήστε τους επαγγελματίες να τις αναλάβουν. Θα σας εξηγήσω κάτι: Δεν μπορείτε να νικήσετε τη βαρύτητα. Όταν χτυπήσετε στο έδαφος, έχετε χάσει. Και οι συνέπειες θα σας ακολουθούν», προειδοποίησε.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σταλόνε μιλά δημόσια για τις συνέπειες που είχε η κινηματογραφική του καριέρα στην υγεία του. Σε συνέντευξή του στο GQ τον Οκτώβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι στην ταινία «Demolition Man» του 1993 γύρισε «τις δύο πιο επικίνδυνες σκηνές» της καριέρας του.Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας υποδυόταν τον Τζον Σπάρταν, έναν αστυνομικό που είχε τεθεί σε κρυογονική κατάψυξη και επανερχόταν στη ζωή στο μακρινό μέλλον. Ο Σταλόνε θυμήθηκε μία σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας του παγιδευόταν μέσα σε μια τεράστια μεταλλική δαγκάνα, η οποία λειτουργούσε πραγματικά και διέθετε υδραυλικό μηχανισμό.«Τα υδραυλικά συστήματα κινούνταν προς τα πλάγια και η δύναμη αυτών των μεταλλικών βραχιόνων μπορούσε να σε διαλύσει», περιέγραψε. Η δεύτερη επικίνδυνη σκηνή περιλάμβανε μια «κυλινδρική δεξαμενή από χοντρό πλεξιγκλάς, τόσο ανθεκτικό που δεν μπορούσες να το σπάσεις ούτε με βαριοπούλα».

Ο χαρακτήρας του βρισκόταν παγιδευμένος στο εσωτερικό της, ενώ η δεξαμενή γέμιζε με ζεστό λάδι. «Και δεν μπορούσες να βγεις, γιατί το καπάκι ήταν βιδωμένο», θυμήθηκε ο ηθοποιός, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το γύρισμα.