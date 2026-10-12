Σιλβέστερ Σταλόνε: 50 χρόνια Ρόκι Μπαλμπόα, από την αφόρητη φτώχεια και τα παιδικά τραύματα στον θρίαμβο του Χόλιγουντ Μισό αιώνα μετά την πρεμιέρα της ταινίας που του άλλαξε για πάντα τη ζωή, ο Σιλβέστερ Σταλόνε μοιράζεται καθοριστικές στιγμές σε μια αποκαλυπτική αυτοβιογραφία

Θανάσης Διαμαντόπουλος 12.10.2026, 21:18