Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «επιτέθηκε» στην αδερφή και τον πρώην σύζυγό της: Θα βρω νέα οικογένεια
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «επιτέθηκε» στην αδερφή και τον πρώην σύζυγό της: Θα βρω νέα οικογένεια
Η σταρ κατηγόρησε τον Κέβιν Φέντερλαϊν ότι δεν της επέτρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα όταν πήγαινε να πάρει τα παιδιά τους από το σπίτι του στη Χαβάη
Δημόσια επίθεση στην αδερφή της, Τζέιμι Λιν και στον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν εξαπέλυσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι θα «βρει μια νέα οικογένεια»
Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η διάσημη τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας αρχικά παράπονα για την αδερφή τη.
Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η διάσημη τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας αρχικά παράπονα για την αδερφή τη.
Όπως έγραψε: «Θα βρω μια νέα οικογένεια. Η Τζέιμι Λιν δεν με άφησε ούτε μία φορά να κρατήσω στην αγκαλιά μου την κόρη της, την Άιβι όταν την επισκεπτόμουν στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ταξίδια δύο εβδομάδων». Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με μια εικόνα από την ταινία του 2003 «Uptown Girls», στην οποία ο χαρακτήρας που υποδύεται η Ντακότα Φάνινγκ κάνει άσεμνη χειρονομία.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, η Σπίαρς στράφηκε κατά του πρώην συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι δεν της επέτρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα όταν πήγαινε να παραλάβει τα παιδιά τους από το σπίτι του στη Χαβάη. Η τραγουδίστρια και ο Φέντερλαϊν έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον Σον και τον Τζέιντεν, οι οποίοι φέρεται να μετακόμισαν μαζί του στη Χαβάη το 2023. Ο Κέβιν Φέντερλαϊν ζει σήμερα με τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς και τις δύο κόρες τους.
«Ο Κέβιν δεν με άφηνε να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα όταν πήγαινα να πάρω τα παιδιά μου από το σπίτι τους. Με έκαναν να νιώθω σαν σκλάβα και είχαν όλα αυτά τα μυστικά πράγματα που έκαναν πίσω από την πλάτη μου, ενώ το μόνο που έκανα εγώ ήταν να δουλεύω για τον πατέρα μου» σημείωσε η τραγουδίστρια. Στο τέλος της ανάρτησής της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανέλαβε ότι σκοπεύει να «βρει μια νέα οικογένεια».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εκφράζεται δημόσια με σκληρά λόγια για την αδερφή της. Στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me» που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2023, είχε χαρακτηρίσει την Τζέιμι Λιν «εντελώς σκύλα», ενώ την είχε κατηγορήσει ότι δεν τη βοήθησε στον αγώνα της κατά της 13χρονης δικαστικής κηδεμονίας της. Το καθεστώς κηδεμονίας τερματίστηκε το 2021, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, η Σπίαρς στράφηκε κατά του πρώην συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι δεν της επέτρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα όταν πήγαινε να παραλάβει τα παιδιά τους από το σπίτι του στη Χαβάη. Η τραγουδίστρια και ο Φέντερλαϊν έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον Σον και τον Τζέιντεν, οι οποίοι φέρεται να μετακόμισαν μαζί του στη Χαβάη το 2023. Ο Κέβιν Φέντερλαϊν ζει σήμερα με τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς και τις δύο κόρες τους.
«Ο Κέβιν δεν με άφηνε να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα όταν πήγαινα να πάρω τα παιδιά μου από το σπίτι τους. Με έκαναν να νιώθω σαν σκλάβα και είχαν όλα αυτά τα μυστικά πράγματα που έκαναν πίσω από την πλάτη μου, ενώ το μόνο που έκανα εγώ ήταν να δουλεύω για τον πατέρα μου» σημείωσε η τραγουδίστρια. Στο τέλος της ανάρτησής της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανέλαβε ότι σκοπεύει να «βρει μια νέα οικογένεια».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εκφράζεται δημόσια με σκληρά λόγια για την αδερφή της. Στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me» που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2023, είχε χαρακτηρίσει την Τζέιμι Λιν «εντελώς σκύλα», ενώ την είχε κατηγορήσει ότι δεν τη βοήθησε στον αγώνα της κατά της 13χρονης δικαστικής κηδεμονίας της. Το καθεστώς κηδεμονίας τερματίστηκε το 2021, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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