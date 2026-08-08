Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει ότι απέτυχε ως μητέρα, επειδή ο γιος της δεν πιστεύει στον Θεό: Η εξομολόγηση για τα παιδιά της και η επίθεση στους γονείς της
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει ότι απέτυχε ως μητέρα, επειδή ο γιος της δεν πιστεύει στον Θεό: Η εξομολόγηση για τα παιδιά της και η επίθεση στους γονείς της
Θέλω να πω στα παιδιά μου και γενικά στους ανθρώπους ότι λυπάμαι για τα λάθη μου στο παρελθόν, έγραψε η τραγουδίστρια
Μια προσωπική εξομολόγηση για τη μητρότητα, τα λάθη του παρελθόντος και τη δύσκολη σχέση της με τους γονείς της έκανε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσα από νέα ανάρτησή της στα social media, σημειώνοντας πως ένιωσε ότι απέτυχε ως μητέρα, όταν ο γιος της, της είπε ότι δεν πιστεύει στον Θεό.
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο X, κοινοποιώντας ένα μακροσκελές κείμενο με σκέψεις της. Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο γιων της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, όταν ήταν ακόμη παιδιά. Όπως υποστήριξε, τότε οι γονείς της, Τζέιμι και Λιν Σπίαρς, είχαν πάρει κρυφά τα παιδιά στην παραλία χωρίς εκείνη.
«Αναρωτιόμουν γιατί δεν ήμουν μέρος αυτών των ωραίων μυστικών εξορμήσεων», έγραψε η Σπίαρς και πρόσθεσε: «Ένιωθα βαθιά πληγωμένη που ζούσα σε μια χώρα, όπου ήταν αποδεκτό άνθρωποι, όπως η μαμά και ο μπαμπάς μου να ζουν κρυφές ζωές με τα παιδιά μου. Ειλικρινά γονάτισα και έκλαιγα για δύο μήνες».
Στη συνέχεια, η ποπ σταρ αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με έναν από τους γιους της. Όπως περιέγραψε, εκείνος της είπε πως «ήταν όλα επιστήμη» και ότι δεν πίστευε στον Θεό. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη την επηρέασε έντονα, καθώς η ίδια ανέφερε ότι προσεύχεται καθημερινά. «Εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι απέτυχα ως μητέρα, επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται ψηλά στο βασίλειο των ουρανών. Έχω βρεθεί εκεί, το έχω νιώσει. Θέλω να πω στα παιδιά μου και γενικά στους ανθρώπους ότι λυπάμαι για τα λάθη μου στο παρελθόν», έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σπίαρς έκανε στη συνέχεια έναν απολογισμό της ζωής της από τα παιδικά της χρόνια, όταν έγινε γνωστή μέσα από το Mickey Mouse Club, μέχρι την εκτόξευσή της στην κορυφή της ποπ μουσικής. «Όταν ήμουν παιδί-σταρ στο Mickey Mouse Club και αργότερα έφηβο είδωλο της ποπ, δεν κατάφερα ποτέ να είμαι ο εαυτός μου, η πραγματική Σπίαρς» σημείωσε.
Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη δημοσιότητα, υποστήριξε ότι ένιωθε πως είχε χειραγωγηθεί και πως άνθρωποι γύρω της την εκμεταλλεύτηκαν: «Παλιά ήμουν απίστευτα έξυπνη και μου είχαν κάνει 100% σε πλύση εγκεφάλου μέσα σε ένα αδαές σύστημα, όπου κάθε γ@μημ@ν@ς άνθρωπος με εκμεταλλευόταν. Μου λείπει ο ενθουσιασμός στα μάτια μου, το ότι ήμουν ζωντανή όταν ήμουν νεότερη, πάντα τόσο πρόθυμη να ευχαριστήσω τους άλλους και διψασμένη για ζωή. Ήμουν απίστευτα παθιασμένη με τα πάντα».
Κλείνοντας, η Σπίαρς εξέφρασε τη θλίψη της για τα χρόνια που, όπως αισθάνεται, έχασε και δεν μπορούν να επιστρέψουν. «Δεν θα πάρω ποτέ πίσω εκείνα τα χρόνια», έγραψε, συμπληρώνοντας πως αισθάνθηκε περήφανη που μίλησε για όλα αυτά, «γιατί είναι ειλικρινά απίστευτα λυπηρό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο X, κοινοποιώντας ένα μακροσκελές κείμενο με σκέψεις της. Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο γιων της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, όταν ήταν ακόμη παιδιά. Όπως υποστήριξε, τότε οι γονείς της, Τζέιμι και Λιν Σπίαρς, είχαν πάρει κρυφά τα παιδιά στην παραλία χωρίς εκείνη.
«Αναρωτιόμουν γιατί δεν ήμουν μέρος αυτών των ωραίων μυστικών εξορμήσεων», έγραψε η Σπίαρς και πρόσθεσε: «Ένιωθα βαθιά πληγωμένη που ζούσα σε μια χώρα, όπου ήταν αποδεκτό άνθρωποι, όπως η μαμά και ο μπαμπάς μου να ζουν κρυφές ζωές με τα παιδιά μου. Ειλικρινά γονάτισα και έκλαιγα για δύο μήνες».
Στη συνέχεια, η ποπ σταρ αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με έναν από τους γιους της. Όπως περιέγραψε, εκείνος της είπε πως «ήταν όλα επιστήμη» και ότι δεν πίστευε στον Θεό. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη την επηρέασε έντονα, καθώς η ίδια ανέφερε ότι προσεύχεται καθημερινά. «Εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι απέτυχα ως μητέρα, επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται ψηλά στο βασίλειο των ουρανών. Έχω βρεθεί εκεί, το έχω νιώσει. Θέλω να πω στα παιδιά μου και γενικά στους ανθρώπους ότι λυπάμαι για τα λάθη μου στο παρελθόν», έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Swipe to see pic.twitter.com/Jon15EWv9E— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 7, 2026
Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη δημοσιότητα, υποστήριξε ότι ένιωθε πως είχε χειραγωγηθεί και πως άνθρωποι γύρω της την εκμεταλλεύτηκαν: «Παλιά ήμουν απίστευτα έξυπνη και μου είχαν κάνει 100% σε πλύση εγκεφάλου μέσα σε ένα αδαές σύστημα, όπου κάθε γ@μημ@ν@ς άνθρωπος με εκμεταλλευόταν. Μου λείπει ο ενθουσιασμός στα μάτια μου, το ότι ήμουν ζωντανή όταν ήμουν νεότερη, πάντα τόσο πρόθυμη να ευχαριστήσω τους άλλους και διψασμένη για ζωή. Ήμουν απίστευτα παθιασμένη με τα πάντα».
Κλείνοντας, η Σπίαρς εξέφρασε τη θλίψη της για τα χρόνια που, όπως αισθάνεται, έχασε και δεν μπορούν να επιστρέψουν. «Δεν θα πάρω ποτέ πίσω εκείνα τα χρόνια», έγραψε, συμπληρώνοντας πως αισθάνθηκε περήφανη που μίλησε για όλα αυτά, «γιατί είναι ειλικρινά απίστευτα λυπηρό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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